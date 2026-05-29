Στη Μύκονο θα περάσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Ιωάννα Τούνη, παρέα με τον γιο της Πάρη, τις φίλες και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επέλεξε το νησί των Ανέμων για την πρώτη της απόδραση της σεζόν, με το Instagram της να γεμίζει από εικόνες με καλοκαιρινό φόντο, θάλασσα και χαλαρή διάθεση. Σε ένα από τα πρώτα στιγμιότυπα εμφανίζεται με μαύρο μπικίνι μπροστά σε καθρέφτη, γράφοντας: «Πρώτη bikini selfie του καλοκαιριού».

Ιωάννα Τούνη & μπικίνι πάνε μαζί! /Φωτογραφία Instagram

Πρώτες αναρτήσεις από τη Μύκονο

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε επίσης stories από το νησί, ανάμεσά τους κι εικόνες μέσα στη θάλασσα με γυναικοπαρέα. Σε άλλο story έστειλε μήνυμα στους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες εξετάσεις, γράφοντας: «Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Μην σταματήσεις ποτέ να κυνηγάς τα όνειρά σου».

Η Ιωάννα Τούνη για μπάνιο με τις φίλες της /Φωτογραφία Instagram

Ο Πάρης στα καλοκαιρινά στιγμιότυπα

Ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις της είχε ο μικρός Πάρης. Σε βίντεο και φωτογραφίες φαίνεται να παίζει δίπλα στη θάλασσα και σε άλλο στιγμιότυπο να κάθεται στους ώμους του συντρόφου της, ενώ η ίδια μοιράστηκε κι εικόνα όπου ο μικρούλης τρώει γλυκάκι.

Οι αναρτήσειςτης Ιωάννας Τούνη έδειξαν ότι περνάει χρόνο στο νησί μαζί με το γιο της, την παρέα της και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Σύμφωνα με όσα έχει δημοσιεύσει πρόσφατα η ίδια, οι δύο τους είναι πιο κοντά κι ερωτευμένοι από ποτέ, καθώς εκείνη είχε κάνει τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλιά του.

JTouni loves Mykonos! /Φωτογραφία Instagram

Γιατί η Μύκονος είναι το αγαπημένο της μέρος

Σε ένα από τα stories της, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε και γιατί θεωρεί τη Μύκονο το πιο αγαπημένο της μέρος. Όπως έγραψε: «Λατρεύω αυτό το νησί, τα vibes του και το γεγονός ότι έχει άπειρες επιλογές για απόλυτη χαλάρωση, υπέροχο φαγητό ή ακόμα και party non stop. Προσωπικά όπου και να έχω ταξιδέψει η Μύκονος είναι το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο».