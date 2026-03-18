Λέσβος: Σε καραντίνα το νησί μετά την εμφάνιση αφθώδους πυρετού

Μετά τη μεγάλη καταστροφή των ελληνικών κοπαδιών από την ευλογιά, νέα ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα της Λέσβου. Το νησί έχει τεθεί σε καραντίνα, ενώ πραγματοποιούνται ψεκασμοί σε λιμάνια προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση της ζωονόσου, ειδικά ενόψει Πάσχα.

Το πρωί επικράτησε ένταση έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου συγκεντρώθηκαν αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι για να διαμαρτυρηθούν.

Οι διαμαρτυρόμενοι επιτέθηκαν φραστικά στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.

Ένταση έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Λέσβος: Μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού

Η Λέσβος έχει τεθεί σε καθεστώς καραντίνας και απαγορεύεται η διακίνηση κρέατος, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων εκτός νησιού.

Η οικονομική ζημιά θεωρείται τεράστια, ιδιαίτερα με το Πάσχα να πλησιάζει. Όπως δήλωσε στο STAR ο πρόεδρος της κοινότητας Μανταμάδου, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους παραγωγούς.

«Τι θα γίνουν αυτοί οι τόνοι γάλακτος που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με κλειστά τα τυροκομεία που δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους; Η ζημιά υπολογίζεται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τα αρνιά – 70.000 ζώα που ήταν έτοιμα να φύγουν από το νησί», ανέφερε ο Χαράλαμπος Τζελαΐδης.

Αφθώδης πυρετός: Ψεκασμοί σε λιμάνια για τη ζωονόσο

Στο λιμάνι του Πειραιά, ειδικά κλιμάκια προχωρούν σε ψεκασμούς όλων των οχημάτων που αποβιβάζονται από πλοία προερχόμενα από τη Μυτιλήνη, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου σε άλλες περιοχές της χώρας. Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται και στο λιμάνι της Λέσβου.

Η ζωονόσος εντοπίστηκε σε απομακρυσμένη κτηνοτροφική μονάδα με βοοειδή και αιγοπρόβατα στην περιοχή της Πελόπης, βόρεια του νησιού.

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενούς κτηνοτρόφου στο stonisi.gr, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τη θανάτωση όχι μόνο των εννέα αγελάδων όπου διαπιστώθηκε η νόσος, αλλά και όλων των ζώων της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star