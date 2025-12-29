Βαρδούσια: «Δε θα έχεις καλό τέλος παιδί μου»

Λάτρης του βουνού και της ορειβασίας ήταν η 31χρονη δασκάλα που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα μαζί με άλλους τρεις φίλους της, που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.

Η μητέρα της, σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε τις προφητικές συζητήσεις που είχε με την κόρη της, πριν επιχειρήσει την ανάβαση στα Βαρδούσια.

Ο ορειβάτης Γ.Δ. (34 ετών)

Συντετριμμένη, η γυναίκα αποκάλυψε ότι εξέφραζε συχνά τους φόβους της στην κόρη της για την ασφάλειά της, όποτε εκείνη ετοίμαζε μια εξόρμηση στα βουνά.

Όπως εξομολογήθηκε, είχε διαισθανθεί τον κίνδυνο και προσπαθούσε συνεχώς να αποτρέψει την κόρη της από τόσο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες.

«Της είπα "Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου"», δήλωσε η μητέρα, ενώ η κόρη της της απαντούσε «"εσύ μάνα, μην ανησυχείς…"», προσπαθώντας να την καθησυχάσει.

Ο ορειβάτης Κ.Π. (35 ετών)

Παρά τις ανησυχίες της μητέρας της, η 31χρονη λάτρευε την ορειβασία και ήθελε να κατακτήσει και υψηλότερες κορυφές σε όλον τον κόσμο.

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί», δήλωσε η μητέρα της. «Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα "Θεοδώρα μου, δεν θα πας εκεί". “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”», πρόσθεσε.

Βαρδούσια: Το χρονικό της τραγωδίας

Η τετραμελής παρέα ξεκίνησε, το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων (25/12), από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με χιονοθύελλα ενώ, λίγο αργότερα, χάθηκε το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε επικοινωνία.

Συγγενείς και φίλοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους και όταν αυτό δεν κατέστη δυνατόν άρχισαν να ανησυχούν για την τύχη τους.

Ο ορειβάτης Θ. Κ. (55 ετών)

Οι πρώτες έρευνες άρχισαν ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) από κατοίκους του χωριού, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι ομάδες διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Επίσης, στο πλευρό τους βρέθηκαν οδηγοί βουνού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Το όχημα των ορειβατών εντοπίστηκε την Πέμπτη (25/12), ωστόσο δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό τους. Οι καιρικές συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων ορειβατών έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.