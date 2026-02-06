Αντιγόνη Κουλουκάκου: Όσα είπε για τον πρώην σύζυγό της

Σε μια από τις σπάνιες φορές που μιλάει η Αντιγόνη Κουλουκάκου για την προσωπική της ζωή άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε στις σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Ράικο, αλλά και για τη βαθιά μεταμόρφωση που έφερε στη ζωή της η μητρότητα.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με λόγια αγάπης και σεβασμού στον πατέρα του παιδιού της, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τον χωρισμό τους, παραμένουν οικογένεια.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου με τον γιο της και τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Ράικο

Όπως εξομολογήθηκε, η σχέση με τον πρώην σύζυγό της βασίζεται σε στέρεες βάσεις εκτίμησης και συναισθηματικής ωριμότητας. Τόνισε ότι τον αγαπά πολύ και τον ευχαριστεί για όλα, καθώς μέσα από εκείνον ήρθε στη ζωή ο γιος τους, Άγγελος Λεονάρντο.

Για την ίδια, ο ρόλος του πατέρα και της μητέρας δεν ακυρώνεται με έναν χωρισμό. Αντιθέτως, όπως είπε, οι δύο πλευρές παραμένουν για πάντα οικογένεια, όταν υπάρχει ένα παιδί που τους ενώνει.

«Αγαπώ πάρα πολύ τον μπαμπά του παιδιού μου, τον Νίκο και τον ευχαριστώ για όλα, γιατί χωρίς εκείνον δε θα υπήρχε το παιδί, αλλά εγώ ήθελα το παιδί… τον Άγγελο Λεονάρντο. Ο πατέρας του παιδιού και η μητέρα του παιδιού είναι οικογένεια για πάντα. Είναι ένας άνθρωπος που τον επέλεξες για να κάνεις ένα παιδί. Είναι σαν να μην αγαπάς έναν κομμάτι του παιδιού σου. Γιατί το παιδί έχει και τους δύο. Εγώ δε θέλω το παιδί μου να φτάσει στα 40 και να λέει «συγχωρώ τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και συγχωρώ τον εαυτό μου». Εγώ θέλω το παιδί να μεγαλώσει χωρίς βαρίδια. Γιατί εγώ κάνω δουλειά με τον εαυτό μου και την έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και τώρα που ξέρω πολλά πράγματα περισσότερα οφείλω και προς εμένα και προς το παιδί μου…», είπε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου είχε παντρευτεί με τον Νίκο Ράικο, λίγο πριν τη γέννηση του γιου τους

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου μεταξύ άλλων μίλησε και για την περίοδο που εργαζόταν ως μοντέλο. Με ιδιαίτερη ευαισθησία αναφέρθηκε στις εμπειρίες που τη σημάδεψαν τότε, κάνοντας λόγο για ανθρώπους καλλιεργημένους και χαμηλών τόνων, αλλά και για κορίτσια από το ανατολικό μπλοκ που πάλευαν για τα αυτονόητα, στέλνοντας χρήματα στις οικογένειές τους. Όπως παραδέχτηκε, αυτές οι εικόνες την έκαναν να αναθεωρήσει πολλά για τη ζωή και την έννοια της ευγνωμοσύνης.

«Θεωρώ τους ανθρώπους που δουλεύουν ως μοντέλα πολύ καλλιεργημένα άτομα, πολύ cool και καμία σχέση με τους ανθρώπους του χώρου του δικού μου αν θέλω να συγκρίνω. Δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Ακόμα και τότε που δούλευα εγώ και υπήρχε το ανατολικό μπλοκ, έβλεπα κάποια κορίτσια που δεν ήταν τόσο τυχερά όσο ήμασταν εμείς που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα, με όλες τις δυσκολίες να μπαίνουν και να βγαίνουν στην Ευρωπαΐκή Ένωση για να δουλέψουν και να στέλνουν τα λεφτά τους στην οικογένεια για να ζήσει… εκεί αναθεωρείς πάρα πολλά.

Γιατί η μαμά μας εμάς, δεν μας είχε πάει ποτέ σε ένα ορφανοτροφείο να δούμε… οπότε ξαφνικά όταν το βλέπεις αυτό μπροστά σου και το άλλο το παιδί έχει να φάει ένα μήλο όλη την ημέρα δεν είναι λίγο» εξομολογήθηκε η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου βόλτα με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Ράικο, και τον γιο τους/Φωτογραφία Instagram

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου μάς είχε συστήσει τον σύντροφό της με μία φωτογραφία στα social media/Φωτογραφία Instagram

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου με τον πρώην σύντροφό της, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της/Φωτογραφία Instagram