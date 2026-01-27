Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»

Για σχεδόν μία πενταετία άφησε το δικό της τηλεοπτικό στίγμα με τον ρόλο της «Ιουλίας Βρεττάκου» στη σειρά του Mega, Η Γη της Ελιάς. Εκτός από εντυπωσιακή, γνήσια μεσογειακή ομορφιά (όπερ κι η καριέρα στο μόντελινγκ) και ταλέντο, διαθέτει απίστευτη ευγένεια, μια ζεστή αγκαλιά κι ένα τεράστιο χαμόγελο που αφοπλίζει.

Δεν είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, απλά έτσι είναι η Αντιγόνη Κουλουκάκου! Σε έναν κόντρα ρόλο, κάτι που, όπως μου λέει, την ιντριγκάρει, υποδύεται τη «μάνα» στην παράσταση Το Δέντρο που Ματώνει του Άνγκους Τσερίνι στο Αγγέλων Βήμα.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου έχει μία ιδιαίτερα σημαντική πορεία στο εξωτερικό /Φωτογραφία Instagram

«Πάντα δίνω σημασία στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Οπότε μου έχει αφήσει φοβερές αναμνήσεις, μου έχει αφήσει νέους φίλους, μια νέα οικογένεια. Έχω εκτιμήσει ακόμα περισσότερο κάποιους συναδέλφους, έχω θαυμάσει ακόμα περισσότερο. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που δεν ήξερα κι ήθελα να τους γνωρίσω. Οπότε είμαι μόνο ευγνώμων. Στον Αντρέα (σ.σ. Γεωργίου), στη Βάνα (σ.σ. Δημητρίου), στον Κούλλη (σ.σ. Νικολάου), σε όλους, στο Βασίλη μου, στον Τάσο μου (σ.σ. Ιορδανίδη), στον Νίκο μου (τον Νίκο Γαλανό), που με βλέπει από 'κει ψηλά. Δηλαδή αγάπησα το ρόλο, τον αγαπώ ακόμα, έχει ένα κομμάτι μέσα μου αυτός ο ρόλος», μου απαντάσει για τον ρόλο που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό.

Όσαν αφορά στη θετική ενέργεια και την αισιοδοξία που τη χαρακτηρίζει: «Είμαι απ' τη φύση μου έτσι, αλήθεια είναι. Μου τη δίνει και ο γιος μου καθημερινά. Τη βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Δηλαδή, άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά».

Η ανάρτηση της Αντιγόνης Κουλουκάκου όταν έγινε μανούλα!

«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι αντιμέτωπη με ένα τέτοιο ρόλο. Και οφείλω να ομολογήσω πώς είναι καμιά φορά αντικρουόμενα τα συναισθήματα. Δηλαδή που είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα θλιβερό το να ακούμε στις ειδήσεις, αλλά όταν καλείσαι σαν ηθοποιός να ανταπεξέλθεις σε ένα τέτοιο ρόλο, είναι ένα σπουδαίο challenge. Κι είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχει έρθει τη σωστή χρονική στιγμή στη ζωή μου. Που είμαι μητέρα, μπορώ να κατανοήσω και να καταλάβω κάποια πράγματα διαφορετικά, να τα αισθανθώ αλλιώς», μου λέει ενθουσιασμένη για τον ρόλο της, σχεδόν δύο χρόνια αφότου γνώρισε από πρώτο χέρι τη μητρότητα.

Έχοντας τα καλά καμωμένα στην επαγγελματική της ζωή και με μία ευδιάκριτη ισορροπία να τη χαρακτηρίζει, δε γινόταν να μην τη ρωτήσω για την προσωπική της ζωή. «Η συντροφικότητα είναι πάνω απ' όλα. Γιατί είναι η συντροφικότητα πάνω απ' όλα; Όπως και τα παιδιά, όλο αυτό το πράγμα το πλαισιώνει η αγάπη. Χρειάζεσαι το χάδι, χρειάζεσαι το φιλί, χρειάζεσαι την αγκαλιά, χρειάζεσαι όταν κλαις να είναι κάποιος εκεί. Να μη σου βρει τη λύση, απλά να είναι εκεί για να σ' αγκαλιάσει. Γιατί να σου πω κάτι, μόνοι μας πέφτουμε, μόνοι μας σηκωνόμαστε. Δεν είναι ότι εγώ περιμένω να με πάρει κάποιος απ' το χέρι, να με οδηγήσει. Αλλά τη φροντίδα, να αισθανθείς γυναίκα, να αισθανθείς όμορφη...».

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου με τις θεατρικές της κόρες, Καλλιόπη Πετροπούλου και Πένυ Διονυσιώτη

Στη σκηνή υποδύεται τη μητέρα, με τις Πένυ Διονυσιώτη και Καλλιόπη Πετροπούλου να είναι οι θεατρικές της κόρες. «Είναι υπερταλαντούχες. Είναι η Καλλιόπη μου και η... Άντα και η Ίντα, Ίντα και Άντα. Είναι δυο κορίτσια... δεν το πιστεύεις αυτό που βλέπεις πάνω στη σκηνή. Δηλαδή και μεταμορφώνονται και γίνονται θηρία ανήμερα, στο να προστατεύσουν και να προφυλάξουν τη μητέρα τους και παράλληλα διατηρούν και αυτή την αθωότητα των παιδιών, που όμως κάποιος τους την έχει κλέψει. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, με πολύ ωραία ενέργεια και διάθεση. Μαέστρος σε όλο αυτό είναι ο Αλέξιος Κοτσώρης, ο σκηνοθέτης μας, που μας επέλεξε και μας έχει καθοδηγήσει. Είναι μια πολύ τυχερή συγκυρία και η αλήθεια είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που έχω αυτό το χρόνο να το... να αφιερώσω στο θέατρο. Που έχω το χρόνο μετά να τ' αφιερώσω στο παιδί μου. Και που έρχομαι εδώ κάνω κάτι, μετά γυρίζω στο σπίτι μου αποσυμφορίζομαι και μπαίνω στη δική μου πραγματικότητα, που δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλή», δήλωσε.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου πρωταγωνιστεί στην παράσταση Το Δέντρο που Ματώνει του Άνγκους Τσερίνι στο θέατρο Αγγέλων Βήμα (Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια). Μαζί της πρωταγωνιστούν η Πένυ Διονυσιώτη κι η Καλλιόπη Πετροπούλου, ενώ η σκηνοθεσία ανήκει στον Αλέξιο Κοτσώρη. Επιλογή δραματολογίου - Μετάφραση - Εικαστική Αντίληψη Χώρου: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου.

