Εκδόσεις Πουκαμισάς: Παρουσιάσεις Για Νέα Σχολικά Βιβλία

Εκδόσεις Πουκαμισάς: Διαδικτυακές παρουσιάσεις για τα νέα σχολικά βιβλία

Η συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 153 συγγραφείς

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Εκδόσεις Πουκαμισάς συμμετέχουν στον θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου με 70 εγκεκριμένα σχολικά βιβλία για 41 μαθήματα.
  • Η συγγραφή των βιβλίων έγινε από 153 διακεκριμένους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών.
  • Διοργανώνουν διαδικτυακές παρουσιάσεις για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Οι παρουσιάσεις θα καλύψουν τη διδακτική φιλοσοφία, τη δομή και τις σύγχρονες προσεγγίσεις των βιβλίων.
  • Στόχος είναι η ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου και η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς.

Οι Εκδόσεις Πουκαμισάς συμμετέχουν δυναμικά στον νέο θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου, με 70 εγκεκριμένα σχολικά βιβλία για 41 σχολικά μαθήματα, από την Α΄ Δημοτικού έως την Α΄ Λυκείου.

Η συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων πραγματοποιήθηκε από συγγραφικές ομάδες με τη συμμετοχή συνολικά 153 συγγραφέων. Πρόκειται για διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, σχολικούς συμβούλους, έμπειρους εκπαιδευτικούς και επιστήμονες με πολυετή παρουσία στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Εκδόσεις Πουκαμισάς διοργανώνουν έναν πρώτο κύκλο διαδικτυακών παρουσιάσεων για τα νέα σχολικά βιβλία τους και προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν μια σειρά σημαντικών επιστημονικών και παιδαγωγικών συναντήσεων.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν αναλυτικά για:

• τη διδακτική φιλοσοφία των βιβλίων,

• τη δομή και την οργάνωση της ύλης,

• τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται,

• τη διασύνδεση έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,

• τις δυνατότητες εφαρμογής των προτάσεων μέσα στη σχολική τάξη.

Σε αυτό τον κύκλο παρουσιάσεων περιλαμβάνονται τα βιβλία της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Δημοτικού, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου, των Θρησκευτικών, της Οικιακής Οικονομίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος Δημοτικού και των άλλων γνωστικών αντικειμένων που θα ανακοινωθούν άμεσα. https://www.ekdoseispoukamisas.gr/sxolika-vivlia/#parousiaseis

Οι Εκδόσεις Πουκαμισάς, με την ισχυρότερη παρουσία στον νέο θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του νέου τοπίου του ελληνικού σχολικού βιβλίου και δημιουργούν έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις παρουσιάσεις, οι οποίες φιλοδοξούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον επιστημονικό διάλογο γύρω από τα νέα σχολικά βιβλία και τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης.

Δήλωση συμμετοχής: https://www.ekdoseispoukamisas.gr/sxolika-vivlia/#parousiaseis

