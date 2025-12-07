Τρόλεϊ: «Ξηλώθηκε» το δίκτυο ηλεκτροδότησης στον Πειραιά

Οι γραμμές που εξυπηρετούσαν θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.12.25 , 18:56 Τρόλεϊ: «Ξηλώθηκε» το δίκτυο ηλεκτροδότησης στον Πειραιά
07.12.25 , 17:38 Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
07.12.25 , 17:14 «Καμπάνα» Μπενίτεθ σε κορυφαίο όνομα του ΠΑΟ! Τον τελειώνει πριν τον Γενάρη
07.12.25 , 17:03 Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και τους παράδρομους οι αγρότες στη Λάρισα
07.12.25 , 16:43 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
07.12.25 , 16:30 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δε θα πήγαινα ποτέ στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»
07.12.25 , 15:44 Θεσσαλονίκη: «Τρέχα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»
07.12.25 , 15:26 Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!
07.12.25 , 15:00 TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge η Χριστίνα Κοντοβά;
07.12.25 , 14:27 Ουκρανία: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης»
07.12.25 , 14:22 TractioN: Η σχεδιάστρια Χριστίνα Κοντοβά οδήγησε στην εκπομπή
07.12.25 , 14:01 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δέχομαι να προλογίσω αφιλοκερδώς το βιβλίο του Λιάγκα»
07.12.25 , 13:35 Μπέττυ Μαγγίρα: «Ανέχτηκα ένα πρόσωπο δίπλα μου, το προωθούσε το κανάλι»
07.12.25 , 13:33 Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ
07.12.25 , 13:11 Καιρός: Χριστούγεννα με κρύο, βροχή και χιόνια στα βουνά
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Αυστρία: Άφησε την κοπέλα του στο βουνό και πέθανε από το κρύο
Διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Τα πέντε μπλόκα και οι παρακάμψεις
«Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!
Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
«Ξηλώθηκαν» οι ηλεκτρικές γραμμές των τρόλεϊ στην ακτή Μιαούλη στον Πειραιά/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέλος εποχής για το εμβληματικό μέσο μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, τα τρόλεϊ. Το πρωί ξεκίνησε να ξηλώνεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης από την ακτή Μιαούλη στον Πειραιά

Οι γραμμές που ξηλώθηκαν εξυπηρετούν κυρίως το κέντρο του Πειραιά, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star, Άρης Λάμπος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Πρόκειται για τη γραμμή 17, Πειραιάς - Άγιος Γεώργιος και τη γραμμή 20, Δραπετσώνα - Φάληρο. 

Ξηλώθηκαν οι γραμμές των τρόλεϊ στον Πειραιά

Ξηλώθηκαν οι γραμμές των τρόλεϊ στον Πειραιά/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Οι γραμμές αυτές θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν παρών στις εργασίες για την αφαίρεση του δικτύου, σήμερα το πρωί. Μάλιστα, σημειώθηκε και μικρή ένταση, καθώς ορισμένοι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ αντιδρούν στο ξήλωμα. 

Το «ξήλωμα» των ηλεκτρικών γραμμών ξεκίνησε για να ανοίξει ο δρόμος στο τραμ. Δίπλα είναι ο ανενεργός σταθμός Ακτής Ποσειδώνος, όπου οι συρμοί του τραμ δεν μπορούσαν να πάνε μέχρι σήμερα, λόγω των καλωδίων των τρόλεϊ. 

Ξηλώθηκαν οι γραμμές των τρόλεϊ στον Πειραιά/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Ξηλώθηκαν οι γραμμές των τρόλεϊ στον Πειραιά/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Σημειώνεται, βέβαια, ότι τα τρόλεϊ δεν καταργούνται εντελώς. Κάποιες ευθείες θα μείνουν, όπως για παράδειγμα, στις οδούς Πέτρου Ράλλη, Συγγρού και Πειραιώς.

«Ο ουρανός του Πειραιά και της Αθήνας επιτέλους θα αναπνεύσει. Καταργείαται πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων των τρόλεϊ, ξεκινώντας εδώ σήμερα από τον Πειραιά», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΛΕΪ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΞΗΛΩΜΑ
 |
ΓΡΑΜΜΕΣ
 |
ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top