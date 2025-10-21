Ελληνικές σειρές: Όσες δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν

Πολλές από τις σειρές της νέας σεζόν έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα με τα νούμερα να έχουν «μιλήσει» και το τηλεοπτικό κοινό να δείχνει ήδη τις προτιμήσεις του.

Αν όμως νομίζετε ότι φέτος θα πορευτούμε με όσα έχουμε έως τώρα στο «γυαλί», πλανάστε πλάνην οικτράν. Υπάρχει πάντα το δεύτερο μισό της σεζόν που συνήθως ξεκινάει μετά τα Χριστούγεννα κι ανακατεύει τη... σούπα της τηλεθέασης εκ νέου!

Το Σόι νωρίτερα από το δεύτερο μισό της σεζόν

Κι εκεί που περιμέναμε το πολυσυζητημένο comeback της κωμικής/οικογενειακής σειράς του Alpha, Το σόι σου, να γίνεται στην αρχή του 2026, τελικά αυτό θα έρθει σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου. Η σειρά που ακόμα και στις επαναλήψεις «χτυπάει» υψηλά νούμερα, επιστρέφει με διπλό επεισόδιο.

Μετακομίσεις, επιστροφές και φυσικά οικογενειακές καταστροφές. Με την οικογένεια του Σάββα και της Λυδίας να επιστρέφει στην Αθήνα. Η Σάντρα κι η Χαρά είναι πλέον φοιτήτριες στην πρωτεύουσα. Ο Σάββας χάνει την πολυπόθητη προαγωγή στην τράπεζα. Και τελικά η αίτηση για μετάθεση είναι μονόδρομος.

Ενώ η επιστροφή του Άρη φέρνει πίσω και τους Τριαντάφυλλους. Καθώς δε τους κρατάει πια τίποτα στη Θεσσαλονίκη. Ανακατατάξεις θα γίνουν και στα σπίτια των δύο οικογενειών. Ενώ στο διπλό επεισόδιο θα παίξουν τα πρώτα τραπέζια και στις δύο οικογένειες. Με ό,τι -κωμικό- συνεπάγεται αυτό.

Οι Αθώοι είναι... stand by!

Βλέπαμε το trailer όλο το καλοκαίρι, όμως τελευταία έχει... εξαφανιστεί από τα διαφημιστικά του Μεγάλου καναλιού. Για το πότε θα απολαύσουμε στις οθόνες μας τον Κώστα Νικούλι, την Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και το υπόλοιπο all-star cast της σειράς Οι Αθώοι, παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Λογικά Οι Αθώοι θα προβληθούν τη νέα χρονιά.

Έχω παιδιά από τη νέα χρονιά

Αν ανησυχήσατε ότι «χάσατε» την Ευγενία Σαμαρά στον ρόλο της μαμάς στη σειρά Έχω παιδιά και τον Βασίλη Μαυρογεωργίου στου μπαμπά, τσάμπα το κάνατε. Σε σενάριο Λάμπρου Φισφή και σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου, η οικογενειακή κωμική σειρά θα επιστρέψει αμέσως μετά τα Χριστούγεννα.

Μια νύχτα μόνο - Με Μαριλίτα και Λάλο

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου κι ο Δημήτρης Λάλος, το αγαπημένο ζευγάρι του Σασμού, ξανασυναντιούνται τηλεοπτικά στη νέα δραματική σειρά του Mega με τίτλο Μια νύχτα μόνο, βασισμένη στο θρυλικό τούρκικο Binbir Gece. Ένα σενάριο με έντονο συναισθηματικό βάθος και δυναμικές ηθικές συγκρούσεις, με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες.

Κάμπινγκ με πολύ γέλιο

Από το Β΄ μισό της νέας σεζόν, έρχεται στο Mega το Κάμπινγκ μια αλλιώτικη κωμωδία με all-star cast, που υπόσχεται γέλιο, τρέλα και καταστάσεις... άλλου κόσμου. Γιώργος Χρυσοστόμου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Βίκυ Σταυροπούλου και Νάντια Κοντογεώργη μπαίνουν σε τροχόσπιτα, αποστάσεις και σχέσεις που δοκιμάζονται με φόντο ένα κάμπινγκ γεμάτο μυστικά.

