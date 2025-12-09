Ευγενία Σαμαρά: Λατρέψαμε το ovesized floral σακάκι της- Η στιλάτη εμφάνιση

Ευγενία Σαμαρά: Συνέντευξή της στην εκπομπή της ΕΡΤ "Νωρίς νωρίς", τον περασμένο Νοέμβριο

Μια στιλάτη εμφάνιση έκανε η Ευγενία Σαμαρά σε κινηματογραφική πρεμιέρα.

Η ηθοποιός, φωτογραφήθηκε στην avant premier της σειράς «Ριφιφί», φορώντας φαρδύ ψηλόμεσο παντελόνι με πιέτες στο χρώμα του πούρου, καφέ εφαρμοστό τοπ, καφέ δερμάτινη ζώνη και καφέ cowboy μποτάκια.

Ευγενία Σαμαρά- Προμηθέας Αλειφερόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αυτό που ξεχώρισε στην εμφάνισή της ήταν το πανωφόρι, ένα oversized σακάκι με print από μεγάλα λουλούδια σαν ζωγραφισμένα τριαντάφυλλα σε κόκκινο - μπορντό χρώμα. Το σακάκι περιείχε κι άλλους χρωματισμούς όπως κυπαρισσί και καφέ που ταίριααν τέλεια με το υπόλοιπο look της.

Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ευγενία Σαμαρά, που βρίσκεται αυτή την περίοδο στα γυρίσματα της β' σεζόν για τη σειρά «Έχω παιδιά», αγαπά τη μόδα και συνήθως εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της και με τα outifit της που συνήθως είναι απλά και πολύ σικάτα.

Όλγα Παυλάτου- Βλαδίμηρος Κυριακίδης- Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, βασίζεται στην υπόθεση της μεγαλύτερης ληστεία στην ελληνική ιστορία, που έλαβε χώρα το 1992, όταν μία συμμορία έσκαψε ένα τούνελ που ξεκινούσε από την κοίτη του Ιλισσού και κατέληγε στις θυρίδες της Τράπεζας Εργασίας στο Νέο Κόσμο.

Σωτήρης Τσαφούλιας με την κόρη του/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στη σειρά παίζουν οι ηθοποιοί Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Δήμος Γιγαντάκης, οι οποίοι φωτογραγήθηκαν όλοι μαζί στην κινηματογραφική πρεμιέρα.

Οι συντελεστές στην avant premiere της σειράς Ριφιφί/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H θεατρική πρεμιέρα της Ευγενίας Σαμαρά με τον Ορφέα Αυγουστίδη στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου για το έργο «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου.