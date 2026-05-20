Η Ευγενία Σαμαρά ξεχωρίζει στις εμφανίσεις της με το στιλ της, που συνδυάζει απλότητα και κομψότητα. Σε εκδήλωση του «Onassis Ready» που παραβρέθηκε, παρέδωσε μαθήματα «Μοντέρνου Μινιμαλισμού» με την εμφάνισή της.

Η αγαπημένη ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα look που όρισε την έννοια του modern chic, βασισμένο στην τάση του quiet luxury.

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε τη μονοχρωμία, στη must απόχρωση της σεζόν: το σιέλ. Το outfit της ξεχώρισε για τις καθαρές του γραμμές και την tailor-made αισθητική του.

Το πάνω μέρος του συνόλου αποτελούταν από ένα αμάνικο tailored γιλέκο-top. Το look ολοκληρώθηκε με ένα matching ψηλόμεσο υφασμάτινο παντελόνι στην ίδια ακριβώς σιέλ απόχρωση, δημιουργώντας μια ενιαία σιλουέτα.

Το απόλυτο highlight του παντελονιού ήταν τα κομψά σκισίματα (slits) στο εσωτερικό κάτω μέρος των μπατζακιών, μια στυλιστική λεπτομέρεια που έδινε υπέροχη κίνηση στο περπάτημα κι επέτρεπε να φανούν τα υποδήματα.

Πηγαίνοντας σε αυτά τώρα, η ηθοποιός έκανε την ανατροπή. Δε φόρεσε ψηλοτάκουνες γόβες όπως θα περιμέναμε, αλλά λευκές flat μπαλαρίνες με μπαρέτα, χαρίζοντας στο look έναν «γαλλικό» αέρα.

Το styling της ήταν μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τα σωστά αξεσουάρ απογείωσαν το σύνολό της, αφού για να «σπάσει» τη σιέλ μονοχρωμία, κράτησε μια mini τσάντα ώμου με αλυσίδα σε έντονα, πολύχρωμα prints.

Από κοσμήματα, η ηθοποιός φορούσε μόνο ένα διαχρονικό ρολόι με μεταλλικό μπρασελέ στον καρπό της.

