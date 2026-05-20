Ευγενία Σαμαρά: Modern chic εμφάνιση με σιέλ σύνολο και μπαλαρίνες

Οι λεπτομέρειες στο look της που έκαναν τη διαφορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 15:54 Πολυζωγοπούλου: Στα Δικαστήρια Για Την Υπόθεση Λύτρα
20.05.26 , 15:52 Η μάστιγα της συνήθειας: Πώς ο «αυτόματος πιλότος» εμποδίζει την εξέλιξη
20.05.26 , 15:52 Ναύπακτος: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου
20.05.26 , 15:49 Κάλυμνος: Mυστήριο Με Τον Θάνατο Του 47χρονου
20.05.26 , 15:46 ΟΠΕΚΕΠΕ Βορίζια: Ποια Είναι Η Πλευρά Των 3 Κατηγορούμενων
20.05.26 , 15:43 Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το οριστικό φινάλε του ριάλιτι
20.05.26 , 15:41 Γιατί μας ελκύουν όσοι δε μας θέλουν; - Ο ψυχολόγος Μ. Χατζημαλωνάς απαντά
20.05.26 , 15:24 Ευγενία Σαμαρά: Modern chic εμφάνιση με σιέλ σύνολο και μπαλαρίνες
20.05.26 , 15:23 6 τάσεις του καλοκαιριού που μπορείς να φορέσεις από τώρα
20.05.26 , 15:01 Γιώργος Λιάγκας: «Με βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην Τήνο!»
20.05.26 , 14:52 Πλησιάζει στην έξοδο ο Εργκίν Αταμάν - Kαταιγιστικές εξελίξεις
20.05.26 , 14:47 Κομνηνού: «Είμαι πιο επιλεκτική στη δουλειά. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα»
20.05.26 , 14:28 Μύκονος: Απόβαση FBI για διακίνηση κοκαΐνης και παράνομα πάρτι
20.05.26 , 14:13 Ντίλαν: Ο πρώτος σκύλος θεραπείας επί τω έργω
20.05.26 , 14:02 Καρχαρίες στην Ελλάδα: Ποια είδη υπάρχουν και πού εμφανίζονται πιο συχνά
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
ΜasterChef 10: Δύο εξαιρετικά πιάτα, αλλά ένα κερδίζει!
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Καρκίνο - Προσοχή δύο ημερομηνίες του Μαΐου
Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
Τέλος οι παλιές ταυτότητες - Μέχρι πότε πρέπει να βγάλετε νέα
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Σαμαρά: Εικόνες από το ταξίδι της στην Ισλανδία, όπου πέρασε τις ημέρες του Πάσχα/ instagram

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευγενία Σαμαρά εντυπωσίασε με την εμφάνισή της σε εκδήλωση του «Onassis Ready», προβάλλοντας μοντέρνο μινιμαλισμό.
  • Επέλεξε σιέλ μονοχρωμία με tailored γιλέκο-top και ψηλόμεσο παντελόνι, δημιουργώντας ενιαία σιλουέτα.
  • Το παντελόνι είχε κομψά σκισίματα για κίνηση και αναδείκνυε τις λευκές flat μπαλαρίνες που φόρεσε.
  • Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με mini τσάντα ώμου σε έντονα prints και διαχρονικό ρολόι με μπρασελέ.

Η Ευγενία Σαμαρά ξεχωρίζει στις εμφανίσεις της με το στιλ της, που συνδυάζει απλότητα και κομψότητα. Σε εκδήλωση του «Onassis Ready» που παραβρέθηκε, παρέδωσε μαθήματα «Μοντέρνου Μινιμαλισμού» με την εμφάνισή της. 

Ευγενία Σαμαρά: Λατρέψαμε το ovesized floral σακάκι της- Η στιλάτη εμφάνιση

Η αγαπημένη ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα look που όρισε την έννοια του modern chic, βασισμένο στην τάση του quiet luxury.

Αναστασία Παντούση- Ευγενία Σαμαρά στην εκδήλωση Onassis Ready.Tilda Swinton - Ongoing/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αναστασία Παντούση- Ευγενία Σαμαρά στην εκδήλωση Onassis Ready, Tilda Swinton - Ongoing/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε τη μονοχρωμία, στη must απόχρωση της σεζόν: το  σιέλ. Το outfit της ξεχώρισε για τις καθαρές του γραμμές και την tailor-made αισθητική του.

Το πάνω μέρος του συνόλου αποτελούταν από ένα αμάνικο tailored γιλέκο-top. Το look ολοκληρώθηκε με ένα matching ψηλόμεσο υφασμάτινο παντελόνι στην ίδια ακριβώς σιέλ απόχρωση, δημιουργώντας μια ενιαία σιλουέτα. 

Ευγενία Σαμαρά στην εκδήλωση Onassis Ready, Tilda Swinton - Ongoing/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ευγενία Σαμαρά με σιέλ ανοιξιάτικο σύνολο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το απόλυτο highlight του παντελονιού ήταν τα κομψά σκισίματα (slits) στο εσωτερικό κάτω μέρος των μπατζακιών, μια στυλιστική λεπτομέρεια που έδινε υπέροχη κίνηση στο περπάτημα κι επέτρεπε να φανούν τα υποδήματα. 

Πηγαίνοντας σε αυτά τώρα, η ηθοποιός έκανε την ανατροπή. Δε φόρεσε ψηλοτάκουνες γόβες όπως θα περιμέναμε, αλλά λευκές flat μπαλαρίνες με μπαρέτα, χαρίζοντας στο look έναν «γαλλικό» αέρα.

Ευγενία Σαμαρά: Modern chic εμφάνιση με σιέλ σύνολο και μπαλαρίνες

Το styling της ήταν μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τα σωστά αξεσουάρ απογείωσαν το σύνολό της, αφού για να «σπάσει» τη σιέλ μονοχρωμία, κράτησε μια mini τσάντα ώμου με αλυσίδα σε έντονα, πολύχρωμα prints.

Από κοσμήματα, η ηθοποιός φορούσε μόνο ένα διαχρονικό ρολόι με μεταλλικό μπρασελέ στον καρπό της.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 |
ΣΥΝΟΛΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top