Μαρία Ηλιάκη: Η κορούλα της Κατερίνα, τής ζήτησε να υιοθετήσουν αδερφάκι!

29.05.26 , 20:37
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε στο Instagram διάλογο με την κόρη της, Κατερίνα, που ζήτησε να υιοθετήσουν αδερφάκι.
  • Η Κατερίνα ρώτησε τη μητέρα της τι σημαίνει υιοθεσία, επηρεασμένη από τη φίλη της, Ελένη.
  • Μετά την εξήγηση, η Κατερίνα στενοχωρήθηκε για τα παιδιά χωρίς γονείς και πρότεινε να κάνουν άλλο παιδί αν δεν υιοθετήσουν.
  • Η Μαρία Ηλιάκη τόνισε ότι δεν ζητάει γνώμες για το αν θα αποκτήσει δεύτερο παιδί, αλλά ήθελε να μοιραστεί τη τρυφερή στιγμή.
  • Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Στέλιος Μανουσάκης, γιορτάζουν 8 χρόνια γάμου.

Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε με βίντεο στο Instagram έναν απίστευτο διάλογο με την κόρη της, Κατερίνα, η οποία τη ρώτησε αν μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε το περιστατικό στους followers της κι εξήγησε ότι η συζήτηση την αιφνιδίασε, καθώς η ίδια δεν θέλει να μεγαλώσει άλλο η οικογένειά της.

Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»

Στο πρώτο βίντεο, η παρουσιάστρια περιέγραψε πώς άκουσε την ερώτηση της κόρης της και πώς αντέδρασε αρχικά. Όπως είπε, η κουβέντα ξεκίνησε με την απορία της μικρής για το τι σημαίνει υιοθεσία, μετά από όσα είχε ακούσει από τη φίλη της Ελένη, και συνεχίστηκε με εξηγήσεις από την ίδια.

«Παιδιά τι κάνετε; Αρχικά, τι ζέστη είναι αυτή; Δεν θέλω να γκρινιάζω, δεν μου αρέσει, δεν είναι και ο χαρακτήρας μου άλλωστε… Αλλά κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θέλω να σας πω το θεϊκό που μου είπε χθες η κόρη μου. Μου λέει “μαμά, θες να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι;”. Κόντεψα να πνιγώ, αρχικά, όχι στo να υιοθετήσουμε, αλλά στο άλλο ένα παιδάκι, γιατί όπως σας έχω πει πια δεν έχω κουράγιο. Μακάρι να ήμουν μικρότερη, δεν είμαι όμως. Της λέω “Κατερινάκι μου πως το σκέφτηκες αυτό;”. “Να”, μου λέει “μου είπε η φίλη σου η Ελένη” – έχω μία φίλη που είναι πολύ καλές φίλες με την Κατερίνα – “ότι αν δεν μπορέσει να κάνει παιδάκι θα υιοθετήσει ένα… Τι σημαίνει, μαμά, υιοθετώ;”. Της τα είχε πει και η Ελένη, της τα εξήγησα και εγώ… Τέλος πάντων, το λύνουμε αυτό το θέμα», είπε η Μαρία Ηλιάκη. 

Σε δεύτερο βίντεο, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι, αφού εξήγησε στην Κατερίνα τι σημαίνει υιοθεσία, η μικρή στενοχωρήθηκε στη σκέψη ότι κάποια παιδιά δεν έχουν μαμά και μπαμπά. Η συζήτηση, όπως είπε, οδήγησε σε μια αυθόρμητη πρόταση από την κόρη της, ότι αν δεν μπορούν να υιοθετήσουν, τότε θα μπορούσε να έρθει ένα ακόμη παιδί στην οικογένεια.

«Αφού λοιπόν της εξηγώ και καταλαβαίνει. Στεναχωριέται πώς κάποια παιδάκια δεν έχουνε μαμά και μπαμπά και τέλος πάντων ανοίγουμε διάφορες κουβέντες. Μου λέει, στο τέλος της κουβέντας, “μαμά άκου, αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε, θα κάνεις άλλο ένα”. “Αλήθεια”, της λέω, “μπράβο, ωραία η λύση σου”. Λέω “κοίτα να δεις ρε συ πώς σκέφτονται τα παιδιά”, είναι απίστευτο. Τι ατάκες μπορούν να σου πουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε, να κάνεις άλλο ένα», είπε η παρουσιάστρια σε δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έκανε την ανάρτηση για να δεχτεί σχόλια σχετικά με το αν πρέπει να αποκτήσει δεύτερο παιδί, αλλά επειδή η στάση της κόρης της τής φάνηκε ιδιαίτερα τρυφερή. Όπως είπε, ήθελε απλώς να μοιραστεί το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους. 

«Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έφτασε και για μένα αυτή η ώρα που η Κατερίνα ζητάει με τον δικό της τρόπο κάποια παρέα, κάποιο αδερφάκι. Δεν κάνω αυτό το story για να μου πείτε αν πρέπει να κάνω δεύτερο παιδί ή όχι, δεν με αφορά η γνώμη σας, αλήθεια σας το λέω με όλη μου την αγάπη. Ήθελα απλά να μοιραστώ γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ τρυφερό, έτσι ο τρόπος που το προσέγγισε η Κατερίνα, το Κατερινάκι μου», εξομολογήθηκε ακόμα η Μαρία Ηλιάκη.

Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Στέλιος Μανουσάκης, πρόσφατα συμπλήρωσαν 8 χρόνια κοινής πορείας.

