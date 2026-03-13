Θεσσαλονίκη: Αναζητείται ο ύποπτος - Βρέθηκε θήκη μαχαιριού 4 εκατοστών

Το σημείο όπου κατέρρευσε ο 20χρονος - Πιθανό το οπαδικό επεισόδιο

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη (13/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεαρός 20 ετών δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη με μαχαιριά στην πλάτη.
  • Η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο, του οποίου το σπίτι βρίσκεται κοντά στο σημείο της επίθεσης.
  • Βρέθηκε θήκη μαχαιριού 4 εκατοστών κοντά στην περιοχή της συμπλοκής.
  • Το θύμα προσπάθησε να τρέξει 100 μέτρα πριν καταρρεύσει, αιμόφυρτο.
  • Η αστυνομία εξετάζει το παρελθόν του θύματος και πιθανές οπαδικές σχέσεις.

Ένας νεαρός, μόλις 20 ετών, έπεσε νεκρός στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη. Δέχτηκε τουλάχιστον μία μαχαιριά στην πλάτη. Η αστυνομία εξετάζει το παρελθόν του θύματος, προσπαθώντας έτσι να φτάσει στο κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης και στο χέρι που οδήγησε στο θάνατο το παλικάρι. 

Το επεισόδιο ξεκίνησε από την οδό Παπαδημητρίου. Εκεί, στην πολυκατοικία, βρίσκεται και το σπίτι του ύποπτου. Δεν έχει γίνει επίσημα ταυτοποίηση ακόμα, δεν έχει συλληφθεί, υπάρχει όμως ύποπτος. Υπάρχει το σπίτι του ύποπτου. Είκοσι μέτρα από το σπίτι εκείνο, υπάρχουν οι κηλίδες αίματος κάτω που δείχνουν ότι εκεί πρέπει να έγινε η συμπλοκή. Κοντά στο σημείο της συμπλοκής, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι αστυνομικοί βρήκαν ήδη τη θήκη από ένα μαχαίρι, το οποίο πρέπει να έχει λάμα μήκους περίπου τεσσάρων εκατοστών.

Το θύμα δέχτηκε το χτύπημα στην πλάτη και φαίνεται πως πήρε αέρα το πνευμόνι. Άντεξε για 100 μέτρα, δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του χτυπήματος. Λίγο μετά κατέρρευσε. Περίπου 30 δευτερόλεπτα χρονομετρούν την απόσταση από κει ως εδώ, 30 δευτερόλεπτα μέχρι να καταρρεύσει το παιδί. 

Περίπου 30 δευτερόλεπτα χρονομετρούν την απόσταση από κει ως εδώ, 30 δευτερόλεπτα μέχρι να καταρρεύσει το παιδί. 

Η αστυνομία βρήκε άτομα στο νοσοκομείο που ήδη περίμεναν το παιδί να πάει να μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ. Γνώριζαν ήδη κι άρα κάποιοι τους ειδοποίησαν και βρίσκονταν ήδη εκεί και περίμεναν. Αυτή τη στιγμή, πάνω από 12 άτομα έχουν δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Πέρα από τον αυτόπτη που ήταν εδώ, τον πολίτη, οι δύο φίλοι του, άλλοι φίλοι του παιδιού, του θύματος, που βρέθηκαν στο νοσοκομείο και περίμεναν αργά το βράδυ. Υπάρχει η πιθανότητα, εκτός από τα τρία παιδιά, τον νεκρό δηλαδή και τα δύο παιδιά που φαίνονται στο βίντεο, να υπήρχανε και άλλα άτομα στην περιοχή.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Star η Λευκή Γεωργάκη, ο νεαρός φαίνεται να τρέχει ενώ είναι τραυματισμένος και τελικά να σωριάζεται στο έδαφοςΕίναι τα τελευταία λεπτά του άτυχου 20χρονου πριν ξεψυχήσει. Τρέχει για να σωθεί μετά την αιματηρή επίθεση. Μπροστά είναι οι φίλοι του, εκείνος ακολουθεί. Οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, το βήμα του αρχίζει και γίνεται αργό. Δεν αντέχει, σταματά. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το 20χρονο θύμα πρέπει να δέχτηκε τη μαχαιριά στην οδό Παπαδημητρίου. Στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κηλίδες αίματος πάνω στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, αυτός και οι φίλοι του έτρεξαν περίπου 100 μέτρα μέχρι την οδό Αργοναυτών, όπου και κατέρρευσε.

Το θύμα προσπάθησε να κρατηθεί από έναν κάδο στην οδό Αργοναυτών στην Καλαμαριά. Δεν τα κατάφερε, κατέρρευσε. Περαστικός που είδε τον 20χρονο αιμόφυρτο στο έδαφος τον προσέγγισε. Το παλικάρι, με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, σήκωσε τον κορμό του. Κάτι είπε στον άνδρα και εκείνος αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ. Λίγα δευτερόλεπτα μετά εμφανίστηκαν οι φίλοι του, οι οποίοι μέχρι εκείνη την ώρα προφανώς δεν είχαν αντιληφθεί ότι ο 20χρονος είχε δεχθεί μαχαιριά.

Όπως καταγράφεται στα πλάνα του Star, η ιατροδικαστής νωρίς σήμερα (13/3) το μεσημέρι προχώρησε σε αυτοψία στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης. Μαζί με αστυνομικούς της Ασφάλειας ακολούθησαν όλη τη διαδρομή που έκανε το παλικάρι μέχρι να σβήσει στους κάδους. Έβγαλαν φωτογραφίες τις κηλίδες αίματος. Η αστυνομία εξετάζει τα πάντα, ακόμη και το οπαδικό επεισόδιο, ακόμη κι αν μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να συνδέει το θύμα με οπαδικά κίνητρα. Ο 20χρονος μεγάλωσε στην Τούμπα και αργότερα στη Νεάπολη.

Έχει απασχολήσει την αστυνομία για την υπόθεση των αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων, που παγίδευαν άτομα με ψεύτικα προφίλ ανήλικων κοριτσιών, έκλειναν ραντεβού και τα ξυλοκοπούσαν.

Στενός του φίλος, μιλώντας αποκλειστικά, ξεσπά. «Βαφτίσανε ότι ανήκει σε οργάνωση, ότι δέρνει και κλέβει παιδεραστές, χωρίς καν να έχει προλάβει να αποδείξει την αθωότητά του. Έριξαν λάσπη, χωρίς να διασταυρώσουν τίποτα. Δεν έχουν γνώση ποιος ήταν ο φίλος μας, χάθηκε ένα υπέροχο παλικάρι». 

