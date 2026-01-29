Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»

Xωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε και για τον χωρισμό της από τον Dj Stephan, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2022 και έχουν αποκτήσει κι έναν γιο.

«Δε θα το αναπτύξω αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο προσωπικό και λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει. Καλύτερα να το αναπτύξουμε λίγο αργότερα. Στα social άρχισε να κυκλοφορεί η είδηση ότι χωρίσαμε όταν διαχωρίσαμε λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο καθένας κάνει και την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά» είπε.

Έλενα Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους το περασμένο καλοκαίρι / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Όσο για τη ζωή με τον 1,5 έτους γιο της. Ηρακλή η Έλενα Τσαγκρινού ανέφερε: «Η ζωή με τον Ηρακλή είναι μαγική. Τώρα είναι σχεδόν 2 ετών. Τραγουδάω, με ακούει, με κοιτάει, του λέω τραγούδια και μπορώ να σου πω ότι έχει και ωραία φωνή».

«Δεν κάθομαι να διαβάζω συνεχόμενα τα αρνητικά σχόλια»

«Δεν κάθομαι να διαβάζω συνεχόμενα τα αρνητικά σχόλια, γιατί αν έκανα αυτό στη ζωή μου, δε θα ήμουν καλά. Δε μπορώ να ακούω, “είναι κρίμα που τραγουδάς”. Για τον καθένα είναι επιλογή να κάνει κάτι στη ζωή του. Δε διαγράφω τα αρνητικά σχόλια. Η γνώμη του καθενός είναι αποδεκτή» ανέφερε η Έλενα Τσαγκρινού για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται για τη φωνή της στα social media.

Η Έλενα Τσαγκρινού έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως μέλος του συγκροτήματος OtherView, ενώ μετά από λίγο καιρό ακολούθησε σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας τραγούδια χορευτικά και ανεβαστικά, που ξεχώρισαν στα ραδιόφωνα και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ιδιαίτερα σημαντικός σταθμός στην πορεία της ήταν η συμμετοχή της στη Eurovision, όπου εκπροσώπησε την Κύπρο.

Στην προσωπική της ζωή, η Έλενα Τσαγκρινού διατηρούσε τα τελευταία 2 χρόνια σχέση με τον DJ και μουσικό παραγωγό DJ Stephan. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, o οποίος άλλαξε τη ζωή τους.