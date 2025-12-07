Σουβλάκι πολυτελείας: Στα ύψη η τιμή του - Φτάνει και τα 6,5€ στην Κρήτη

Σουβλάκι: Στα ύψη η τιμή του - Πόσο κοστίζει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο/ ρεπορτάζ Μαρίας Παππά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το σουβλάκι, το πιο αγαπημένο «γρήγορο» γεύμα των Ελλήνων, γίνεται ολοένα και πιο ακριβό. Νέα έρευνα σε έξι μεγάλες πόλεις δείχνει ότι το τυλιχτό μπορεί πλέον να φτάσει ακόμη και τα 6,50 ευρώ, με την Κρήτη να κρατά τα σκήπτρα της υψηλότερης τιμής.

«Είναι όλα πιο ακριβά», υποστηρίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου.

Κάθε πόλη, και μια διαφορετική τιμή στο τυλιχτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαρίας Παππά στο δελτίο ειδήσεων του Star.

Αττική

Στην Αττική, η τιμή για ένα σουβλάκι κυμαίνεται από 3,5€ μέχρι 4,60€. Οι αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι είναι από 15 έως 35 λεπτά.

«Είπαμε μέχρι τα Χριστούγεννα δεν ανεβάζουμε ούτε δεκαράκι, μετά δεν ξέρουμε. Μετά ξέρει ο Θεός γιατί τα κρέατα, χωρίς καμία υπερβολή, έχουν ανέβει κατά 100%», είπε στο Star, o Σπύρος Μπαϊρακτάρης, ιδιοκτήτης εστιατορίου.

Κρήτη

Στην Κρήτη η μέση τιμή στο τυλιχτό φτάνει τα 5,30 ευρώ, η υψηλότερη πανελλαδικά. Σε τουριστικές περιοχές ξεπερνά ακόμα και τα 6,5 ευρώ.

Οι ετήσιες αυξήσεις σε γύρο κοτόπουλο και χοιρινό φτάνουν το 1 ευρώ, από τις πιο απότομες αυξήσεις στη χώρα.

«Ήταν από 2,80€, ήταν 3€, 3,20€, τώρα είναι πολύ ακριβά», είπε καταναλωτής.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη το τυλιχτό ξεπερνά τα 5 ευρώ, ενώ σε ορισμένα σημεία φτάνει τα 5,60€. Οι ετήσιες αυξήσεις αγγίζουν τα 80 λεπτά.

«Καμία σχέση όπως παλιά. Παλιά νομίζω και τυλιχτά τρώγαμε με 2 ευρώ. Τώρα θες τουλάχιστον 4 ευρώ», σημείωσε καταναλωτής.

Το σουβλάκι, άλλοτε το πιο οικονομικό γρήγορο γεύμα, έχει μετατραπεί σε δείκτη ακρίβειας σε όλη τη χώρα.

Πάτρα- Λάρισα- Βόλος

Στην Πάτρα και τη Λάρισα το τυλιχτό πωλείται επίσης στα 4 ευρώ, όπως και στον Βόλο.

«Όλα ακριβαίνουν. Εμείς προσπαθούμε να έχουν πάντα τις ίδιες τιμές σύμφωνα με πέρσι. Όλες οι τιμές από τους προμηθευτές είναι αναβαθμισμένες. Στα κρέατα κυρίως και στα λαχανικά», επισήμανε εργαζόμενος ψητοπωλείου.

Με τις τιμές των πρώτων υλών να ανεβαίνουν και τις διαφορές από πόλη σε πόλη να μεγαλώνουν, οι καταναλωτές βλέπουν το τυλιχτό να «απομακρύνεται» από τη φθηνή απόλαυση που γνώριζαν. Κι όπως όλα δείχνουν, η ανοδική πορεία δύσκολα θα σταματήσει.

