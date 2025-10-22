Αντιγόνη Κουλουκάκου: Οι παιδικές της φωτογραφίες και η εξομολόγηση

«Είναι δύσκολο να είσαι single mom», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό Grace/ βίντεο από Πάμε Δανάη 14/3/25

Με αφορμή μια σειρά φωτογραφιών που την απαθανατίζουν σε τρυφερές στιγμές από τα πρώτα της χρόνια έως σήμερα — κρατώντας σταθερά στην αγκαλιά της το ίδιο λούτρινο αρκουδάκι — η Αντιγόνη Κουλουκάκου άνοιξε την καρδιά της μέσα από μια βαθιά προσωπική ανάρτηση στα social media. Μοιράστηκε σκέψεις για τη μητρότητα, τον εαυτό της, και τις αλλαγές που έφερε η γέννηση του γιου της.

«Από τη μέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, όλα έχουν αλλάξει συνειδητά και ασυνείδητα, αβίαστα και αναμενόμενα», έγραψε, αποτυπώνοντας με λόγια την εσωτερική μεταμόρφωση που βιώνει.

Ο γιος της, μόλις 17 μηνών, φαίνεται να έχει γίνει για εκείνη όχι μόνο πηγή έμπνευσης αλλά και καθρέφτης μιας άλλης Αντιγόνης εκείνης της παιδικής ηλικίας. Περιγράφει μια συγκινητική στιγμή, ένα απόγευμα, καθώς τον παρατηρούσε να κοιμάται: «Ξαφνικά, τον κοιτούσα και είδα μέσα του εμένα. Τον εαυτό μου παιδί. Όχι με σαφή μνήμη ή εικόνα απλώς με δυο θλιμμένα ματάκια που με κοιτούσαν πίσω. Παρ’ όλα αυτά, οι αναμνήσεις μου από εκείνη την ηλικία είναι φωτεινές, ξέγνοιαστες, χαρούμενες…»

Μέσα από λίγες λέξεις, η ηθοποιός κατάφερε να εκφράσει κάτι πολύ πιο βαθύ: τη διαδικασία επανασύνδεσης με τον εαυτό της, μέσα από την αγάπη για το παιδί της, αλλά και την ήσυχη αποδοχή όλων όσων την έχουν διαμορφώσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ηθοποιού:

Στη ζωη μου έχουν αλλάξει τόσα πολλά απτην ημέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, συνειδητά αλλά κ υποσυνείδητα , αβίαστα κ σαφώς αναμενόμενα.

Αυτό που όμως συνειδητοποίησα ένα βράδυ που ότι είχε κοιμηθεί κ τον κοιτούσα.. ξαφνικά είδα τον εαυτό μου παιδί στην ηλικία του πάνω κάτω.

Δεν έχω σαφή εικονα κ ανάμνηση γιατί κοιτάω με δυό θλιμμένα ματάκια, γενικά η μνήμη της παιδικής μου ηλικίας είναι πολύ χαρούμενη κ ξέγνοιαστη.

Απ την άλλη όμως η έφηβη ζωη μου κ έπειτα, θυμάμαι διαρκώς τον εαυτό μου να προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει κ ότι αξίζει!

Θυμάμαι αυτή τη νοητή ολόσωμη μάσκα της super woman.. να προσπαθεί να τα συνδυάσει ολα, να τοὺς ευχαριστήσει όλους κ να τους πείσει κ ταυτόχρονα, ότι μπορεί κ αξίζει και τα καταφέρνει.

Στο κομμάτι οικογένεια/κόρη/αδερφή.. σπουδάζω κ δουλεύω ως μοντέλο παράλληλα γιατί «μπορούν» να συνδυαστούν. Έχω σχέση, ταξιδεύω συχνά κ λείπω αλλά όταν είμαι εκεί να γίνω χίλια κομμάτια για να «επανορθώσω» για την απουσία μου χωρίς καν να μου ζητηθεί. Φίλοι παντού κ για όλους εκεί γιατί οι φίλοι έχουν παιδιά εσύ δεν έχεις κ «πρέπει» να είσαι εκεί όταν εκείνοι μόνο μπορούν. Στα επαγγελματικά μετά, «μπορείς πρέπει, θέλεις» να τα κάνεις ολα κ διαρκώς να έχεις το χαμόγελο του τζόκερ , οτιδήποτε λιγότερο θα θεωρηθεί αδυναμία αχαριστία όχι αρκετά καλή!

+ σε ολα τα παραπάνω, μη δώσεις δικαίωμα να πουν ότι είσαι κακό παιδί η δεν είσαι καλό παιδί.

Κ επιστρέφω στο παιδί μου κ αγκαλιάζοντας το με αγκαλιάζω κ μου ζητάω συγγνώμη κ ψιθυρίζω στο αυτί του Σαγαπώ αλλά το λέω κ δυνατά σε εμένα. Με βλέπω ως μικρή Αντιγόνη να χαμογελώ εκεί αγκαλιά με τα αρκουδάκια του.

Κ μένω για λίγο εκεί σε αυτό το συναίσθημα ηρεμίας, γαλήνης κ ειρήνης με το μέσα μου κ νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη.