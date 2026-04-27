MasterChef: Το πιάτο της Wasan «συνέτριψε» την κόκκινη μπριγάδα

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, η μονομαχία ανάμεσα στη Wasan και τον Νίκο ήταν από τις πιο δυνατές του Mystery Box, με τους δύο παίκτες να παρουσιάζουν δημιουργίες με κοινή βάση την πεσκανδρίτσα αλλά εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.

Το πιάτο της Wasan

Η Wasan σέρβιρε πεσκανδρίτσα σωστά ψημένη, συνοδευόμενη από έναν βελούδινο πουρέ πατάτας. Δίπλα πρόσθεσε μια λεμονάτη σάλτσα με άνηθο και ξύσμα λεμονιού, δίνοντας φρεσκάδα και οξύτητα.

Πάνω στο ψάρι έβαλε ένα ιδιαίτερο μείγμα από τζίντζερ, σέλερι και φρέσκο κρεμμύδι σε λεπτές λωρίδες, μαριναρισμένα με ξύδι, δημιουργώντας ένα αρωματικό και ελαφρώς πικάντικο στοιχείο που «έσβηνε» τη λιπαρότητα. Το πιάτο ολοκληρώθηκε με ένα λάδι μυρωδικών από μαϊντανό και άνηθο, δίνοντας επιπλέον αρώματα και χρώμα.

Η συνολική εικόνα ήταν προσεγμένη, καθαρή και με έντονη αισθητική λεπτομέρεια.

Τι μαγείρεψε ο Νίκος

Ο Νίκος κινήθηκε σε πιο «σπιτικό» μονοπάτι, εμπνευσμένος από το αγαπημένο φαγητό του πατέρα του. Δημιούργησε ένα πιάτο που θύμιζε ψαρόσουπα, αλλά σε πιο... MasterChef παρουσίαση.

Σέρβιρε πεσκανδρίτσα σοτέ, αρωματισμένη, τοποθετημένη πάνω σε ένα είδος ρατατούι από λαχανικά όπως πατάτα, καρότο και φινόκιο. Χρησιμοποίησε ακόμα μύδια, τα οποία αχνίστηκαν, ψιλοκόπηκαν και ενσωματώθηκαν τόσο στη βάση όσο και πάνω από το ψάρι, μαζί με λεμόνι και φρέσκο κρεμμύδι.

Δίπλα στο πιάτο παρουσίασε και έναν ζωμό/ψαρόσουπα σε ξεχωριστό σκεύος, ολοκληρώνοντας την ιδέα του πιάτου.

Τα σχόλια των κριτών για τα πιάτα τους

Οι κριτές αναγνώρισαν την ποιότητα και των δύο προσπαθειών, τονίζοντας ότι γευστικά κινήθηκαν στο ίδιο υψηλό επίπεδο! «Επανερχόμαστε στις πολύ δυνατές και νόστιμες προσπάθειες» είπαν και υπογράμμισαν ότι και οι δύο μάγειρες πέτυχαν «εξαιρετικό ψήσιμο της πεσκανδρίτσας».

Για τη Wasan στάθηκαν ιδιαίτερα στην εικόνα του πιάτου, λέγοντας ότι ήταν «ένα πιάτο φινετσάτο και σε εμφάνιση και σε γεύση», αναδεικνύοντας την τεχνική και την αισθητική της.

Για τον Νίκο, τα σχόλια ήταν εξίσου θετικά στο κομμάτι της γεύσης: «ένα πιάτο γεμάτο, πολύ γευστικό, μπρουτάλ θα λέγαμε», ενώ αργότερα τονίστηκε πως πρόκειται για «από τις πιο ώριμες προσπάθειές του».

Παράλληλα, οι κριτές ξεκαθάρισαν πως το σημείο που έκρινε το αποτέλεσμα ήταν η εμφάνιση, αφού και τα δύο πιάτα ήταν πεντανόσττιμα: «Πήρε τον πόντο καθαρά λόγω εμφάνισης. Βάλαμε στη ζυγαριά την εμφάνιση και το στήσιμο του πιάτου».

Η Wasan κέρδισε τη μονομαχία, χαρίζοντας τον πόντο στη μπλε μπριγάδα και διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 4-0 υπέρ της ομάδας της, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Η Wasan εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη και ανακουφισμένη, νιώθοντας ότι η δουλειά που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα απέδωσε καρπούς. Ο Νίκος από τη μία ένιωσε ικανοποίηση για τα πολύ θετικά σχόλια, από την άλλη όμως δεν έκρυψε την πικρία του που δεν κατάφερε να πάρει τον πόντο.