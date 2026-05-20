Έτοιμη να αποκαλύψει το όνομα του νέου της κόμματος, αλλά και τα πρώτα ονόματα συνεργατών που την πλαισιώνουν, είναι η Μαρία Καρυστιανού. Αύριο (21/5) το απόγευμα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης το νέο κόμμα ξεκινά την πορεία του. Από σήμερα η ίδια προειδοποιεί για «φυτευτούς», αλλά και πρόσωπα που μπορεί να φωτογραφίζονται, αλλά δεν θα είναι μαζί της, και κάνει κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες.

Ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (20/5/2026)

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντεγκλήσεις με τον επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο. Μάλιστα, ο συνεργάτης της κυρίας Καρυστιανού δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, είπε πως το δικαστήριο θα καλέσει ως μάρτυρα την εκπρόσωπο του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Χθες στις 23:00 η κ. Καρυστιανού διερωτήθηκε γιατί κρύβεται ακόμα ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, τον οποίο και μήνυσε μετά τις βολές του ότι το κόμμα της έχει σφραγίδα από τη Μόσχα. Και είπε μάλιστα ότι προστατεύεται από το σύστημα, διότι κύριο μέλημά του είναι να τη λασπώσει. Τέσσερις παρά τέταρτο τα ξημερώματα, ο κ. Καραχάλιος της απαντά να ηρεμήσει, λέγοντας ότι είναι παντού και ότι της έχει γίνει εμμονή, γιατί κάνει αποκαλύψεις.

Την ίδια ώρα, ο βασικός συνεργάτης της κ. Καρυστιανού στην επικοινωνία, ο Θανάσης Αυγερινός, για χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, έχει μηνύσει και αυτός τον κ. Καραχάλιο.

Μάλιστα, ζήτησε να κληθεί ως μάρτυρας η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα για να πιστοποιήσει αν το κόμμα είναι ή όχι ρωσοκίνητο.

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο Πέμπτη 6 η ώρα το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.

Η αίθουσα είναι χωρητικότητας 480 θέσεων και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ωστόσο όσοι δεν μπορέσουν να μπουν μέσα στην αίθουσα, θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις ομιλίες από γιγαντοοθόνη που θα στηθεί στο πάρκο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτός από την Μαρία Καρυστιανού, στην εκδήλωση θα μιλήσουν τουλάχιστον 15 προσωπικότητες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που θα δηλώσουν τη στήριξή τους. Κάποιοι θα παραβρεθούν εδώ στην εκδήλωση, άλλοι θα έχουν ζωντανή σύνδεση από τη χώρα και τις πόλεις όπου βρίσκονται.

Μαρία Καρυστιανού: Αιχμές για προβοκάτσιες και «φυτευτούς»

Εντωμεταξύ, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε σε πιθανές προβοκάτσιες υπογραμμίζοντας ότι πρόσωπα φυτεμένα που έχουν ακόμη και φωτογραφίες μαζί της αλλά δε συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες του κινήματος, δεν σημαίνει ότι θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές ή στενοί συνεργάτες της.

Η ίδια τονίζει: «Ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος αλλά δε θα τα καταφέρουν».