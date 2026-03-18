Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Τι υποστήριξε στην απολογία του

18.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα δεν έκαναν τη χάρη στον Θωμά
18.03.26 , 19:15 Ιωάννα Τούνη - Ξέσπασε για την απεργία των ταξί: «Νεύρα, νεύρα, νεύρα»
18.03.26 , 19:01 Έρχονται επιταγή ακρίβειας, fuel pass και power pass τον Απρίλιο
18.03.26 , 18:49 Ευχάριστα τα νέα για την Klavdia - Ανανέωσε το συμβόλαιό της
18.03.26 , 18:32 Νέο διπλάσιο επίδομα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
18.03.26 , 18:30 Cash or Trash: Το αντικείμενο που ήθελαν τρεις αγοραστές και η απόρριψη
18.03.26 , 18:09 Βουλή: Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τα κρακεράκια!
18.03.26 , 18:00 Cash or Trash: Η Σοφία, εκτός από γέλιο, πούλησε και το αντικείμενό της
18.03.26 , 17:45 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη
18.03.26 , 17:41 Μαρία Δεληθανάση: Η δημόσια στήριξη στην Αγγελική Ηλιάδη - Όσα έγραψε
18.03.26 , 17:10 BMW i3: Το νέο μοντέλο είναι καλύτερο σε όλα
18.03.26 , 17:07 MasterChef: «Αν είναι εντός θέματος, σε αυτό θα πάει ο πόντος!»
18.03.26 , 16:52 Έρχεται voucher για φθηνό leasing - Οι δικαιούχοι
18.03.26 , 16:51 Τιμές Καυσίμων: «Παράθυρο» Κυβέρνησης για προσωρινή μείωση φόρων
18.03.26 , 16:25 Γιατί η Ελλάδα απαιτεί τέλος άδειας 2 εκατ. για διαχειριστές online καζίνο
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Λάλος - Λαμπροπούλου: Αγκαλιά στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη
Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Η Αθηνά Οικονομάκου σε φάση restart: «Σημάδι για να με πάρετε σοβαρά»
Δέσποινα Βανδή: Η street style εμφάσινη με gucci φουλάρι
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»
Περισσότερα

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για την απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κλεομένη
  • Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.
  • Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή.
  • Ο 23χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε τον Κλεομένη με μαχαίρι, ισχυριζόμενος ότι ήταν σε καθεστώς άμυνας.
  • Υποστήριξε ότι το φονικό όπλο το πέταξε σε υπόνομο και τα ματωμένα ρούχα του σε κάδο σκουπιδιών.
  • Υπάρχουν μάρτυρες που επιβεβαιώνουν κάποιες από τις δηλώσεις του, αλλά δεν πείθουν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Θεσσαλονίκη: «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε το σπλάχνο μου»

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκη, φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε με το μαχαίρι τον 20χρονο, ενώ ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά

Ο 23χρονος κατηγορούμενος οδηγείται στην ανακρίτρια 

Έγκλημα Καλαμαριά

Ακόμη, ο 23χρονος υποστήριξε ότι μετά τη συμπλοκή πήρε τηλέφωνο φίλο του, που έφτασε στο σημείο και τον πήγε στον γιατρό με το αυτοκίνητο. Όσον αφορά το φονικό όπλο που στέρησε τη ζωή στον άτυχο Κλεομένη, ισχυρίστηκε ότι το πέταξε σε υπόνομο, ενώ τα ματωμένα ρούχα του σε κάδο σκουπιδιών. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, υπάρχουν μάρτυρες «κλειδιά» που επιβεβαιώνουν κάποια από όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος . 

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

