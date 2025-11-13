«Άρωμα γυναίκας»: Σαμαρά - Παπασπηλιόπουλος μαζί στην πρεμιέρα

Βραδινή έξοδος για το ζευγάρι, που κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 13:39 Τσουλής: «Θέλω να είμαι καλός γονέας και να είναι περήφανα τα παιδιά μου»
13.11.25 , 13:34 Ιταλία: Μητέρα έκοψε με κουζινομάχαιρο τον λαιμό του εννιάχρονου γιου της
13.11.25 , 13:05 Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!
13.11.25 , 13:03 Σοφία Παυλίδου: «Η μαμά μου δεν ήθελε τρίτο παιδί. Mεγάλωσα στον αυτόματο»
13.11.25 , 13:01 Cash or Trash: Ένα ρετρό αντικείμενο γίνεται μήλον της έριδος
13.11.25 , 13:01 Φόροι στα πακέτα κάτω των 150 ευρώ από Shein και Temu - Το σχέδιο της Ε.Ε.
13.11.25 , 12:42 Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου
13.11.25 , 12:34 Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
13.11.25 , 12:18 Γιώργος Κακοσαίος: Το τραγούδι για τη μητέρα του, η σχέση και η καριέρα
13.11.25 , 12:06 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιον παίκτη του GNTM έχει ξεχωρίσει;
13.11.25 , 11:51 First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
13.11.25 , 11:46 Η PEUGEOT αποκαλύπτει το POLYGON CONCEPT
13.11.25 , 11:43 Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
13.11.25 , 11:33 Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή και ποιος έφτιαξε τη βόμβα - Η άκρη του νήματος
13.11.25 , 11:07 Ερωτευμένα ζευγάρια σε θεατρική πρεμιέρα - Ποιοι είδαν το «Άρωμα γυναίκας»
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!
Λάρισα: Νεκρή 49χρονη σε φούρνο - Μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο το φουλάρι της
Κορωπί: «Με θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που έφαγε αμάσητο μπέργκερ»
First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Θρήνος στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε
Τροχός της Τύχης: Τα «Συνώνυμα» δε δυσκόλεψαν την Εύη - Εσύ θα τα βρεις;
Σοφία Παυλίδου: «Η μαμά μου δεν ήθελε τρίτο παιδί. Mεγάλωσα στον αυτόματο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Δείτε πώς είχε αντιδράσει ο ηθοποιός σε αναφορά στην Ευγενία Σαμαρά/ βίντεο Breakfast@Star, τον Ιούνιο του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Άρωμα γυναίκας» και πλήθος γνωστών ηθοποιών παραβρέθηκε στο θέατρο Βρετάνια και απόλαυσε επί σκηνής τον Άκη Σακελλαρίου, τον Προκόπη Αγαθοκλέους, τη Μαριάννα Πουρέγκα και την Ξένια Καλογεροπούλου.

Πρεμιέρα παράστασης «Άρωμα γυναίκας»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρεμιέρα παράστασης «Άρωμα γυναίκας»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Eκεί βρέθηκαν η Ευγενία Σαμαρά και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Το ζευγάρι που δεν έχει παραδεχτεί δημόσια τη σχέση του δεν φωτογραφήθηκε μαζί. Η ηθοποιός πόζαρε χαμογελαστή μαζί με τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και τη Σάντυ Χατζηιωάννου.

Σάντυ Χατζηιωάννου- Χριστίνα Χειλά Φαμέλη- Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σάντυ Χατζηιωάννου- Χριστίνα Χειλά Φαμέλη- Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O Oδυσσέας Παπασπηλιόπουλος από την άλλη, φωτογραφήθηκε μαζί με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, αλλά και τη στιγμή που έδινε τα συγχαρητήρια του στον Άκη Σακελλαρίου. 

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος- Άκης Σακελλαρίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος- Ιεροκλής Μιχαηλίδης / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος- Άκης Σακελλαρίου / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος- Άκης Σακελλαρίου / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άκης Σακελλαρίου- Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άκης Σακελλαρίου- Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σαμαρά – Παπασπηλιόπουλος: Kρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Οι φήμες για τη σχέση του 46χρονου ηθοποιού με την 38χρονη συνάδελφό του ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024. Δεν είναι σαφές πότε έγιναν ζευγάρι, ωστόσο φαίνεται να ήρθαν κοντά όταν πρωταγωνιστούσαν επί δύο θεατρικές σεζόν στην παράσταση «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου, την περίοδο 2023- 2024.

Παπασπηλιόπουλος για Σαμαρά: «Γίνεστε πονηρός κι εγώ δεν είμαι κουτός!»

Το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει βραδινές εξόδους κι έχει παρακολουθήσει θεατρικές πρεμιέρες μαζί, χωρίς ωστόσο να ποζάρουν σε κοινές φωτογραφίες. 

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος- Φωτεινή Αθερίδου- Ευγενία Σαμαρά στην πρεμιέρα "Μπα -Μπαμπά", τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος- Φωτεινή Αθερίδου- Ευγενία Σαμαρά στην πρεμιέρα "Μπα -Μπαμπά", τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος-Ορφέας Αυγουστίδης-Ευγενία Σαμαρά στις Όρνιθες στην Επίδαυρο, τον Αύγουστο 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος-Ορφέας Αυγουστίδης-Ευγενία Σαμαρά στις Όρνιθες στην Επίδαυρο, τον Αύγουστο 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το καλοκαίρι του 2025, ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού ΟΚ! είχε απαθανατίσει το ζευγάρι να απολαμβάνει τη θάλασσα στην ανοργάνωτη παραλία του Άγιου Σώστη στη Μύκονο. 

«Οδυσσέα δεν έχω θαυμάσει/ζηλέψει μυαλό περισσότερο από το δικό σου», ήταν η μοναδική δημόσια αναφορά που έχει κάνει η Ευγενία Σαμαρά για τον σύντροφό της, το 2024, με αφορμή την παράσταση Festen που σκηνοθέτησε ο Παπασπηλιόπουλος.

Ευγενία Σαμαρά: Τα λόγια θαυμασμού για τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο

Ο Παπασπηλιόπουλος έχει αποκτήσει δύο παιδιά με την ηθοποιό Κατερίνα Παπαδάκη, με την οποία χώρισαν το 2017.  Η Σαμαρά διατηρούσε επί πολλά χρόνια σχέση με τον ηθοποιό Γιάννη Ποιμενίδη. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. 

Φέτος, ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Δίκη του Franz Kafka», σε διασκευή και σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη, στο Θέατρο ARK. Το Festen, η παράσταση που έχει σκηνοθετήσει, ανεβαίνει για δεύτερη σεζόν στο θέατρο ΑΛΜΑ, ενώ έχει σκηνοθετήσει ακόμη μία παράσταση «Το Ακρωτήρι» με τη Μαρία Ναυπλιώτου, που ανεβαίνει για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ιλίσια. 

 

 

Η Ευγενία Σαμαρά θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε την νύχτα», πλάι στον Ορφέα Αυγουστίδη από τον Δεκέμβριο, ενώ παράλληλα παρουσιάζει στην ΕΡΤ το τηλεπαιχνίδι Στην Πίεση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 |
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top