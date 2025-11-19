«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα

Ο β' κύκλος της τηλεοπτικής σειράς του Mega «Έχω παιδιά» είναι προ των πυλών, με τους συντελεστές να προετοιμάζονται πυρετωδώς αυτήν την περίοδο για τα νέα επεισόδια.

Δύο εκ των βασικών πρωταγωνιστών, η Ευγενία Σαμαρά και η Αθηνά Οικονομάκου, μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media backstage υλικό από τα γυρίσματα.

Μέσα από τρία τρυφερά στιγμιότυπα, η Ευγενία Σαμαρά εξέφρασε τη χαρά της που ξαναέσμιξε με την τηλεοπτική της οικογένεια, ενώ δεσμεύτηκε πως θα ανεβάσει φωτογραφία και με τον τηλεοπτικό γιο, ο οποίος εκείνη την ημέρα απουσίαζε από το «σπιτικό» τους.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

Συγκεκριμένα η ηθοποιός έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: [ 321/365•2025 ]*

Η οικογένεια Πολίτη ξαναβρέθηκε χθες στα ίδια μέρη με ακόμη περισσότερη τρέλα, έτοιμη για νέες περιπέτειες και εσείς μας στέλνετε τόση αγάπη που είναι πραγματικά, συγκινητικό!

Χρωστάω φωτό με τον γιόκα μου - Μόλις επιστρέψει και εκείνος στο σπιτικό μας!

Κατά τ’άλλα μεταφέρουμε φιλιά ο ένας στον άλλον🧸».

Στιγμές από όσα διαδραματίζονται όταν οι κάμερες δεν γράφουν, έδωσε στη δημοσιότητα και η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία, για πολλούς είναι η αποκάλυψη της σειράς, υπογράφοντας ένα απόλυτα επιτυχημένο come back στη μικρή οθόνη. Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με ιδιαίτερα ενθουσιώδες μήνυμα, που δείχνει πόσο πολύ ανυπομονούσε για αυτήν τη στιγμή.

Οι πόζες της Αθηνάς Οικονομάκου με τους συνεργάτες της / Πηγή: Instagram athinao1konomakou

«🎬 Ξεκινήσαμε και έχουμε μεγάλη χαρά!!!! Ανυπομονείτε και εσείς όσο και εμείς», σχολίασε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και επιχειρηματίας.

Δεν είναι μόνο η Αθηνά Οικονομάκου που αδημονεί να απολαύσει το δεύτερο μέρος της κωμικής σειράς, αλλά και ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα. Ο πρώην μπασκετμπολίστας σχολίασε «Welcome back» κάτω από το post της αγαπημένης του, την οποία στηρίζει σε κάθε της βήμα.