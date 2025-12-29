Απέκλεισαν και τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Ουρές τριών χιλιομέτρων στην είσοδο της πρωτεύουσας της Εύβοιας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 21:55 Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
29.12.25 , 21:54 Μητσοτάκης: Οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους με την ταλαιπωρία των πολιτών
29.12.25 , 21:44 Ιωάννα Τούνη: Γιορτινή απόδραση με τον γιο της στην Πόλη του Φωτός
29.12.25 , 21:23 Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων η Ελλάδα
29.12.25 , 21:09 «Εισβολή» αγροτών στη Λάρισα με τα τρακτέρ
29.12.25 , 21:00 LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
29.12.25 , 20:39 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Θα υποδεχτούν το 2026 στην Αργεντινή
29.12.25 , 20:31 Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιτέθηκε με 91 drones στο σπίτι του Πούτιν!
29.12.25 , 20:18 Απέκλεισαν και τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες
29.12.25 , 20:13 ΝΙΟ: Ποια μελέτη την τοποθετεί στην κορυφή
29.12.25 , 19:47 ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για «εξαπάτηση» στο μισθολόγιο
29.12.25 , 19:29 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
29.12.25 , 19:20 Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες
29.12.25 , 18:41 «Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion
29.12.25 , 18:28 Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Μαμά και γιος με ασορτί πιτζαμάκια: Η τρυφερή στιγμή της Αλεξάνδρας Νίκα
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επανέρχονται σταδιακά τα μπλόκα των αγροτών σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, ενώ προστίθενται και νέα σημεία αποκλεισμού, όπως στη Γέφυρα της Χαλκίδας

Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Εκεί, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, η διαμαρτυρία των αγροτών προκάλεσε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην πρωτεύουσα της Εύβοιας. 

Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες

Αντίστοιχο μπλόκο είχε γίνει στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

Απέκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες     

Απέκλεισαν και τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο κέντρο της Χαλκίδας από το μπλόκο των αγροτών  

Προκάλεσε επίσης μεγάλο εκνευρισμό στους εγκλωβισμένους οδηγούς αυτοκινήτων, παρότι οι περισσότεροι δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τα  αιτήματα των αγροτών και τα χαρακτηρίζουν δίκαια.       
   
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΧΑΛΚΙΔΑ
 |
ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top