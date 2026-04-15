Ιωάννα Τούνη: Γυμναστήριο με τον γιο της «Εννοείται πως σκαρφαλώσαμε σε...»

Μια ακόμη αυθεντική στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της η Ιωάννα Τούνη, επιλέγοντας αυτή τη φορά να δείξει πώς συνδυάζει τη γυμναστική με τη μητρότητα.

Στο βίντεο που ανέβασε από το γυμναστήριο, στο πλευρό της βρίσκεται ο μικρός της γιος, Πάρης, αποδεικνύοντας πως παραμένει σταθερά προτεραιότητά της και την ακολουθεί σε πολλές από τις δραστηριότητές της.

Η ίδια, με χιούμορ και ανεπιτήδευτη διάθεση, περιέγραψε την εμπειρία γράφοντας: «Εννοείται πως σκαρφαλώσαμε σε ό,τι όργανο υπάρχει!», δίνοντας μια πιο ανάλαφρη εικόνα της προπόνησής τους και δείχνοντας πως η παρουσία του μικρού μετατρέπει ακόμη και τη γυμναστική σε παιχνίδι.

Σε επόμενο story της, μοιράστηκε και μια πιο προσωπική σκέψη, εξηγώντας: «Η αλήθεια είναι πως είχα πολύ καιρό να τον φέρω γυμναστήριο μαζί μου. Αλλά μέχρι να γίνει σχεδόν 2 χρονών τον έπαιρνα πάντα μαζί, γιατί δεν πήγαινε σχολείο ακόμη και δεν είχα πού να τον αφήσω. Και τώρα τον βλέπω και είναι ολόκληρο αντράκι».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές μητέρες στην καθημερινότητά τους, τονίζοντας τη σημασία της κατανόησης από τέτοιους χώρους: «Και να πω σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο μπράβο στο γυμναστήριο typetwo που “δέχεται μωρά”, γιατί τα περισσότερα γυμναστήρια σου κάνουν παρατήρηση ή σε διώχνουν αν έχεις βρεφάκι μαζί σου. Και έχω ζήσει πόσο δύσκολο είναι αυτό για μια νέα μανούλα που δεν έχει βοήθεια και προσπαθεί να επανέλθει».

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο μικρός Πάρης φαίνεται να ανεβαίνει στον διάδρομο μαζί της, σε μια εικόνα που προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media. Κάποιοι τη βρήκαν ιδιαίτερα γλυκιά και αυθόρμητη, ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις, καθώς το παιδί φαίνεται να δυσκολεύεται να σταθεί σταθερά. Παρ’ όλα αυτά, η ανάρτηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την προσπάθεια της Ιωάννας Τούνη να ισορροπήσει ανάμεσα στον ρόλο της μητέρας και την προσωπική της καθημερινότητα, χωρίς να αφήνει καμία από τις δύο πλευρές πίσω.