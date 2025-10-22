Αντιγόνη Κουλουκάκου: Οι παιδικές της φωτογραφίες και η εξομολόγηση

Συγκινεί η ηθοποιός: «Είδα τον εαυτό μου μέσα στο παιδί μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 23:00 Φάρμα: Κλάματα στον αχυρώνα μετά την αποχώρηση
22.10.25 , 22:59 Γκάζι: Από ανακοπή πέθανε η 16χρονη- 3 ακόμη κλήσεις στο ΕΚΑΒ απ' το σημείο
22.10.25 , 22:50 Φάρμα: Τζωρτζίνα vs Βαλεντίνα - Ποια παραμένει;
22.10.25 , 22:19 Στο STAR ο «Φραπές»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια»
22.10.25 , 22:10 Αντιγόνη Κουλουκάκου: Οι παιδικές της φωτογραφίες και η εξομολόγηση
22.10.25 , 22:05 Ανατροπή στη Φάρμα: Η επιλογή μονομάχου που δεν περίμενε κανείς!
22.10.25 , 22:00 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά Κωνσταντοπούλου στη δημοτικότητα
22.10.25 , 21:47 Καταπέλτης ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές
22.10.25 , 21:35 Ελευσίνα: Ζευγάρι έκρυβε κοκαΐνη στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου
22.10.25 , 21:32 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
22.10.25 , 21:25 Φάρμα: «Δε χρειάζεται στην ομάδα»: Γιατί η Βαλεντίνα δεν ξυπνάει;
22.10.25 , 21:20 Καβγάς στη Φάρμα για ένα μπουγέλο – «Άντε μη χ@@@@@ εδώ πέρα!»
22.10.25 , 21:12 Άσκηση λεπτών ισορροπιών μεταξύ Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια
22.10.25 , 20:43 CITROËN: Αποκαλύπτει το μονοθέσιο στην Formula E
22.10.25 , 20:31 Τροχαίο στο Περιστέρι: Καρέ καρέ η σοκαριστική παράσυρση μητέρας & παιδιού
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Τζωρτζίνα Χρέπα: Ποια είναι η 23χρονη bartender της Φάρμας
Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
Γκάζι: Από ανακοπή πέθανε η 16χρονη- 3 ακόμη κλήσεις στο ΕΚΑΒ απ' το σημείο
Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Είναι δύσκολο να είσαι single mom», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό Grace/ βίντεο από Πάμε Δανάη 14/3/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή μια σειρά φωτογραφιών που την απαθανατίζουν σε τρυφερές στιγμές από τα πρώτα της χρόνια έως σήμερα — κρατώντας σταθερά στην αγκαλιά της το ίδιο λούτρινο αρκουδάκι — η Αντιγόνη Κουλουκάκου άνοιξε την καρδιά της μέσα από μια βαθιά προσωπική ανάρτηση στα social media. Μοιράστηκε σκέψεις για τη μητρότητα, τον εαυτό της, και τις αλλαγές που έφερε η γέννηση του γιου της.

«Από τη μέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, όλα έχουν αλλάξει  συνειδητά και ασυνείδητα, αβίαστα και αναμενόμενα», έγραψε, αποτυπώνοντας με λόγια την εσωτερική μεταμόρφωση που βιώνει.

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Aποχωρεί από τη Γη της Ελιάς κι αυτός είναι ο λόγος!

Ο γιος της, μόλις 17 μηνών, φαίνεται να έχει γίνει για εκείνη όχι μόνο πηγή έμπνευσης αλλά και καθρέφτης μιας άλλης Αντιγόνης εκείνης της παιδικής ηλικίας. Περιγράφει μια συγκινητική στιγμή, ένα απόγευμα, καθώς τον παρατηρούσε να κοιμάται: «Ξαφνικά, τον κοιτούσα και είδα μέσα του εμένα. Τον εαυτό μου παιδί. Όχι με σαφή μνήμη ή εικόνα απλώς με δυο θλιμμένα ματάκια που με κοιτούσαν πίσω. Παρ’ όλα αυτά, οι αναμνήσεις μου από εκείνη την ηλικία είναι φωτεινές, ξέγνοιαστες, χαρούμενες…»

 

Μέσα από λίγες λέξεις, η ηθοποιός κατάφερε να εκφράσει κάτι πολύ πιο βαθύ: τη διαδικασία επανασύνδεσης με τον εαυτό της, μέσα από την αγάπη για το παιδί της, αλλά και την ήσυχη αποδοχή όλων όσων την έχουν διαμορφώσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ηθοποιού:

Στη ζωη μου έχουν αλλάξει τόσα πολλά απτην ημέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, συνειδητά αλλά κ υποσυνείδητα , αβίαστα κ σαφώς αναμενόμενα. 

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Topless πόζες στην Επίδαυρο

Αυτό που όμως συνειδητοποίησα ένα βράδυ που ότι είχε κοιμηθεί κ τον κοιτούσα.. ξαφνικά είδα τον εαυτό μου παιδί στην ηλικία του πάνω κάτω. 

Δεν έχω σαφή εικονα κ ανάμνηση γιατί κοιτάω με δυό θλιμμένα ματάκια, γενικά η μνήμη της παιδικής μου ηλικίας είναι πολύ χαρούμενη κ ξέγνοιαστη. 

Απ την άλλη όμως η έφηβη ζωη μου κ έπειτα, θυμάμαι διαρκώς τον εαυτό μου να προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει κ ότι αξίζει! 

Θυμάμαι αυτή τη νοητή ολόσωμη μάσκα της super woman.. να προσπαθεί να τα συνδυάσει ολα, να τοὺς ευχαριστήσει όλους κ να τους πείσει κ ταυτόχρονα, ότι μπορεί κ αξίζει και τα καταφέρνει.

Στο κομμάτι οικογένεια/κόρη/αδερφή.. σπουδάζω κ δουλεύω ως μοντέλο παράλληλα γιατί «μπορούν» να συνδυαστούν. Έχω σχέση, ταξιδεύω συχνά κ λείπω αλλά όταν είμαι εκεί να γίνω χίλια κομμάτια για να «επανορθώσω» για την απουσία μου χωρίς καν να μου ζητηθεί. Φίλοι παντού κ για όλους εκεί γιατί οι φίλοι έχουν παιδιά εσύ δεν έχεις κ «πρέπει» να είσαι εκεί όταν εκείνοι μόνο μπορούν. Στα επαγγελματικά μετά, «μπορείς πρέπει, θέλεις» να τα κάνεις ολα κ διαρκώς να έχεις το χαμόγελο του τζόκερ , οτιδήποτε λιγότερο θα θεωρηθεί αδυναμία αχαριστία όχι αρκετά καλή! 
+ σε ολα τα παραπάνω, μη δώσεις δικαίωμα να πουν ότι είσαι κακό παιδί η δεν είσαι καλό παιδί. 

Κ επιστρέφω στο παιδί μου κ αγκαλιάζοντας το με αγκαλιάζω κ μου ζητάω συγγνώμη κ ψιθυρίζω στο αυτί του Σαγαπώ αλλά το λέω κ δυνατά σε εμένα. Με βλέπω ως μικρή Αντιγόνη να χαμογελώ εκεί αγκαλιά με τα αρκουδάκια του.
Κ μένω για λίγο εκεί σε αυτό το συναίσθημα ηρεμίας, γαλήνης κ ειρήνης με το μέσα μου κ νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top