«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα

Οι πρωταγωνιστές ξαναέσμιξαν με αφορμή τον β' κύκλο της σειράς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 18:29 Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης θέλει τα σκαμπό για την βεράντα του
19.11.25 , 18:22 Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι
19.11.25 , 18:04 Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM
19.11.25 , 18:03 Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
19.11.25 , 18:03 Toyota Aygo X Hybrid: Σε ποιο εργοστάσιο κατασκευάζεται
19.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Ρογδάκη - Πανά διεκδικούν το κάρο, έκπληξη από Στυλιανίδου
19.11.25 , 17:54 Ζαχαρέα – Κουβαράς: Τσίπρας, Κίμπερλι και οπλοκατοχή στο επίκεντρο
19.11.25 , 17:40 Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης
19.11.25 , 17:31 Επίσκεψη Ν. Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Καλιφόρνια
19.11.25 , 17:09 Τουρισμός για Όλους 2025: Ο νέος και οριστικός πίνακας των δικαιούχων
19.11.25 , 17:01 «Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
19.11.25 , 16:39 Βίντεο Ντοκουμέντο Από Τον Νέο Κόσμο - Αποκλειστικά Προηγούμενο Θύμα
19.11.25 , 16:39 Κυβέρνηση: Ψηφιακό stop σε πώληση καπνού, «ατμού», αλκοόλ σε ανήλικους
19.11.25 , 16:31 Opel Mokka GSE Rally: Υπόσχεται μια συναρπαστική σεζόν
19.11.25 , 16:08 Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
Απάτες Καζίνο: Τι λέει η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης
Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια
Πόση αποζημίωση δικαιούμαι όταν απολύομαι;
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Εχω παιδιά»: Δείτε το backstage βίντεο που ανήρτησε η Αθηνά Οικονομάκου από τα γυρίσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο β' κύκλος της τηλεοπτικής σειράς του Mega «Έχω παιδιά» είναι προ των πυλών, με τους συντελεστές να προετοιμάζονται πυρετωδώς αυτήν την περίοδο για τα νέα επεισόδια.

Έρχονται νέες σειρές: Τι θα δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν!

Δύο εκ των βασικών πρωταγωνιστών, η Ευγενία Σαμαρά και η Αθηνά Οικονομάκου, μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media backstage υλικό από τα γυρίσματα

«Άρωμα γυναίκας»: Σαμαρά - Παπασπηλιόπουλος μαζί στην πρεμιέρα

Μέσα από τρία τρυφερά στιγμιότυπα, η Ευγενία Σαμαρά εξέφρασε τη χαρά της που ξαναέσμιξε με την τηλεοπτική της οικογένεια, ενώ δεσμεύτηκε πως θα ανεβάσει φωτογραφία και με τον τηλεοπτικό γιο, ο οποίος εκείνη την ημέρα απουσίαζε από το «σπιτικό» τους.

 

Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

Συγκεκριμένα η ηθοποιός έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: [ 321/365•2025 ]*
______________________
Η οικογένεια Πολίτη ξαναβρέθηκε χθες στα ίδια μέρη με ακόμη περισσότερη τρέλα, έτοιμη για νέες περιπέτειες και εσείς μας στέλνετε τόση αγάπη που είναι πραγματικά, συγκινητικό!
Χρωστάω φωτό με τον γιόκα μου - Μόλις επιστρέψει και εκείνος στο σπιτικό μας!
Κατά τ’άλλα μεταφέρουμε φιλιά ο ένας στον άλλον🧸». 

Στιγμές από όσα διαδραματίζονται όταν οι κάμερες δεν γράφουν, έδωσε στη δημοσιότητα και η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία, για πολλούς είναι η αποκάλυψη της σειράς, υπογράφοντας ένα απόλυτα επιτυχημένο come back στη μικρή οθόνη. Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με ιδιαίτερα ενθουσιώδες μήνυμα, που δείχνει πόσο πολύ ανυπομονούσε για αυτήν τη στιγμή. 

Οι πόζες της Αθηνάς Οικονομάκου με τους συνεργάτες της / Πηγή: Instagram athinao1konomakou

Οι πόζες της Αθηνάς Οικονομάκου με τους συνεργάτες της / Πηγή: Instagram athinao1konomakou

Οι πόζες της Αθηνάς Οικονομάκου με τους συνεργάτες της / Πηγή: Instagram athinao1konomakou

Οι πόζες της Αθηνάς Οικονομάκου με τους συνεργάτες της / Πηγή: Instagram athinao1konomakou

«🎬 Ξεκινήσαμε και έχουμε μεγάλη χαρά!!!! Ανυπομονείτε και εσείς όσο και εμείς», σχολίασε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και επιχειρηματίας. 

Δεν είναι μόνο η Αθηνά Οικονομάκου που αδημονεί να απολαύσει το δεύτερο μέρος της κωμικής σειράς, αλλά και ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα. Ο πρώην μπασκετμπολίστας σχολίασε «Welcome back» κάτω από το post της αγαπημένης του, την οποία στηρίζει σε κάθε της βήμα.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
 |
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top