Αντιγόνη Κουλουκάκου: Aποχωρεί από τη Γη της Ελιάς κι αυτός είναι ο λόγος!

Η ηθοποιός θα συμμετέχει μόνο σε μερικά επεισόδια του 5ου κύκλου

«Είναι δύσκολο να είσαι single mom», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό Grace/ βίντεο από Πάμε Δανάη 14/3/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η δημοφιλής ηθοποιός Αντιγόνη Κουλουκάκου, πρωταγωνίστρια στη «Γη της Ελιάς», αποχωρεί από τη σειρά του Mega για προσωπικούς λόγους. 

 

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Topless πόζες στην Επίδαυρο

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του star.gr, η «Ιουλία Βρεττάκου» , η οποία εμφανίζεται στο trailer του 5ου κύκλου, θα συμμετέχει σε λίγα επεισόδια τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το πιο πιθανό 8, και μετά θα ολοκληρώσει τη συνεργασία της με το σήριαλ. 

Η ηθοποιός πήρε αυτήν την απόφαση, καθώς είναι μητέρα ενός αγοριού 17 μηνών που έχει ανάγκη τη φροντίδα και την παρουσία της και για την ίδια δεν είναι εύκολο να ταξιδεύει τόσο συχνά για τα γυρίσματα στην Κύπρο. 

Κουλουκάκου: Καλωσορίζει τον Αύγουστο με τον γιο της στην αγκαλιά της

Ο Ανδρέας Γεωργίου έχει ενημερωθεί για την απόφασή της και, σύμφωνα με πληροφορίες, σκέφτεται ποιο θα είναι το τέλος του ρόλου της. 

Πριν λίγες μέρες, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της, αγκαλιά με τον γιο της, Άγγελο.

Την επόμενη μέρα προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο instagram, εκφράζοντας τις σκέψεις της και την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που είναι δίπλα της. 

«Το ταξίδι της μητρότητας είναι ενίοτε μοναχικό αλλά παντελώς μαγικό. Ο γιος μου είναι 17 μηνών κ όσα δεν έμαθα μία ζωη, μου τα έχει μάθει εκείνος χωρίς να πει μια λέξη. Είναι αλήθεια ότι για να μεγαλώσει ένα παιδί χρειάζεται ένα χωριό απο ανθρώπους γύρω σου με πολλή κ σταθερή αγάπη ώστε ο κόσμος σου, κατ’ επέκταση η ζωη γύρω του να δονείται σ’ ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Είμαι ευγνώμων για το δικό μου χωριό κ νιώθω τυχερή πολύ. Αυτός ο δεκαπενταύγουστος είχε ολα όσα ήθελα κ ζήτησα, επιθύμησα κ αγάπησα αλλά κ άφησα, συγχώρεσα κ έθαψα στη λήθη του χρόνου.

Ο χρόνος μας τα λέει ολα, πάντοτε. Αγαπώ τον χρόνο που περνάει κ μεγαλώνω.
Σε ευχαριστώ.
Με αγάπη, αλήθεια κ φως. ΑΚ

My thoughts out loud & clear», έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών με τον γιο της.

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον πρώην σύντροφό της, Νίκο Ράικο, στις 8 Μαρτίου του 2024. Τον Οκτώβριο του 2024, έκανε γνωστό πως πραγματοποιήθηκε η βάπτιση του γιου της, ο οποίος πήρε το όνομα Άγγελος. 

Ωστόσο, η ίδια χώρισε με τον πατέρα του παιδιού της, όπως αποκάλυψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, τον Ιανουάριο του 2025. 

«Δεν έχω σύζυγο, με την έννοια που το λες και τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε παντρεμένοι, είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Θα πω κάτι, γιατί έχω αποφασίσει να μη μιλάω πλέον τόσο πολύ γι’ αυτά. Με τον γιο μου ζω όλα τα στάδια της μητρότητας και καταλαβαίνω 100% τι πάει να πει μητέρα, γιατί το βιώνω από την αρχή. Από την εγκυμοσύνη και τις πρώτες μέρες, μέχρι τη γέννα και μέχρι τώρα. Το παρελθόν μου είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ και το σέβομαι, το αγαπώ, γιατί έχει χαρίσει το πολυτιμότερο δώρο, αλλά κοιτάω μπροστά και κοιτάω στο μέλλον. Αυτό, δε θέλω κάτι άλλο», είχε πει χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Ακόμα δεν είδες τίποτα».

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Χέρι χέρι με τον νέο της σύντροφο

Τον Μάρτιο του 2025, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε χέρι χέρι σε θεατρική πρεμιέρα με τον νέο της σύντροφο, Γιάννη Δοντά.

Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ
 |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
