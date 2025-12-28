Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των ορειβατών- Τους βρήκαν από smartwatch

Μια από τις πιο σοβαρές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη της Φωκίδας, αφήνοντας πίσω της τέσσερις νεκρούς ορειβάτες και το πανελλήνιο συγκλονισμένο. Οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άντρες και μία γυναίκα – είχαν ξεκινήσει νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο την κορυφή Κόρακας (υψόμετρο περίπου 2.495 μέτρα).

Ο ορειβάτης Κ.Π. (35 ετών)

Αρχικά, οι καιρικές συνθήκες φαινόταν να είναι ευνοϊκές για χειμερινή ανάβαση, γεγονός που έδωσε στην ομάδα την αίσθηση ότι η προσπάθεια ήταν μέσα στα όρια του εφικτού. Ωστόσο, όσο ανέβαιναν, ο καιρός άρχισε να αλλάζει ραγδαία. Οι θερμοκρασίες έπεσαν, η φρεσκοπεσμένη χιονόπτωση δημιούργησε ασταθή στρώματα στο χιόνι και λίγα μέτρα πριν την κορυφή η μοίρα τους έπαιξε τραγικό παιχνίδι. Ξαφνικά, μια χιονοστιβάδα κατέβηκε με ορμή στην πλαγιά όπου οι τέσσερις περπατούσαν, καλύπτοντάς τους σχεδόν ακαριαία και παγιδεύοντάς τους κάτω από τον όγκο του χιονιού.

Ο ορειβάτης Γ.Δ. (34 ετών)

Βαρδούσια όρη: Σε ασφυξία αποδίδεται ο θάνατός των ορειβατών

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, μετά από μια εξαντλητική αναζήτηση υπό δυσμενή καιρό, βρήκαν τα σώματα των τεσσάρων ορειβατών θαμμένα από το χιόνι, σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, σχεδόν αγκαλιασμένα. Η κατάσταση των σορών έδειξε ότι δεν είχαν προλάβει να αντιδράσουν ή να εγκαταλείψουν τη διαδρομή όταν η χιονοστιβάδα έπεσε πάνω τους – ο θάνατος αποδόθηκε κυρίως σε ασφυξία καθώς ήταν θαμμένοι κάτω από μέτρα χιονιού.

Μέλη των ειδικών μονάδων διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων EMAK, ελικόπτερα, drones και πυροσβέστες, έλαβαν μέρος στην επιχείρηση που κράτησε δύο ημέρες, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο ορειβάτης Θ. Κ. (55 ετών)

Η ποικιλομορφία του εδάφους και η απουσία σήματος κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή εμπόδισαν πρώιμες επικοινωνίες, με αποτέλεσμα οι αρχές να ενημερωθούν για την εξαφάνιση των ορειβατών αρκετά αργότερα, όταν ένας φίλος τους δεν έλαβε απάντηση στις κλήσεις του και ενημέρωσε τις αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω άτομο ήταν να ξεκινήσει μαζί τους την ανάβαση, και την τελευταία στιγμή δεν συμμετείχε λόγω υποχρεώσεων.

Βαρδούσια όρη: Ο ρόλος του smartwatch στον εντοπισμό τους

Μια τεχνολογική λεπτομέρεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επιχείρησης. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν με ακρίβεια την περιοχή όπου πιθανόν είχαν σταματήσει οι ορειβάτες χάρη στις συντεταγμένες που καταγράφηκαν από το smartwatch ενός εκ των αγνοουμένων. Η συσκευή, η οποία ήταν συνδεδεμένη σε δορυφορική λειτουργία, μετέφερε τελευταίες γνωστές συντεταγμένες θέσης, επιτρέποντας στις ομάδες διάσωσης να περιορίσουν τον κύκλο αναζήτησης σε μια ορεινή περιοχή όπου ξεκίνησαν οι προσπάθειες εντοπισμού.

Η ορειβάτισσα Θ.Κ. (31 ετών)

Η χρήση φορητών ψηφιακών συσκευών με δυνατότητες γεωεντοπισμού αποδεικνύει την αξία της τεχνολογίας ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες, καθώς χωρίς αυτήν η επιχείρηση θα είχε καθυστερήσει σημαντικά. Οι αρχές και οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ακόμη και έμπειροι ορειβάτες μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο όταν οι φυσικές συνθήκες αλλάζουν απότομα – γεγονός που καθιστά ζωτικής σημασίας τόσο τον σωστό προγραμματισμό όσο και τη χρήση αξιόπιστου εξοπλισμού εντοπισμού σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια βυθίζει στο πένθος τις οικογένειες τέσσερις νέων ανθρώπων και υπενθυμίζει στους λάτρεις της φύσης ότι δεν είναι ακίνδυνη.

Βαρδούσια όρη: «Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές»

Την αγωνία και το σοκ που βίωσε περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ο πέμπτος της παρέας των ορειβατών, ο άνθρωπος που έμελλε να μη βρεθεί μαζί τους στα Βαρδούσια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μιλώντας συγκινημένος, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα των φίλων του, λέγοντας: «Ξέραμε πραγματικά πόσα καλά παιδιά ήταν, πόσο φιλικοί ήταν με τους υπόλοιπους, πόσο απλόχερα έδιναν τα πάντα, ό,τι είχαν γύρω τους, το χαμόγελό τους».

Όπως εξήγησε, «λόγω φόρτου εργασίας δεν θα μπορούσα να βρεθώ μες στις γιορτές εδώ στο βουνό», γεγονός που τον κράτησε μακριά από την ανάβαση. Την ημέρα των Χριστουγέννων προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους, χωρίς αποτέλεσμα. «Κάλεσα να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά την ημέρα αυτή. Δεν υπήρχε σήμα για πολλές φορές που κάλεσα και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζήτησης των παιδιών», περιέγραψε.

Κλείνοντας, μίλησε με λόγια βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης: «Έφυγαν ουσιαστικά έτσι όπως, να πω, … τους άρεσε. Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών».