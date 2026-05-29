Πώς 27χρονος «φέσωσε» με 86.000 ευρώ δεκάδες πολίτες

Με 86.000 ευρώ «φέσωσε» νεαρός απατεώνας πάνω από 90 συμπολίτες μας. Ο δράστης εμφανιζόταν ως επιφανής επιχειρηματίας που διατηρεί καταστήματα εστίασης ή διαμερίσματα βραχυχρονιας μίσθωσης.
Στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κατερίνα Ρίστα για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έχει καταγραφεί ο 27χρονος να περπατά αμέριμνος στην Αθήνα.
Ο εν λόγω νεαρός κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 91 πολίτες, εμφανιζόμενος ως επιφανής επιχειρηματίας. Αναρτούσε μαϊμού αγγελίες εύρεσης εργασίας κυρίως για μαγαζιά στο Κολωνάκι, «ψάρευε θύματα » νεαρά παιδιά που ήθελαν δουλειά και τους ζητούσε για την υποτιθέμενη πρόσληψη - κωδικούς τραπεζών και taxisnet.
Με αυτά τα στοιχεία άνοιγε λογαριασμό στο όνομά τους, που διαχειριζόταν όμως εκείνος. Στη συνέχεια νοικιαζε Αirbnb για μεγάλο χρονικό διάστημα και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης τους. Στη συνέχεται, τα παρουσιάζε σε ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και ζητούσε προκαταβολές. Αν του άρεσε και κάτι μέσα από το διαμέρισμα το έκλεβε, όπως τηλεόραση, πίνακες, οικιακές συσκευές.
