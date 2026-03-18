Μαρία Δεληθανάση: Η δημόσια στήριξη στην Αγγελική Ηλιάδη - Όσα έγραψε

18.03.26 , 17:41 Μαρία Δεληθανάση: Η δημόσια στήριξη στην Αγγελική Ηλιάδη - Όσα έγραψε
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα
  • Η Μαρία Δεληθανάση εξέφρασε δημόσια στήριξη στην Αγγελική Ηλιάδη μετά τις καταγγελίες της για κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της.
  • Η Δεληθανάση, που έχει δικαιωθεί δικαστικά σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αναφέρθηκε στην κοινωνική κριτική που δέχονται οι γυναίκες που μιλούν για την κακοποίησή τους.
  • Τόνισε ότι οι γυναίκες αμφισβητούνται και λοιδορούνται από την κοινωνία όταν εκφράζουν την εμπειρία τους.
  • Η Δεληθανάση υπογράμμισε τη σημασία του θάρρους των γυναικών να μιλούν και να ανοίγουν δρόμους για άλλες που φοβούνται.
  • Η Αγγελική Ηλιάδη ανήρτησε στα stories της το μήνυμα της Δεληθανάση, δείχνοντας τη στήριξή της.

Με αφορμή την αποκάλυψη της Αγγελικής Ηλιάδη σχετικά με την κακοποίηση που, όπως η ίδια κατήγγειλε στο vidcast της Ελίνας Παπίλα, υπέστη από τον σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη που δε βρίσκεται στη ζωή, η Μαρία Δεληθανάση προχώρησε σε μια προσωπική τοποθέτηση μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»

Έχοντας ήδη δικαιωθεί δικαστικά σε δική της υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με τον γνωστό τραγουδιστή Κώστα Δόξα, επέλεξε να μοιραστεί ένα μήνυμα που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία συχνά αντιμετωπίζει τις γυναίκες όταν βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν ανοιχτά για όσα έχουν βιώσει.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της, στηρίζοντας τη γνωστή τραγουδίστρια: «Υπάρχει μια σταθερά σε αυτή την χώρα: όταν μια γυναίκα βρίσκει το κουράγιο να μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη, δεν δικάζεται μόνο ο θύτης, δικάζεται και η ίδια. Για το πότε μίλησε, για το γιατί μίλησε, για το πώς μίλησε. Για το αν ήταν όπως τα λέει. Για το αν τελικά τον έδερνε η ίδια. Όσο πιο δυνατή καταφέρνει μια γυναίκα να βγει από αυτό, όσο πιο πολύ πετύχει να πετάξει την ταμπέλα του θύματος και να μην είναι κατακαημένη και αξιολύπητη, τόσο περισσότερο αμφισβητείται και λοιδορείται από τη δημόσια κριτική επιτροπή».

Κώστας Δόξας: Πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο με την κόρη του να κλαίει

«Οι κομπλεξικοί δύσκολα ανέχονται κάτι υψηλό που πρέπει να θαυμάσουν. Αντίθετα τους είναι ευχάριστο να νιώθουν ότι υπερέχουν έναντι άλλων και τους προσφέρουν απλόχερα τον οίκτο τους. Τι γίνεται όμως όταν δεν χρειάζεσαι τον οίκτο κανενός; Πώς σε αντιμετωπίζει μια κοινωνία που δεν έχει καμία γνώση, αλλά άποψη για όλα; Αυτή που ψάχνει λεπτομέρειες για να αποδομήσει το βίωμα; Αυτή που προτιμά να προστατέψει τη νοσηρή κανονικότητα παρά την αλήθεια; Προσωπικά μιλώντας ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να μιλάς και να σε κοιτάνε με μισό μάτι. Να σε ζυγίζουν. Να ψάχνουν αντιφάσεις, όχι για να καταλάβουν, αλλά για να σε ακυρώσουν. Αλλά να σας πω κάτι; Αν γυρνούσα το χρόο πίσω το ίδιο θα έκανα. Γιατί το θάρρος του τότε με έκανε αυτό που είμαι σήμερα και είμαι περήφανη για όσα έχω καταφέρει».

Και κάθε φορά που μια γυναίκα όπως η Αγγελική, η Μαρία, η Κατερίνα στέκεται όρθια και λέει αυτό που συνέβη, ανοίγει δρόμο. Όχι μόνο για τη δική της δικαίωση, αλλά για όλες εκείνες που φοβούνται ακόμα. Και αν η κοινωνία δεν αντέχει να ακούει, τότε ίσως ήρθε η ώρα να μάθει. Όχι να κρίνει. Να ακούει».

Αμέσως μετά, η Αγγελική Ηλιάδη έκανε share σε όσα έγραψε η Μαρία Δεληθανάση στο insta story της.

