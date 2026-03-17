Θεσσαλονίκη: «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε το σπλάχνο μου»

Ξεσπά η μητέρα του Κλεομένη – «Να μη δουν το φως της μέρας», λέει ο πατέρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη ζητά από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει τις τελευταίες του στιγμές, επισημαίνοντας τον αβάσταχτο πόνο της από την απώλεια του παιδιού της.
  • Η οικογένεια απαιτεί δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τη δολοφονία του Κλεομένη, με τον πατέρα του να δηλώνει ότι θέλει οι δράστες να μην ξαναδούν το φως του ήλιου.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας περιγράφει τον θάνατο του Κλεομένη ως μαρτυρικό, με διαρροή αίματος από χτύπημα στην καρδιά.
  • Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία, αναλύοντας στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες και βιντεοληπτικό υλικό.
  • Ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία έχει ομολογήσει και θα απολογηθεί σήμερα, ενώ αύριο θα απολογηθεί και ο 19χρονος φίλος του θύματος.

Να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει τις τελευταίες στιγμές του γιου της ζήτησε από όλα τα ΜΜΕ η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Σε γραπτή της δήλωση προς τα ΜΜΕ ανέφερε πως η απώλεια του παιδιού της είναι αβάσταχτη και η συνεχής προβολή του συγκεκριμένου οπτικού υλικού επιτείνει ακόμα περισσότερο τον πόνο της ίδιας και της οικογένειάς της. 

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη», τόνισε η μητέρα του Κλεομένη και πρόσθεσε:

«Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα. Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω».

Στη συνέχεια η μητέρα του 20χρονου ξεκαθάρισε ότι δε θα επιτρέψει σε κανέναν να αμαυρώσει τη μνήμη του παιδιού της. 

«Επιπλέον, απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου, δε θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας. Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου», σημείωσε.

Τέλος έκανε έκκληση σε όποιον ήταν μπροστά στο περιστατικό ή γνωρίζει το οτιδήποτε να μιλήσουν στις αρχές για να διευκολύνουν το έργο τους. 

«Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», κατέληξε η μητέρα του 20χρονου.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του άτυχου νεαρού ζήτησε σεβασμό στον πόνο και στο πένθος τους, τονίζοντας ότι «έφυγε ένα αγγελούδι, έφυγε για εμάς η χαρά της ζωής».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τη δολοφονία του γιου του, λέγοντας χαρακτηριστικά «θέλω οι δράστες να μην ξαναδούν το φως του ήλιου».

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύμας, Παρασκευάς Σπυράτος, σε νέες του δηλώσεις, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις συνθήκες θανάτου του Κλεομένη. 

«Ο θάνατος του νεαρού εικοσάχρονου ήταν μαρτυρικός. Υπήρξε διαρροή δυόμισι λίτρων αίματος από το βασικό και κεντρικό αυτό χτύπημα στην καρδιά» είπε, σημειώνοντας ότι η χρήση του φονικού όπλου επιβεβαιώνεται και από δεύτερο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.

Ο κ. Σπυράτος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατοχή του μαχαιριού.

«Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ήταν μοιραία. Αν δεν οπλοφορούσε, αν δεν ήταν εκεί το μαχαίρι, αυτό το περιστατικό δε θα είχε φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι αυτό που κυρίως όλοι πρέπει να καταδικάσουμε», είπε.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τη στάση του δράστη ως «καθ' όλα ύποπτη», τονίζοντας το παράδοξο της επίθεσης. 

«Ο κατηγορούμενος μας είπε ότι δεν είχε καμία διαφορά με τα παιδιά και δεν γνώριζε κανέναν τους. Παρ' όλα αυτά, εκδήλωσε αυτή τη δολοφονική μανία. Πρέπει να μας εξηγήσει στην απολογία του τι ήταν αυτό που τον προκάλεσε, αν και θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία λογική εξήγηση», είπε.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της τραγικής αυτής υπόθεσης και να διαλευκάνουν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία, ερευνώντας τα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και από μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό. 

Σήμερα απολογείται ο 23χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο και αύριο, Τετάρτη θα απολογηθεί ο 19χρονος φίλος του θύματος. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
 |
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top