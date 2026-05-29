Πώς 27χρονος «φέσωσε» με 86.000 ευρώ δεκάδες πολίτες

Οι επιχειρήσεις στο Κολωνάκι και τα Airbnb

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 27χρονος απατεώνας εξαπάτησε πάνω από 90 πολίτες, αποσπώντας 86.000 ευρώ.
  • Εμφανιζόταν ως επιχειρηματίας με καταστήματα εστίασης και βραχυχρόνια μίσθωση.
  • Δημιούργησε ψεύτικες αγγελίες εργασίας για να προσελκύσει θύματα, κυρίως νεαρούς.
  • Ζητούσε κωδικούς τραπεζών και taxisnet για υποτιθέμενη πρόσληψη, ανοίγοντας λογαριασμούς στο όνομά τους.
  • Νοίκιαζε Airbnb και ζητούσε προκαταβολές, ενώ έκλεβε αντικείμενα από τα διαμερίσματα.

Με 86.000 ευρώ «φέσωσε» νεαρός απατεώνας πάνω από 90 συμπολίτες μας. Ο δράστης εμφανιζόταν ως επιφανής επιχειρηματίας που διατηρεί καταστήματα εστίασης ή διαμερίσματα βραχυχρονιας μίσθωσης.

Στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κατερίνα Ρίστα για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έχει καταγραφεί ο 27χρονος να περπατά αμέριμνος στην Αθήνα.

Ο εν λόγω νεαρός κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 91 πολίτες, εμφανιζόμενος ως επιφανής επιχειρηματίας. Αναρτούσε μαϊμού αγγελίες εύρεσης εργασίας κυρίως για μαγαζιά στο Κολωνάκι, «ψάρευε θύματα » νεαρά παιδιά που ήθελαν δουλειά και τους ζητούσε για την υποτιθέμενη πρόσληψη  - κωδικούς τραπεζών και taxisnet.

Με αυτά τα στοιχεία άνοιγε λογαριασμό στο όνομά τους, που διαχειριζόταν όμως εκείνος. Στη συνέχεια νοικιαζε Αirbnb για μεγάλο χρονικό διάστημα και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης τους. Στη συνέχεται, τα παρουσιάζε σε ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και ζητούσε προκαταβολές. Αν του άρεσε και κάτι μέσα από το διαμέρισμα το έκλεβε, όπως τηλεόραση, πίνακες, οικιακές συσκευές.

