Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκα σε όλη τη χώρα έως την Πρωτοχρονιά

Βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, προχωρώντας στον αποκλεισμό βασικών οδικών αξόνων, αλλά και παρακαμπτηρίων οδών, δυσχεραίνοντας έτσι τις μετακινήσεις πολιτών και τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Κυβέρνηση και αγρότες: Στο τραπέζι τα πρόστιμα

Η κυβέρνηση έχει καλέσει επανειλημμένα τους αγρότες σε διάλογο, ωστόσο εκείνοι παραμένουν ανυποχώρητοι και δηλώνουν αποφασισμένοι να υποδεχθούν τη νέα χρονιά στα μπλόκα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν πως οποιαδήποτε δυναμική αντίδραση αυτή τη στιγμή θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα και θα δυνάμωνε τις ακραίες φωνές των μπλόκων γι’ αυτό αποφεύγουν να έρθουν σε σύγκρουση με τους αγρότες.

Ωστόσο αναγνωρίζουν ότι η ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι μετακινούνται αυτή την περίοδο και τα προβλήματα που προκύπτουν στην οικονομία δημιουργούν δυσαρέσκεια σε τμήματα της κοινωνίας που χρεώνουν αδυναμία στην κυβέρνηση να χειριστεί τις κινητοποιήσεις.

Γι’ αυτό εξετάζεται η επιβολή διοικητικού προστίμου για την παρουσία των τρακτέρ στις εθνικές οδούς, τα τελωνεία και το κλείσιμο των δρόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία με στόχο να υπάρξει πίεση προς την πλευρά τους για να αποχωρήσουν από τα μπλόκα.

Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι – Αναλυτική εικόνα μπλόκων

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισαν χθες τον επ’ αόριστον αποκλεισμό της εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων, μίας από τις κεντρικότερες αρτηρίες της Δυτικής Ελλάδας.

Ωστόσο, σήμερα θα ανοίξουν σημεία των εθνικών οδών προς διευκόλυνση των εκδρομέων των εορτών.

Σκληρή γραμμή από το μπλόκο της Νίκαιας

Στο βασικό μπλόκο της Νίκαιας, περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον δρόμο, με τους αγρότες να κλείνουν τόσο την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου όσο και παρακαμπτήριους δρόμους.

Παράλληλα, αγρότες από το Κιλελέρ προχώρησαν χθες σε αποκλεισμό στο ίδιο οδικό δίκτυο και κατευθύνθηκαν προς τη Νίκαια, επιδιώκοντας ενιαίο μέτωπο δράσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, περίπου 60 μπλόκα σε όλη τη χώρα κινούνται σε κοινή γραμμή, ενώ προγραμματίστηκε για σήμερα πομπή τρακτέρ προς το κέντρο της Λάρισας, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή.

Αγρότες: Ανοιχτά τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα έως την Πρωτοχρονιά

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν ότι δε θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Αγρότες: Κυκλοφοριακή ασφυξία στο μπλόκο του Κάστρου

Στο Κάστρο Βοιωτίας από την άλλη, η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα, μετά τα εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα των προηγούμενων ημερών, που έφτασαν έως την Αταλάντη.

Αγρότες: Κλειστός ο κόμβος Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή στον κόμβο του Αγγελοκάστρου, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει έως την Τετάρτη, οπότε και θα ανοίξει προσωρινά λόγω της αυξημένης μετακίνησης ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Αγρότες: Προβλήματα στα τελωνεία

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό για τα φορτηγά, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Στους Ευζώνους, το τελωνείο έκλεισε για όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με εξαίρεση μόνο τα έκτακτα περιστατικά.

Αντίστοιχα, στον Έβρο, οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα στους Κήπους και στο Ορμένιο, προχωρώντας σε αιφνίδιους και πολύωρους αποκλεισμούς φορτηγών, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής ακόμη και για ευπαθή προϊόντα.

Αγρότες: Νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες έκλεισαν χθες τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από το μεσημέρι έως και τις 17:00 το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επειγόντων περιστατικών.

Παράλληλα, από τους «σκληρούς» των μπλόκων σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.