Βαρδούσια Όρη: «Τον πήρε ο παππούς του μαζί του»

Συγκλονίζει ο πατέρας του ενός από τους τέσσερις ορειβάτες που σκοτώθηκαν

Ελλαδα
Αβάσταχτος είναι ο πόνος των οικογενειών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα, όταν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική οι τέσσερις ορειβάτες πέθαναν από ασφυξία, καθώς θάφτηκαν κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού.

Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα» 

Η οικογένεια μάλιστα του ενός από τους τέσσερις ορειβάτες έχει διπλό πένθος, καθώς την ίδια μέρα με τον νεαρό, πέθανε και ο παππούς του. 

Ο ορειβάτης Γ.Δ. (34 ετών)

Ο ορειβάτης Γ.Δ. (34 ετών)

«Χάλια είμαστε όλοι. (…) Έφυγα πολύ αργά την Πέμπτη το βράδυ, πέθανε ο πατέρας μου και τον έπαιρνα τηλέφωνο και ήταν κλειστό, ενημέρωσα κάτι φίλους του που είναι πάνω και άρχισε η έρευνα. Τον πήρε ο παππούς του, 17:00 πέθανε ο παππούς, 22:00 πέθανε το παλικάρι μου. Έχει πάει σε πιο δύσκολα σημεία. Την διαδρομή την ήξερε», είπε ο πατέρας του μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Βαρδούσια: «Δε θα έχεις καλό τέλος παιδί μου»

Από την πλευρά του ο πατέρας της 31χρονης είπε στην ίδια εκπομπή πως η κόρη τους, τούς είπε πως θα κάνει αναρρίχηση, αλλά χωρίς να τους πει με ποιους. 

Η ορειβάτισσα Θ.Κ. (31 ετών)

Η ορειβάτισσα Θ.Κ. (31 ετών) 

«Είπε ότι κάπου θα πάει να κάνει αναρρίχηση, δεν μας είπε με ποιους όμως έφυγε, μίλησε και με το ξενοδοχείο. Κοιμήθηκαν πάνω σε ένα πανδοχείο στα Βαρδούσια και το πρωί ξεκίνησαν και ανέβηκαν το βουνό. Έφτασαν περίπου τα 300 μέτρα το βράδυ έγινε αυτό. Όλη μέρα είχε σήμα. Μετά από αυτό χάσαμε τα ίχνη. Προσπάθησαν να περάσουν την χιονοστιβάδα. Σήμερα το πρωί θα ερχόταν εδώ», είπε.

Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των ορειβατών- Τους βρήκαν από smartwatch

Σε βαρύ πένθος και η κοινωνία της Ηλείας από τον θάνατο του 55χρονου Θ. Κ., ο οποίος ήταν έμπειρος ορειβάτης και είχε κάνει πολλές απαιτητικές αναβάσεις. 

Ο ορειβάτης Θ. Κ. (55 ετών)

Ο ορειβάτης Θ. Κ. (55 ετών) 

Μεταξύ των τεσσάρων ορειβατών ήταν και ο Κ.Π., ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών και είχε αγάπη για τα extreme sports. 

Ο ορειβάτης Κ.Π. (35 ετών)

Ο ορειβάτης Κ.Π. (35 ετών)

Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη

«Ήταν παραμονή, ο αδερφός μου πήγαινε εκεί στη Λιβαδειά που ήταν και μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τελείωσε», είπε ο θείος του.

Βαρδούσια Όρη: Το χρονικό της τραγωδίας

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, στα Βαρδούσια.

Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες

Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης. Οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

