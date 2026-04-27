MasterChef: Το πιάτο της Wasan «συνέτριψε» την κόκκινη μπριγάδα

28.04.26 , 00:14 MasterChef: Ο Κώστας Φρέτζιος «εισβάλει» στην κουζίνα!
28.04.26 , 00:09 MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;
28.04.26 , 00:00 MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
27.04.26 , 23:30 MasterChef: Το πιάτο της Wasan «συνέτριψε» την κόκκινη μπριγάδα
27.04.26 , 22:41 Σκάλα Ωρωπού: Η Παραλία Πριν Και Μετά Το Μπάζωμα
27.04.26 , 22:35 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Μαζί στην παρουσίαση του νέου τους δίσκου
27.04.26 , 22:33 Οι 5 νέοι τύποι ανθρώπων στην εποχή της AI - Πώς θα είναι η ανθρωπότητα;
27.04.26 , 22:01 Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ – Ιράν: Στο τραπέζι πάλι μετά την Παρασκευή;
27.04.26 , 22:00 MasterChef 2026: Τι περιλαμβάνει το Mystery Box της εβδομάδας θάλασσας;
27.04.26 , 21:42 Τάνια Μπρεάζου: Η έκπληξη στον Γιώργο Αμούτζα για τα γενέθλιά του
27.04.26 , 21:31 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη»
27.04.26 , 21:06 Ντελίριο στα τουρκικά ΜΜΕ για Μητσοτάκη - Μακρόν και τη συμφωνία με Γαλλία
27.04.26 , 20:31 Σκορδά - Αθανασιάδης: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση λίγο πριν τον γάμο τους
27.04.26 , 20:26 «Χάρτινη» η εκεχειρία στον Λίβανο: Σφοδρές μάχες Ισραήλ – Χεζμπολάχ!
27.04.26 , 20:15 Άγιος Δημήτριος: Συντετριμμένος ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση λίγο πριν τον γάμο τους
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Περισσότερα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του MasterChef, η Wasan και ο Νίκος διαγωνίστηκαν με πιάτα βασισμένα στην πεσκανδρίτσα.
  • Η Wasan παρουσίασε πεσκανδρίτσα με βελούδινο πουρέ πατάτας και λεμονάτη σάλτσα, κερδίζοντας την προτίμηση των κριτών.
  • Ο Νίκος δημιούργησε πιάτο εμπνευσμένο από ψαρόσουπα, με σοτέ πεσκανδρίτσα και ρατατούι λαχανικών.
  • Οι κριτές επαίνεσαν και τα δύο πιάτα για την γεύση, αλλά η Wasan κέρδισε λόγω της εμφάνισης.
  • Η νίκη της Wasan διαμόρφωσε το σκορ στο 4-0 υπέρ της μπλε μπριγάδας.

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, η μονομαχία ανάμεσα στη Wasan και τον Νίκο ήταν από τις πιο δυνατές του Mystery Box, με τους δύο παίκτες να παρουσιάζουν δημιουργίες με κοινή βάση την πεσκανδρίτσα αλλά εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.

Το πιάτο της Wasan

wasan

Η Wasan σέρβιρε πεσκανδρίτσα σωστά ψημένη, συνοδευόμενη από έναν βελούδινο πουρέ πατάτας. Δίπλα πρόσθεσε μια λεμονάτη σάλτσα με άνηθο και ξύσμα λεμονιού, δίνοντας φρεσκάδα και οξύτητα.

MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;

Πάνω στο ψάρι έβαλε ένα ιδιαίτερο μείγμα από τζίντζερ, σέλερι και φρέσκο κρεμμύδι σε λεπτές λωρίδες, μαριναρισμένα με ξύδι, δημιουργώντας ένα αρωματικό και ελαφρώς πικάντικο στοιχείο που «έσβηνε» τη λιπαρότητα. Το πιάτο ολοκληρώθηκε με ένα λάδι μυρωδικών από μαϊντανό και άνηθο, δίνοντας επιπλέον αρώματα και χρώμα.

Η συνολική εικόνα ήταν προσεγμένη, καθαρή και με έντονη αισθητική λεπτομέρεια.

Τι μαγείρεψε ο Νίκος

masterchef

Ο Νίκος κινήθηκε σε πιο «σπιτικό» μονοπάτι, εμπνευσμένος από το αγαπημένο φαγητό του πατέρα του. Δημιούργησε ένα πιάτο που θύμιζε ψαρόσουπα, αλλά σε πιο... MasterChef παρουσίαση.

Σέρβιρε πεσκανδρίτσα σοτέ, αρωματισμένη, τοποθετημένη πάνω σε ένα είδος ρατατούι από λαχανικά όπως πατάτα, καρότο και φινόκιο. Χρησιμοποίησε ακόμα μύδια, τα οποία αχνίστηκαν, ψιλοκόπηκαν και ενσωματώθηκαν τόσο στη βάση όσο και πάνω από το ψάρι, μαζί με λεμόνι και φρέσκο κρεμμύδι.

Δίπλα στο πιάτο παρουσίασε και έναν ζωμό/ψαρόσουπα σε ξεχωριστό σκεύος, ολοκληρώνοντας την ιδέα του πιάτου. 

Τα σχόλια των κριτών για τα πιάτα τους

WASAN

Οι κριτές αναγνώρισαν την ποιότητα και των δύο προσπαθειών, τονίζοντας ότι γευστικά κινήθηκαν στο ίδιο υψηλό επίπεδο! «Επανερχόμαστε στις πολύ δυνατές και νόστιμες προσπάθειες» είπαν και υπογράμμισαν ότι και οι δύο μάγειρες πέτυχαν «εξαιρετικό ψήσιμο της πεσκανδρίτσας».

Για τη Wasan στάθηκαν ιδιαίτερα στην εικόνα του πιάτου, λέγοντας ότι ήταν «ένα πιάτο φινετσάτο και σε εμφάνιση και σε γεύση», αναδεικνύοντας την τεχνική και την αισθητική της.

MasterChef 2026: Τι περιλαμβάνει το Mystery Box της εβδομάδας θάλασσας;

Για τον Νίκο, τα σχόλια ήταν εξίσου θετικά στο κομμάτι της γεύσης: «ένα πιάτο γεμάτο, πολύ γευστικό, μπρουτάλ θα λέγαμε», ενώ αργότερα τονίστηκε πως πρόκειται για «από τις πιο ώριμες προσπάθειές του».

Παράλληλα, οι κριτές ξεκαθάρισαν πως το σημείο που έκρινε το αποτέλεσμα ήταν η εμφάνιση, αφού και τα δύο πιάτα ήταν πεντανόσττιμα: «Πήρε τον πόντο καθαρά λόγω εμφάνισης. Βάλαμε στη ζυγαριά την εμφάνιση και το στήσιμο του πιάτου».

Η Wasan κέρδισε τη μονομαχία, χαρίζοντας τον πόντο στη μπλε μπριγάδα και διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 4-0 υπέρ της ομάδας της, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Η Wasan εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη και ανακουφισμένη, νιώθοντας ότι η δουλειά που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα απέδωσε καρπούς. Ο Νίκος από τη μία ένιωσε ικανοποίηση για τα πολύ θετικά σχόλια, από την άλλη όμως δεν έκρυψε την πικρία του που δεν κατάφερε να πάρει τον πόντο.

