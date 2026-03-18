Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για την απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κλεομένη

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκη, φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε με το μαχαίρι τον 20χρονο, ενώ ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος οδηγείται στην ανακρίτρια / Φωτογραφίες Eurokinissi

Ακόμη, ο 23χρονος υποστήριξε ότι μετά τη συμπλοκή πήρε τηλέφωνο φίλο του, που έφτασε στο σημείο και τον πήγε στον γιατρό με το αυτοκίνητο. Όσον αφορά το φονικό όπλο που στέρησε τη ζωή στον άτυχο Κλεομένη, ισχυρίστηκε ότι το πέταξε σε υπόνομο, ενώ τα ματωμένα ρούχα του σε κάδο σκουπιδιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, υπάρχουν μάρτυρες «κλειδιά» που επιβεβαιώνουν κάποια από όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος .

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.