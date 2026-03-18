GBU-72: Τι είναι οι αμερικανικές βόμβες που στοχεύουν θαμμένους στόχους

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει σε μια νέα φάση, πιο περίπλοκη και πιο θανατηφόρα: οι Αμερικανοί έπληξαν με τις ισχυρές διατρητικές βόμβες GBU-72 ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η GBU-72 κατασκευάστηκε για να εξολοθρεύει στόχους βαθιά θαμμένους στο έδαφος. Σύμφωνα με την ανάλυση του Διευθυντή Σύνταξης του Star Ηλία Παπανικολάου, μπορεί να διατρήσει μπετόν αρμέ μέχρι 60 μέτρα, ενώ η αντίστοιχη των Ισραηλινών μόλις 20 μέτρα.

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη της επιτρέπει να μην εκρύγνηται με την πρώτη πρόσκρουση, αλλά να απελευθερώνει την ενέργεια της στο επιθυμητό βάθος, στην προκειμένη περίπτωση στις αποθήκες με τους ιρανικούς πυραύλους κρούζ.

Όμως, η υπερβόμβα αυτή έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Μπορεί να «παντρευτεί» μόνο με τα βομβαρδιστικά Stealth Β2 και δεν υπάρχουν άπειρες στον αριθμό. Ίσως είναι διαθέσιμες κάτω από 20, άρα πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση.

Οι Αμερικάνοι φρόντισαν μάλιστα αυτά τα bunker busters να καθοδηγούνται από GPS, ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Η αποτελεσματικότητά τους άλλωστε αποδείχθηκε πέρισυ, με την καταστροφή της πηρυνικής εγκατάστασης του Φόρντοου.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star