Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος να σε φάει, δε θα χορτάσει»

«Δε γίνεται να αρέσουμε σε όλους»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε κακεντρεχή σχόλια για την εμφάνισή της στο δικαστήριο μέσω βίντεο.
  • Ανέφερε ότι η καθημερινότητά της περιλαμβάνει άνετα ρούχα, αλλά επιλέγει διαφορετικά για ειδικές περιστάσεις.
  • Τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να αρέσει σε όλους και αποδέχεται τις αρνητικές κριτικές.
  • Η μητέρα της της είχε πει ότι ο κόσμος δεν θα χορτάσει ποτέ, ανεξαρτήτως των προσπαθειών της.

Στα κακεντρεχή σχόλια που δέχτηκε μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιμελείται γενικότερα την εικόνα της, απάντησε μέσα από ένα βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.

 

 

Η στιγμή που συγκίνησε την Ιωάννα Τούνη: «Μου φτιάξατε τη μέρα»

«Διαβάζω τόσο ωραία πράγματα και όλα αυτά σε αντίθεση με τον τόσο κακό κόσμο που υπάρχει εκεί έξω, το συνειδητοποιώ σε κάθε έκφανση της ζωής μου. Ας πούμε τώρα, κατά τη διάρκεια που γινότανε το δικαστήριο, διάβαζα πάρα πολλά σχόλια σε άλλα sites, από δημοσιογράφους του τύπου: ντύθηκε έτσι να μας πει τι;

Μας το παίζει καημένη και μας έρχεται έτσι ντυμένη, λες και είναι αποκριές, που κανονικά τα πετάει όλα έξω…» είπε η Ιωάννα Τούνη.

Δες το βίντεο:

 

@j.touni Για αυτό πάντα να κάνεις αυτό που σε εκφράζει και σε κάνει χαρούμενη… γιατί τριγύρω ΠΑΝΤΑ θα έχουν κάτι να σου προσάψουν! Όσο και να αλλάξεις για χάρη τους, δεν θα είναι ποτέ αρκετό… γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από μέσα τους 🥹🧠❤️‍🩹 Εσύ να φροντίσεις τον εαυτό σου, την υγεία σου και το skin routine σου με @my7daysgr ✨ #φοργιου #βαιραλ #μπεςφοργιου #jtouni ♬ original sound - Ioanna Touni

 

«Για όσους με ξέρουν, θα γνωρίζουν ότι στην καθημερινότητά μου, τις μισές έστω ημέρες φοράω μια φόρμα κλειστή και πάω στη δουλειά. Αλλά και κάθε μέρα κοντά φορεματάκια να φορούσα, είναι άλλο το τι επιλέγω να βάλω στην καθημερινότητά μου σαν Ιωάννα και άλλο τι πρέπει να βάλω σε μία συγκεκριμένη περίσταση, όπως είναι ένα δικαστήριο», πρόσθεσε η Ιωάννα Τούνη.

Σε άλλο μέρος του βίντεο, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη τονίζει πως δε γίνεται να είναι αρεστός σε όλους.

«Ό,τι και να κάνει στη ζωή, δεν γίνεται να είσαι αρεστός απ’ όλους. Δε γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Και γι΄αυτό είμαι ok. Εγώ σαν ένα μεγάλο προφίλ με πολύ κόσμο που με παρακολουθεί, είτε επειδή με αγαπάει, είτε επειδή με σιχαίνεται, παίρνω πολλές φορές παραπάνω αρνητικά σχόλια», λέει η Ιωάννα Τούνη.

Η ίδια μάλιστα σημειώνει πάνω στο βίντεο: «Η μαμά μου έλεγε όταν στεναχωριόμουν με ξένα σχόλια: “Ο κόσμος να σε φάει, δεν θα χορτάσει. Ποτέ δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι”».