Maestro No4

Εδώ και λίγες εβδομάδες με την έναρξη των γυρισμάτων, έγινε γνωστό ότι έρχεται η τέταρτη σεζόν της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Το Maestro με τη διεθνή πορεία μέσω Netflix, αναμένεται μέσα στο 2026 να... προσελκύσει και πάλι τόσο το εγχώριο όσο και το ξένο τηλεοπτικό κοινό. Το μοτίβο της σειράς το ίδιο. με τους Παξούς να πρωταγωνιστούν.

Μετά το νησί... Το τελευταίο νησί

Σε σενάριο Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου, και σκηνοθεσία του Φίλιππου Τσίτου, έρχεται στην ΕΡΤ μια νέα σειρά 30 επεισοδίων με τίτλο Το τελευταίο νησί. Ο Παύλος, ένας νεαρός γιατρός, έπειτα από ένα τραγικό δυστύχημα που αλλάζει τα πάντα, προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόνο μετακομίζοντας σ’ ένα μικρό ακριτικό νησί. Νομίζει πως ξεκινάει από την αρχή, αλλά το νησί έχει άλλα σχέδια. Πρωταγωνιστεί ο εξαιρετικός ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντίνου.

Οι θάλασσες μας χώρισαν με Λέχου και Κακούρη

Το σενάριο της νέας σειράς της ΕΡΤ Οι θάλασσες μας χώρισαν που θα δούμε το 2026 υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου σε σκηνοθεσία Χρήστου Δήμα. Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια κι αρχίζει το 1937, στη Σύμη υπό ιταλική κατοχή, εκεί όπου ένας οικογενειακός θάνατος θα σημάνει την αρχή μιας διαδρομής με σταθμούς την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, διατρέχοντας ιστορικές περιόδους γεμάτες αναταραχή και ανατροπές.

Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη

Η ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου ζωντανεύει στη νέα μίνι σειρά 10 επεισοδίων της ΕΡΤ, που θα δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η σειρά δε μένει μόνο στα μεγάλα πολιτικά γεγονότα, κοιτάζει και πίσω από τις αποφάσεις: τον άνθρωπο, με τις αδυναμίες, τα πάθη και τις προσωπικές του μάχες. Ο Νικόλας Παπαγιάννης θα ενσαρκώσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ενώ ο Γρηγόρης Βαλτινός τον Εμμανουήλ Μπενάκη.

Από ήλιο σε ήλιο με φόντο τη Σέριφο

Η νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ, βασισμένη στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου και σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου φέρνει στη μικρή οθόνη ένα δυνατό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας: την απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου που άλλαξε τα πάντα. Το Από ήλιο σε ήλιο αποτελείται από 60 επεισόδια με πρωταγωνιστές τους: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρο Σβήγκο, Στράτο Τζώρτζογλού, Μιχάλη Αεράκη, Αλέκο Συσσοβίτη, Λεωνίδα Καλφαγιάννη κ.ά.

Μπαμπάδες... εν δράσει με το Dear Daddies

Η νέα σειρά του Alpha που δρομολογείται για την επόμενη σεζόν, είναι κωμωδία και στο επίκεντρο έχει τέσσερις άντρες που ζουν σε έναν κόσμο... μαμάδων. Το κανάλι ετοιμάζει να βάλει από Γενάρη στο πρόγραμμά του μία επιπλέον κωμική σειρά που βασίζεται στο διεθνές φορμάτ Dear daddies.

Ο Μπέζος κι οι Σούπερ Ήρωες

Ένα ακόμα trailer που «έπαιζε» μέσα στο καλοκαίρι στον ΑΝΤ1, ήταν αυτό της κωμικής σειράς Σούπερ Ήρωες με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η πρεμιέρα της σειράς με το πλούσιο καστ. Αν δε τη δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα από τη νέα χρονιά.