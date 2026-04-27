Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της

Μια Κυριακή αφιερωμένη στον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της, αυτόν της μητέρας, πέρασε η Ιωάννα Τούνη, χαρίζοντας στους followers της μια σειρά από τρυφερές και αυθόρμητες στιγμές με τον γιο της, Πάρη.

Η μέρα τους ξεκίνησε χαλαρά στο σπίτι, με μαμά και γιο να απολαμβάνουν ένα δυναμωτικό πρωινό, δίνοντας την απαραίτητη ενέργεια για όσα θα ακολουθούσαν.

Η influencer, που συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, δεν δίστασε να δείξει και αυτή τη φορά την πιο αληθινή πλευρά της μητρότητας.

Λίγο αργότερα, ο μικρός Πάρης είχε την ώρα του για μπανάκι, με την ίδια να απαθανατίζει ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο του στεγνώνει τα μαλλάκια.

Μια εικόνα γεμάτη φροντίδα και στοργή, που αποτυπώνει τη στενή σχέση μητέρας και γιου και αποδεικνύει πως οι πιο όμορφες στιγμές κρύβονται στις πιο απλές καθημερινές συνήθειες.

Αφού ολοκλήρωσαν τη χαλαρή πρωινή ρουτίνα τους, οι δυο τους αποφάσισαν να «αδράξουν» τη μέρα και να βγουν βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε έναν μοντέρνο χώρο για καφέ, η Ιωάννα Τούνη απόλαυσε λίγες στιγμές χαλάρωσης, έχοντας πάντα στην αγκαλιά της τον μικρό της.

Κάπου εκεί, ο Πάρης, κουρασμένος από τη γεμάτη μέρα, αποκοιμήθηκε γλυκά πάνω της, χαρίζοντας ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα της ημέρας.

«Μάντεψε ποιο μωρό κοιμήθηκε στην αγκαλίτσα της μαμάς…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, με τους followers της να “λιώνουν” από τη γλυκύτητα της εικόνας.

Σε άλλη φωτογραφία, μητέρα και γιος ποζάρουν μαζί, με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση «Mother & son», αποτυπώνοντας τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει. Ο μικρός, ήρεμος και προστατευμένος στην αγκαλιά της, κοιτά τον φακό, ενώ εκείνη χαμογελά διακριτικά, αποπνέοντας ευτυχία και πληρότητα.

Η Ιωάννα Τούνη έχει αποδείξει πολλές φορές πως, παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, δίνει πάντα προτεραιότητα στον γιο της. Μέσα από τα social media, επιλέγει να μοιράζεται αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητάς της, δείχνοντας πως η μητρότητα είναι γεμάτη μικρές αλλά ανεκτίμητες στιγμές.