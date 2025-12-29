Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια

Σε… χριστουγεννιάτικα στολίδια μεταμορφώθηκαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, προσθέτοντας μια άκρως προσωπική πινελιά στο φετινό τους δέντρο.

Λίγο πριν αναχωρήσουν για την Αργεντινή, όπου θα τους βρει η αλλαγή του χρόνου, η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύντροφός της αποφάσισαν να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους με δύο ξεχωριστά στολίδια: μικρά ομοιώματα που απεικονίζουν τους ίδιους, γεμάτα συμβολισμό και τρυφερότητα.

Η σχέση τους έγινε γνωστή την άνοιξη του 2023, μέσα από κοινές εμφανίσεις και προσεκτικές αναρτήσεις στα social media. Από τότε, το ζευγάρι προχώρησε σταθερά, μοιράζοντας τη ζωή του ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς υπερβολές αλλά με ουσία.

Το καλοκαίρι του 2024 σημαδεύτηκε από μια ρομαντική έκπληξη, καθώς ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου, με εκείνη να δέχεται συγκινημένη. Αν και κρατούν χαμηλούς τόνους, οι πληροφορίες θέλουν τον γάμο τους να προγραμματίζεται για το επόμενο καλοκαίρι.

Φέτος, οι δυο τους επέλεξαν να υποδεχτούν το νέο έτος μακριά από την Ελλάδα. Η αλλαγή του χρόνου θα τους βρει στην Αργεντινή, την πατρίδα του αθλητή, σε ένα πιο οικογενειακό και προσωπικό περιβάλλον.

Τα ιδιαίτερα χριστουγεννιάτικα στολίδια δεν αποτελούν απλώς μια εορταστική λεπτομέρεια, αλλά μια γλυκιά υπενθύμιση ότι η σχέση τους έχει γερά θεμέλια — και όλα δείχνουν πως το μέλλον τους επιφυλάσσει ακόμα περισσότερες κοινές στιγμές.