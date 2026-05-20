Opel: Παρουσιάζει μια συναρπαστική πρόταση για το διεθνές Rally

Νέο αγωνιστικό καλεντάρι και ισχυρή Junior Team:

Η Opel και η ADAC ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στα ηλεκτρικά rally με το ADAC Opel GSE Rally Cup. Στην έκτη σεζόν του πρώτου παγκοσμίως ηλεκτρικού κυπέλλου rally με αγωνιστικά μίας Μάρκας, το νέο Opel Mokka GSE Rally θα αντικαταστήσει το Corsa Rally Electric ως το επίσημο αγωνιστικό όχημα. Με ισχύ έως 207 kW (281 ίππους) και ροπή 345 Nm, το νέο αγωνιστικό διαθέτει υπερδιπλάσια ισχύ από τον προκάτοχό του και επιδόσεις που το φέρνουν κοντά στα επίπεδα ενός Rally4.

Ωστόσο, το νέο αγωνιστικό δεν είναι η μοναδική καινοτομία. Η υποδομή φόρτισης του ADAC Opel GSE Rally Cup θέτει επίσης νέα πρότυπα. Αντί για χρήση «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας από το δημόσιο δίκτυο, τη φετινή σεζόν αξιοποιούνται συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία μεταφέρονται από ηλεκτρικά φορτηγά ακριβώς στα σημεία όπου χρειάζονται. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η φόρτιση σε διαφορετικά σημεία των ειδικών διαδρομών, εξασφαλίζοντας ακόμα περισσότερα αγωνιστικά χιλιόμετρα για τους συμμετέχοντες

Το καλεντάρι του ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 συνδυάζει ελκυστικότητα και ποικιλία. Συνολικά επτά αγώνες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες — Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και Ιταλία — περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Ένα από τα σημαντικότερα highlights της απαιτητικής σεζόν θα είναι αναμφίβολα η παρουσία του Mokka GSE Rally στο ιστορικό Rally Sanremo τον Οκτώβριο.

Η σύνθεση των συμμετεχόντων στο ADAC Opel GSE Rally Cup έχει πιο διεθνή χαρακτήρα από ποτέ. Οδηγοί και ομάδες από εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία, θα διεκδικήσουν βαθμούς από την έναρξη της σεζόν στο ELE Rally, γύρω από το Eindhoven της Ολλανδίας, στις 29 και 30 Μαΐου.

Όλοι οι συμμετέχοντες μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να εξασφαλίσουν την προαγωγή τους στην ADAC Opel Rally Junior Team μέσα από κορυφαίες επιδόσεις στο Electric Cup. Στο Junior European Rally Championship (JERC), τα μεγαλύτερα ταλέντα θα έχουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν με τους καλύτερους νέους οδηγούς της Ευρώπης, οδηγώντας τα εργοστασιακά Opel Corsa Rally4 που προετοιμάζει η Stohl Racing, συνεργάτης της Opel Motorsport. Το πρόγραμμα υποστήριξης της ADAC και της Opel, που λειτουργεί από το 2014, θεωρείται μοναδικό στον κόσμο των rally. Οι έξι τίτλοι στο Junior European Championship (2015-2018, 2022 και 2025) επιβεβαιώνουν την επιτυχία του προγράμματος εξέλιξης νέων οδηγών της Opel Motorsport.

Πρόγραμμα ADAC Opel GSE Rally Cup 2026

29-30 Μαΐου         ELE Rally, Eindhoven                                                           NL

13-14 Ιουνίου       Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer                               F

17-18 Ιουλίου       Rallye Weiz                                                                            A

14-15 Αυγ.             ADAC Saarland-Palatinate Rally, St. Wendel (DRM)       D

25-26 Σεπτ.           ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM)            D

17-18 Οκτ.            Rally Sanremo                                                                       I

28-29 Νοεμ.         Rallye Spa                                                                              B

Πρόγραμμα Junior European Rally Championship 2026

22-24 Μαΐου        Royal Rally of Scandinavia, Karlstad                 S

3-5 Ιουλίου          Rally di Roma Capitale, Fiuggi                            I

24-26 Ιουλίου      Rally Poland, Katowice                                        PL

14-16 Αυγ.            Barum Czech Rally Zlín                                       CZ

4-6 Σεπτ.               Rali Ceredigion, Aberystwyth                            GB

23-25 Οκτ.            Rally Five Cities North of Portugal, Fafe          P

 

