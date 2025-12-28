Γκύζη: Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες - «Ακούγαμε φωνές»

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η 67χρονη

28.12.25 , 21:07 Γκύζη: Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες - «Ακούγαμε φωνές»
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Οικογενειακή τραγωδία μέρα μεσημέρι στου Γκύζη. Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια βούτηξε στο κενό. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ ο σύζυγός της είναι νεκρός. 

Γκύζη: Το σημείωμα του άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα του κι έπεσε στο κενό

«Μια δυο φορές είχα ακούσει φωνές, δυνατές συζητήσεις από το διαμέρισμα» λέει στην κάμερα του Star κάτοικος της περιοχής.

Οικογενειακή τραγωδία μέρα μεσημέρι στου Γκύζη.

Περαστικοί και γείτονες κοιτούν το ισόγειο που έμενε το ζευγάρι και σαστίζουν. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και της Πυροσβεστικής φτάνουν λίγο μετα τις δύο το μεσημέρι στην οδό Λοκρίδος στου Γκύζη. Είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα στις αρχές για φωνές και φασαρία στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Γκύζη: Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

«Από την απέναντι πολυκατοικία που μένω, άκουγα φωνές, να μιλάνε έντονα» αναφέρει άλλος κάτοικος στο Star.

Όταν οι δυνάμεις της αστυνομίας και κάποιοι συγγενείς έφθασαν στο σημείο, το κακό είχε συμβεί. Ο καβγάς του ζευγαριού είχε πάρει δραματική τροπή. Ο 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην 67χρονη σύζυγό του. 

Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε

Αμέσως μετά την επίθεση, ο άνδρας ανέβηκε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό. Στο σημείο έφθασαν πυροσβέστες και αστυνομικοί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατό του. Δίπλα του βρήκαν και το μαχαίρι.

Η σύζυγός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. 

Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες και το σημείωμα πριν την τραγωδία 

Οικογενειακή τραγωδία μέρα μεσημέρι στου Γκύζη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε άνοια και είχε επωμιστεί όπως λένε άνθρωποι που τους γνώριζαν τα βάρη της οικογένειας.

Πάνω του βρέθηκε ένα σημείωμα με το οποίο ο 74χρονος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις στον γιο του για την τραγωδία.

Οι  Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. 

