GBU-72: Τι είναι οι αμερικανικές βόμβες που στοχεύουν θαμμένους στόχους

Μπορούν να διατρήσουν μπετόν αρμέ μέχρι 60 μέτρα!

Η ανάλυση του Ηλία Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις βόμβες GBU-72 για να πλήξουν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η GBU-72 μπορεί να διατρήσει μπετόν αρμέ μέχρι 60 μέτρα, υπερβαίνοντας την ισραηλινή αντίστοιχη που διατρύει 20 μέτρα.
  • Η βόμβα απελευθερώνει την ενέργεια της στο επιθυμητό βάθος, στόχος οι αποθήκες ιρανικών πυραύλων κρούζ.
  • Οι GBU-72 είναι συμβατές μόνο με βομβαρδιστικά Stealth B2 και ο αριθμός τους είναι περιορισμένος, κάτω από 20.
  • Η ακρίβεια των βόμβων εξασφαλίζεται μέσω GPS, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα τους σε προηγούμενες επιθέσεις.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει σε μια νέα φάση, πιο περίπλοκη και πιο θανατηφόρα: οι Αμερικανοί έπληξαν με τις ισχυρές διατρητικές βόμβες GBU-72 ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η GBU-72 κατασκευάστηκε για να εξολοθρεύει στόχους βαθιά θαμμένους στο έδαφος. Σύμφωνα με την ανάλυση του Διευθυντή Σύνταξης του Star Ηλία Παπανικολάου, μπορεί να διατρήσει μπετόν αρμέ μέχρι 60 μέτρα, ενώ η αντίστοιχη των Ισραηλινών μόλις 20 μέτρα.

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη της επιτρέπει να μην εκρύγνηται με την πρώτη πρόσκρουση, αλλά να απελευθερώνει την ενέργεια της στο επιθυμητό βάθος, στην προκειμένη περίπτωση στις αποθήκες με τους ιρανικούς πυραύλους κρούζ. 

Όμως, η υπερβόμβα αυτή έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Μπορεί να «παντρευτεί» μόνο με τα βομβαρδιστικά Stealth Β2 και δεν υπάρχουν άπειρες στον αριθμό. Ίσως είναι διαθέσιμες κάτω από 20, άρα πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση.

Οι Αμερικάνοι φρόντισαν μάλιστα αυτά τα bunker busters να καθοδηγούνται από GPS, ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Η αποτελεσματικότητά τους άλλωστε αποδείχθηκε πέρισυ, με την καταστροφή της πηρυνικής εγκατάστασης του Φόρντοου.

