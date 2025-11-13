«Άρωμα γυναίκας»: Σαμαρά - Παπασπηλιόπουλος μαζί στην πρεμιέρα

Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Άρωμα γυναίκας» και πλήθος γνωστών ηθοποιών παραβρέθηκε στο θέατρο Βρετάνια και απόλαυσε επί σκηνής τον Άκη Σακελλαρίου, τον Προκόπη Αγαθοκλέους, τη Μαριάννα Πουρέγκα και την Ξένια Καλογεροπούλου.
Eκεί βρέθηκαν η Ευγενία Σαμαρά και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Το ζευγάρι που δεν έχει παραδεχτεί δημόσια τη σχέση του δεν φωτογραφήθηκε μαζί. Η ηθοποιός πόζαρε χαμογελαστή μαζί με τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και τη Σάντυ Χατζηιωάννου.
O Oδυσσέας Παπασπηλιόπουλος από την άλλη, φωτογραφήθηκε μαζί με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, αλλά και τη στιγμή που έδινε τα συγχαρητήρια του στον Άκη Σακελλαρίου.
Σαμαρά – Παπασπηλιόπουλος: Kρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Οι φήμες για τη σχέση του 46χρονου ηθοποιού με την 38χρονη συνάδελφό του ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024. Δεν είναι σαφές πότε έγιναν ζευγάρι, ωστόσο φαίνεται να ήρθαν κοντά όταν πρωταγωνιστούσαν επί δύο θεατρικές σεζόν στην παράσταση «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου, την περίοδο 2023- 2024.
Παπασπηλιόπουλος για Σαμαρά: «Γίνεστε πονηρός κι εγώ δεν είμαι κουτός!»
Το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει βραδινές εξόδους κι έχει παρακολουθήσει θεατρικές πρεμιέρες μαζί, χωρίς ωστόσο να ποζάρουν σε κοινές φωτογραφίες.
Το καλοκαίρι του 2025, ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού ΟΚ! είχε απαθανατίσει το ζευγάρι να απολαμβάνει τη θάλασσα στην ανοργάνωτη παραλία του Άγιου Σώστη στη Μύκονο.
«Οδυσσέα δεν έχω θαυμάσει/ζηλέψει μυαλό περισσότερο από το δικό σου», ήταν η μοναδική δημόσια αναφορά που έχει κάνει η Ευγενία Σαμαρά για τον σύντροφό της, το 2024, με αφορμή την παράσταση Festen που σκηνοθέτησε ο Παπασπηλιόπουλος.
Ευγενία Σαμαρά: Τα λόγια θαυμασμού για τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο
Ο Παπασπηλιόπουλος έχει αποκτήσει δύο παιδιά με την ηθοποιό Κατερίνα Παπαδάκη, με την οποία χώρισαν το 2017. Η Σαμαρά διατηρούσε επί πολλά χρόνια σχέση με τον ηθοποιό Γιάννη Ποιμενίδη. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023.
Φέτος, ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Δίκη του Franz Kafka», σε διασκευή και σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη, στο Θέατρο ARK. Το Festen, η παράσταση που έχει σκηνοθετήσει, ανεβαίνει για δεύτερη σεζόν στο θέατρο ΑΛΜΑ, ενώ έχει σκηνοθετήσει ακόμη μία παράσταση «Το Ακρωτήρι» με τη Μαρία Ναυπλιώτου, που ανεβαίνει για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ιλίσια.
Η Ευγενία Σαμαρά θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε την νύχτα», πλάι στον Ορφέα Αυγουστίδη από τον Δεκέμβριο, ενώ παράλληλα παρουσιάζει στην ΕΡΤ το τηλεπαιχνίδι Στην Πίεση.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.