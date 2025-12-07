Τρόλεϊ: «Ξηλώθηκε» το δίκτυο ηλεκτροδότησης στον Πειραιά

Τέλος εποχής για το εμβληματικό μέσο μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, τα τρόλεϊ. Το πρωί ξεκίνησε να ξηλώνεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης από την ακτή Μιαούλη στον Πειραιά.

Οι γραμμές που ξηλώθηκαν εξυπηρετούν κυρίως το κέντρο του Πειραιά, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star, Άρης Λάμπος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Πρόκειται για τη γραμμή 17, Πειραιάς - Άγιος Γεώργιος και τη γραμμή 20, Δραπετσώνα - Φάληρο.

Ξηλώθηκαν οι γραμμές των τρόλεϊ στον Πειραιά/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Οι γραμμές αυτές θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν παρών στις εργασίες για την αφαίρεση του δικτύου, σήμερα το πρωί. Μάλιστα, σημειώθηκε και μικρή ένταση, καθώς ορισμένοι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ αντιδρούν στο ξήλωμα.

Το «ξήλωμα» των ηλεκτρικών γραμμών ξεκίνησε για να ανοίξει ο δρόμος στο τραμ. Δίπλα είναι ο ανενεργός σταθμός Ακτής Ποσειδώνος, όπου οι συρμοί του τραμ δεν μπορούσαν να πάνε μέχρι σήμερα, λόγω των καλωδίων των τρόλεϊ.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι τα τρόλεϊ δεν καταργούνται εντελώς. Κάποιες ευθείες θα μείνουν, όπως για παράδειγμα, στις οδούς Πέτρου Ράλλη, Συγγρού και Πειραιώς.

«Ο ουρανός του Πειραιά και της Αθήνας επιτέλους θα αναπνεύσει. Καταργείαται πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων των τρόλεϊ, ξεκινώντας εδώ σήμερα από τον Πειραιά», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.