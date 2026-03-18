Λέσβος: Σε καραντίνα το νησί μετά την εμφάνιση αφθώδους πυρετού

Μέτρα και ψεκασμοί σε λιμάνια για τη ζωονόσο

18.03.26 , 20:18
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λέσβος έχει τεθεί σε καραντίνα λόγω εμφάνισης αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα.
  • Απαγορεύεται η διακίνηση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός νησιού, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημιά.
  • Διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά την επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Ψεκασμοί πραγματοποιούνται σε λιμάνια για την αποτροπή εξάπλωσης της ζωονόσου σε άλλες περιοχές.
  • Η ζημιά από την κατάσταση υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, με 70.000 ζώα έτοιμα προς πώληση.

Μετά τη μεγάλη καταστροφή των ελληνικών κοπαδιών από την ευλογιά, νέα ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα της Λέσβου. Το νησί έχει τεθεί σε καραντίνα, ενώ πραγματοποιούνται ψεκασμοί σε λιμάνια προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση της ζωονόσου, ειδικά ενόψει Πάσχα

Το πρωί επικράτησε ένταση έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου συγκεντρώθηκαν αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι για να διαμαρτυρηθούν. 

Οι διαμαρτυρόμενοι επιτέθηκαν φραστικά στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της νόσου. 

Ένταση στη Λέσβο

Ένταση έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Φωτογραφίες από το Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ένταση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Λέσβος: Μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού 

Η Λέσβος έχει τεθεί σε καθεστώς καραντίνας και απαγορεύεται η διακίνηση κρέατος, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων εκτός νησιού. 

Η οικονομική ζημιά θεωρείται τεράστια, ιδιαίτερα με το Πάσχα να πλησιάζει. Όπως δήλωσε στο STAR ο πρόεδρος της κοινότητας Μανταμάδου, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους παραγωγούς. 

«Τι θα γίνουν αυτοί οι τόνοι γάλακτος που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με κλειστά τα τυροκομεία που δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους; Η ζημιά υπολογίζεται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τα αρνιά – 70.000 ζώα που ήταν έτοιμα να φύγουν από το νησί», ανέφερε ο Χαράλαμπος Τζελαΐδης. 

Αφθώδης πυρετός: Ψεκασμοί σε λιμάνια για τη ζωονόσο 

Στο λιμάνι του Πειραιά, ειδικά κλιμάκια προχωρούν σε ψεκασμούς όλων των οχημάτων που αποβιβάζονται από πλοία προερχόμενα από τη Μυτιλήνη, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου σε άλλες περιοχές της χώρας. Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται και στο λιμάνι της Λέσβου. 

Η ζωονόσος εντοπίστηκε σε απομακρυσμένη κτηνοτροφική μονάδα με βοοειδή και αιγοπρόβατα στην περιοχή της Πελόπης, βόρεια του νησιού. 

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενούς κτηνοτρόφου στο stonisi.gr, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τη θανάτωση όχι μόνο των εννέα αγελάδων όπου διαπιστώθηκε η νόσος, αλλά και όλων των ζώων της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης. 

