Απέκλεισαν και τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Επανέρχονται σταδιακά τα μπλόκα των αγροτών σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, ενώ προστίθενται και νέα σημεία αποκλεισμού, όπως στη Γέφυρα της Χαλκίδας.
Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
Εκεί, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, η διαμαρτυρία των αγροτών προκάλεσε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην πρωτεύουσα της Εύβοιας.
Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες
Αντίστοιχο μπλόκο είχε γίνει στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Προκάλεσε επίσης μεγάλο εκνευρισμό στους εγκλωβισμένους οδηγούς αυτοκινήτων, παρότι οι περισσότεροι δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τα αιτήματα των αγροτών και τα χαρακτηρίζουν δίκαια.