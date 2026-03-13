Τσαγκρινού για Dj Stephan: «Είμαι ευγνώμων και θα τον αγαπώ για πάντα»

Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την πορεία της σχέσης της και τον χωρισμό της από τον Dj Stephan, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ηρακλή. Η τραγουδίστρια φάνηκε ιδιαίτερα ειλικρινής και ώριμη στις δηλώσεις της, δίνοντας μια εικόνα του πώς διαχειρίζεται την προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό.

Η ίδια τόνισε τη σημασία της καλής σχέσης με τον πρώην σύντροφό της, κυρίως για το καλό του παιδιού τους: «Έχουμε κρατήσει τις καλύτερες σχέσεις, χωρίς εγωισμό, διότι έχουμε πάνω απ’ όλα την ψυχολογία του παιδιού μας. Θέλουμε να είμαστε καλά και οι δύο, οπότε είμαστε ήρεμοι και μεγαλώνουμε τον Ηρακλή – τέσσερις μέρες εκείνος – τέσσερις μέρες εγώ και είμαστε ευτυχισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς οργανώνουν την καθημερινότητα του γιου τους ώστε να διατηρείται η ισορροπία και η ηρεμία στη ζωή του.

DJ Stephan & Έλενα Τσαγκρινού με τον γιο τους, Ηρακλή Τριαντάφυλλο

Η Έλενα μίλησε επίσης στο «Spill The Tea» του Mad TV για το τέλος της σχέσης της και για το πώς βλέπει την προσωπική της πορεία μέσα από αυτή τη σχέση: «Είναι ένας κύκλος που έχει κλείσει, πιστεύω ότι οι άνθρωποι φτάσουν στο πικ της σχέσης τους, δεν αρκούνται μετά στο να έχουν κάτι το μέτριο στη συνέχεια. Νομίζω αυτό έζησα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν το αποκορύφωμα. Είμαι πολύ ευγνώμων και θα τον αγαπώ για πάντα, με όλες τους τις επιλογές», εξομολογήθηκε, δείχνοντας σεβασμό και εκτίμηση για όσα έζησε μαζί του, παρά τον χωρισμό τους.

Η Έλενα Τσαγκρινού μετά τον πρόσφατο χωρισμό της, δίνει έμφαση στην αγάπη και τη φροντίδα που πρέπει να υπάρχει για το παιδί τους. Παράλληλα, η ίδια συνεχίζει τη ζωή της και την καριέρα της με θετική διάθεση, διατηρώντας παράλληλα μια γλυκιά και σταθερή σύνδεση με τον πρώην σύντροφό της, που βασίζεται στον σεβασμό και την καλή επικοινωνία.