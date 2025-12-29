Βαρδούσια: «Δε θα έχεις καλό τέλος παιδί μου»

Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης δασκάλας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
29.12.25 , 13:41 Καιρός: Σκανδιναβικό ψύχος την Πρωτοχρονιά
29.12.25 , 13:21 Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»
29.12.25 , 13:17 Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
29.12.25 , 12:39 Φάληρο: Νεκρός άνδρας στις εκβολές του Κηφισού
29.12.25 , 12:25 H νέα τάση που λατρεύουν όλα τα fashion girls!
29.12.25 , 12:24 Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μία νεκρή
29.12.25 , 12:14 Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
29.12.25 , 12:00 H απάντηση της Καινούργιου για το unfollow της Συνατσάκη!
29.12.25 , 11:56 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες
29.12.25 , 11:44 Άρης Μουγκοπέτρος: «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μόνα μαζί του»
29.12.25 , 11:29 Κάνεις κι εσύ αυτά τα 5 πράγματα; Δείχνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση
29.12.25 , 11:18 Κουραμπιές εναντίων μελομακάρονου
29.12.25 , 11:16 Λάμψη και στιλ: Οι top 10 + 1 εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε το 2025
29.12.25 , 11:11 Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λάτρης του βουνού και της ορειβασίας ήταν η 31χρονη δασκάλα που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα μαζί με άλλους τρεις φίλους της, που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των ορειβατών- Τους βρήκαν από smartwatch

Η μητέρα της, σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε τις προφητικές συζητήσεις που είχε με την κόρη της, πριν επιχειρήσει την ανάβαση στα Βαρδούσια. 

Ο ορειβάτης Γ.Δ. (34 ετών)

Ο ορειβάτης Γ.Δ. (34 ετών)

Συντετριμμένη, η γυναίκα αποκάλυψε ότι εξέφραζε συχνά τους φόβους της στην κόρη της για την ασφάλειά της, όποτε εκείνη ετοίμαζε μια εξόρμηση στα βουνά. 

Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη

Όπως εξομολογήθηκε, είχε διαισθανθεί τον κίνδυνο και προσπαθούσε συνεχώς να αποτρέψει την κόρη της από τόσο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες. 

«Της είπα "Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου"», δήλωσε η μητέρα, ενώ η κόρη της της απαντούσε «"εσύ μάνα, μην ανησυχείς…"», προσπαθώντας να την καθησυχάσει. 

Ο ορειβάτης Κ.Π. (35 ετών)

Ο ορειβάτης Κ.Π. (35 ετών)

Παρά τις ανησυχίες της μητέρας της, η 31χρονη λάτρευε την ορειβασία και ήθελε να κατακτήσει και υψηλότερες κορυφές σε όλον τον κόσμο. 

Βαρδούσια Όρη: Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί», δήλωσε η μητέρα της. «Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα "Θεοδώρα μου, δεν θα πας εκεί". “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”», πρόσθεσε.

Βαρδούσια: Το χρονικό της τραγωδίας 

Η τετραμελής παρέα ξεκίνησε, το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων (25/12), από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με χιονοθύελλα ενώ, λίγο αργότερα, χάθηκε το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε επικοινωνία.

Βαρδούσια: Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 4 ορειβάτες

Συγγενείς και φίλοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους και όταν αυτό δεν κατέστη δυνατόν άρχισαν να ανησυχούν για την τύχη τους. 

Ο ορειβάτης Θ. Κ. (55 ετών) 

Ο ορειβάτης Θ. Κ. (55 ετών) 

Οι πρώτες έρευνες άρχισαν ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) από κατοίκους του χωριού, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι ομάδες διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Επίσης, στο πλευρό τους βρέθηκαν οδηγοί βουνού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι αγνοούμενοι ορειβάτες-Τρεις άνδρες και μια γυναίκα

Το όχημα των ορειβατών εντοπίστηκε την Πέμπτη (25/12), ωστόσο δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό τους. Οι καιρικές συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων ορειβατών έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΟΡΗ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ,
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top