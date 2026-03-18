Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: Στην παρουσίαση του βιβλίου του, Όσκαρ!

Στην κατάμεστη Αίθουσα Διδασκαλίας του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Όσκαρ, που έγραψε ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης.

Τα Όσκαρ δεν είναι απλώς βραβεία∙ είναι ιστορία, πολιτική, αισθητική, παρασκήνιο, σύγκρουση ιδεών και, πάνω απ’ όλα, κινηματογράφος. Και αυτή ακριβώς η ποικιλομορφία τους αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέσα από τη ζωντανή συνομιλία του συγγραφέα με τον σύμβουλο της έκδοσης, συγγραφέα και σεναριογράφο Αντώνη Τουμανίδη.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό από την εκδότη Γιούλη Δελιοπούλου-Παπαχριστοφίλου, Πρόεδρο του ΔΣ της Pedio Media AE. Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, ο μοναδικός Έλληνας που έχει παρευρεθεί 21 φορές στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, καθήλωσε το κοινό –που είχε κατακλύσει από νωρίς την αίθουσα– με αποκαλύψεις, αναλύσεις και προσωπικές ιστορίες από τη μακρόχρονη συναναστροφή του με κορυφαίους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου και του Χόλιγουντ.

Πριν και μετά την παρουσίαση, ο συγγραφέας υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου του στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι προέρχονταν από όλο το φάσμα του καλλιτεχνικού χώρου.

Ανάμεσα στο κοινό παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μουσικός Γιάννης Ζουγανέλης, οι ηθοποιοί Έφη Μουρίκη και Όλγα Πολίτου, ο σκηνο-

θέτης Σπύρος Ταραβήρας, οι δημοσιογράφοι Γιάννης Ζουμπουλάκης, Θανάσης Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Νένες και Μανίνα Ζουμπουλάκη, καθώς και μέλη της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ξεχωριστή και άκρως τιμητική ήταν η παρουσία της grand dame του ελληνικού κινηματογράφου Αλεξάνδρας Λαδικού, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει στουποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας Τα κόκκινα φανάρια (1963).

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να συνεχίζουν τις συζητήσεις τους συνοδεία κρασιού και εκλεκτών εδεσμάτων.

Παναγιώτης Τιμογιαννάκης - Όσκαρ

Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης είναι δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου με πολυετή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και του ελληνικού Τύπου. Έχει ασχοληθεί σε βάθος με το σινεμά, το θέατρο και τις τέχνες. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από συνδυασμό θεωρητικής σκέψης και βιωματικής εμπειρίας, καθιστώντας τον μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της κινηματογραφικής κριτικής στην Ελλάδα.