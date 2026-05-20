Οκτώ χρόνια κοινής ζωής συμπληρώνουν η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους παραμένει δυνατή, σταθερή και γεμάτη αγάπη, μακριά από τις υπερβολές της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2018, έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να χτίσει μια όμορφη οικογενειακή καθημερινότητα, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την κόρη τους, την μικρή Κατερίνα, που ήρθε στη ζωή τους το 2021 και άλλαξε τα πάντα.

Η σχέση τους πέρασε από πολλές φάσεις, αλλαγές και μετακινήσεις, αφού μεγάλο μέρος της κοινής τους ζωής το έζησαν στη Ζυρίχη, όπου εργαζόταν ο γνωστός γυναικολόγος. Η Μαρία Ηλιάκη είχε αφήσει για ένα διάστημα την Αθήνα προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στον σύντροφό της, επιλέγοντας να δώσει χώρο στην προσωπική της ζωή και στη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η οικογένεια έχει επιστρέψει μόνιμα στην Αθήνα, με τους δυο τους να απολαμβάνουν πλέον μια πιο ήρεμη καθημερινότητα μαζί με την κόρη τους, μακριά από τα φώτα και τις υπερβολές.

Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα σχετικά με έναν πιθανό γάμο, με τη Μαρία Ηλιάκη όμως να έχει ξεκαθαρίσει δημόσια πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να ακολουθήσει την παραδοσιακή εικόνα ενός γάμου. Με τον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζει είχε δηλώσει: «Αν ήταν να γίνει γάμος, θα το είχα βάλει το νυφικό. Δεν είμαι ούτε του γάμου ούτε του νυφικού», δείχνοντας πως για εκείνη η ουσία βρίσκεται στη σχέση και όχι στην επισημοποίηση.

Με αφορμή την επέτειο των οκτώ χρόνων τους, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία με τον Στέλιο Μανουσάκη, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα συναίσθημα: «Πάντα μαζί… 8 χρόνια. Οι δυο μας στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε».

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες σχόλια και ευχές, με πολλούς followers να σχολιάζουν πως το ζευγάρι εκπέμπει ηρεμία, αληθινή αγάπη και ουσιαστικό δέσιμο.

Η Μαρία Ηλιάκη άλλωστε δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του Στέλιου Μανουσάκη στη ζωή της. Σε παλαιότερη τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα είχε εξομολογηθεί συγκινημένη πως ο σύντροφός της ήταν ο άνθρωπος που τη βοήθησε να βρει ισορροπία και εσωτερική γαλήνη.

«Ο Στέλιος είναι στήριγμα μεγάλο. Συγκινούμαι κάθε φορά που μιλάω για τον Στέλιο. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχε έρθει ο Στέλιος στη ζωή μου, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εξαιτίας του, ηρέμησε το μέσα μου. Πριν ένιωθα ότι συνεχώς ήμουν σε μια αντάρα. Όταν ήρθε ο Στέλιος γλύκανε το μέσα μου».