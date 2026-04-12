Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος να σε φάει, δε θα χορτάσει»

Στα κακεντρεχή σχόλια που δέχτηκε μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιμελείται γενικότερα την εικόνα της, απάντησε μέσα από ένα βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.

«Διαβάζω τόσο ωραία πράγματα και όλα αυτά σε αντίθεση με τον τόσο κακό κόσμο που υπάρχει εκεί έξω, το συνειδητοποιώ σε κάθε έκφανση της ζωής μου. Ας πούμε τώρα, κατά τη διάρκεια που γινότανε το δικαστήριο, διάβαζα πάρα πολλά σχόλια σε άλλα sites, από δημοσιογράφους του τύπου: ντύθηκε έτσι να μας πει τι;

Μας το παίζει καημένη και μας έρχεται έτσι ντυμένη, λες και είναι αποκριές, που κανονικά τα πετάει όλα έξω…» είπε η Ιωάννα Τούνη.

Για αυτό πάντα να κάνεις αυτό που σε εκφράζει και σε κάνει χαρούμενη… γιατί τριγύρω ΠΑΝΤΑ θα έχουν κάτι να σου προσάψουν! Όσο και να αλλάξεις για χάρη τους, δεν θα είναι ποτέ αρκετό… γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από μέσα τους 🥹🧠❤️‍🩹

«Για όσους με ξέρουν, θα γνωρίζουν ότι στην καθημερινότητά μου, τις μισές έστω ημέρες φοράω μια φόρμα κλειστή και πάω στη δουλειά. Αλλά και κάθε μέρα κοντά φορεματάκια να φορούσα, είναι άλλο το τι επιλέγω να βάλω στην καθημερινότητά μου σαν Ιωάννα και άλλο τι πρέπει να βάλω σε μία συγκεκριμένη περίσταση, όπως είναι ένα δικαστήριο», πρόσθεσε η Ιωάννα Τούνη.

Σε άλλο μέρος του βίντεο, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη τονίζει πως δε γίνεται να είναι αρεστός σε όλους.

«Ό,τι και να κάνει στη ζωή, δεν γίνεται να είσαι αρεστός απ’ όλους. Δε γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Και γι΄αυτό είμαι ok. Εγώ σαν ένα μεγάλο προφίλ με πολύ κόσμο που με παρακολουθεί, είτε επειδή με αγαπάει, είτε επειδή με σιχαίνεται, παίρνω πολλές φορές παραπάνω αρνητικά σχόλια», λέει η Ιωάννα Τούνη.

Η ίδια μάλιστα σημειώνει πάνω στο βίντεο: «Η μαμά μου έλεγε όταν στεναχωριόμουν με ξένα σχόλια: “Ο κόσμος να σε φάει, δεν θα χορτάσει. Ποτέ δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι”».