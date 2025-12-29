Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»

Τι αναφέρει ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιου Διάκου

29.12.25 , 13:17 Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Ελλαδα
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις ορειβάτες. 

Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν την ανάβαση το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος. Ακολούθησαν τον δρόμο προς το μονοπάτι Ε4 προς τον Προφήτη Ηλία, όπου άφησαν το αυτοκίνητό τους και περπάτησαν στο μονοπάτι έως το καταφύγιο Βαρδούσια, με προορισμό της κορυφή Κόρακας. 

Βαρδούσια: «Δε θα έχεις καλό τέλος παιδί μου»

Όπως είπε στο Mega, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιου Διάκου, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος είπε πως οι καιρικές συνθήκες εκείνη τη μέρα ήταν καλές. 

Η ορειβάτισσα Θ.Κ. (31 ετών)

Η ορειβάτισσα Θ.Κ. (31 ετών) 

«Τα παιδιά ξεκίνησαν προς την κορυφή Κόρακας, που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.495 μέτρων. Ξεκίνησαν από πολύ νωρίς το πρωί τη διαδρομή, και στα 2.200 μέτρα περνώντας από ένα κομμάτι τους παρέσυρε μια χιονοστιβάδα. Όπως έχω συζητήσει και με ομάδα ορειβατών, αλλά και με τους διασώστες, το πιο πιθανό σενάριο είναι να δημιούργησαν τη χιονοστιβάδα ή με τα βήματά τους ή με την ηχώ», είπε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των ορειβατών- Τους βρήκαν από smartwatch

Όπως εξήγησε η χιονοστιβάδα δημιουργείται όταν φρέσκο χιόνι πέφτει πάνω σε παγωμένο. 

«Ήταν η ιδανική μέρα για χιονοστιβάδα καθώς είχε πολύ φρέσκο χιόνι μετά από πολλές μέρες με παγωμένο χιόνι», δήλωσε.

Ο ορειβάτης Γ.Δ. (34 ετών)

Ο ορειβάτης Γ.Δ. (34 ετών)

Σημείωσε επίσης ότι ήταν έμπειροι ορειβάτες και είχαν επισκεφθεί αρκετές φορές το βουνό,  αλλά ήταν η άτυχη στιγμή.

Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη

«Το ένα παιδί, ο Γιώργος είχε νοικιάσει σπίτι κι έμενε αρκετό διάστημα και στο χωριό. Τώρα είχαν έρθει οι φίλοι του για τα Χριστούγεννα», είπε και συνέχισε: «Τη συγκεκριμένη ημέρα δεν υπήρχαν άλλοι ορειβάτες δυστυχώς, αν υπήρχαν θα τους έβρισκαν πιο σύντομα, ακόμα κι αν δεν ήταν μαζί».

Σύμφωνα με τον κ. Μαστοκωστόπουλο για την οικογένεια του ενός ορειβάτη, το πένθος είναι διπλό, γιατί έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του. 

Βαρδούσια Όρη: Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών

Ο πατέρας του τον έψαχνε για να του πει τα δυσάρεστα νέα για τον θάνατο του παππού του και δεν μπορούσε να τον βρει. 

Ο ορειβάτης Κ.Π. (35 ετών)

Ο ορειβάτης Κ.Π. (35 ετών)

«Δεν τον έβρισκε κι έτσι ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών».

Τέλος, όπως είπε, «ο θάνατός τους αποδόθηκε σε ασφυξία καθώς ήταν θαμμένοι κάτω από μέτρα χιονιού».

Βαρδούσια: Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 4 ορειβάτες

Βαρδούσια Όρη: Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν απαιτητική ορεινή διαδρομή, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν κανένα σημείο ζωής.

Ο ορειβάτης Θ. Κ. (55 ετών)

Ο ορειβάτης Θ. Κ. (55 ετών) 

Το όχημά τους εντοπίστηκε, ενώ λίγο πιο πίσω από το σημείο στάθμευσης ξεκινούσε η ανάβαση προς την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει απότομα και γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσβατη και επικίνδυνη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η περιορισμένη ορατότητα και η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν την επιχείρηση.

Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι αγνοούμενοι ορειβάτες-Τρεις άνδρες και μια γυναίκα

Μετά από μια εξαντλητική αναζήτηση υπό δυσμενή καιρό, βρήκαν τα σώματα των τεσσάρων ορειβατών θαμμένα από το χιόνι, σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, σχεδόν αγκαλιασμένα.

