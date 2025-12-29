Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια

Μια ξεχωριστή πινελιά στο δέντρο τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 10:22 Βαρδούσια: «Δε θα έχεις καλό τέλος παιδί μου»
29.12.25 , 09:17 Αγρότες: Επιστροφή με πρωτοφανή ταλαιπωρία για τους εκδρομείς
29.12.25 , 09:11 Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
29.12.25 , 09:08 Η νέα γενιά του Nissan LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero
29.12.25 , 09:03 Μαίρη Αρώνη: Το θέατρο, η απεργία πείνας και η αυτοκτονία του πατέρα της
29.12.25 , 08:49 Καιρός: Επέλαση ψύχους την Πρωτοχρονιά – Με κρύο έρχεται η νέα χρονιά
29.12.25 , 08:48 Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
29.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Δεκεμβρίου
29.12.25 , 00:15 Τραμπ - Ζελένσκι: «Πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας»
28.12.25 , 23:20 Ταύρος: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών
28.12.25 , 23:13 Νέο Ηράκλειο: 16χρονος λήστεψε με μαχαίρι δύο ανήλικα κορίτσια
28.12.25 , 22:28 Μπλόκα και ρυθμίσεις της Τροχαίας «γονάτισαν» τους εκδρομείς
28.12.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7.000.000 ευρώ
28.12.25 , 21:07 Γκύζη: Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες - «Ακούγαμε φωνές»
28.12.25 , 20:30 Επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους πολλά από τα 18 μπλόκα που ήθελαν διάλογο
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Η λίστα του Νίκολιτς για τη νέα ΑΕΚ: Οι αποχωρήσεις και οι μεταγραφές
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό - Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε… χριστουγεννιάτικα στολίδια μεταμορφώθηκαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, προσθέτοντας μια άκρως προσωπική πινελιά στο φετινό τους δέντρο.

Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

Λίγο πριν αναχωρήσουν για την Αργεντινή, όπου θα τους βρει η αλλαγή του χρόνου, η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύντροφός της αποφάσισαν να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους με δύο ξεχωριστά στολίδια: μικρά ομοιώματα που απεικονίζουν τους ίδιους, γεμάτα συμβολισμό και τρυφερότητα.

Αθηνά Οικονομάκου: «Ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες»

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στόλισαν το δέντρο με τα ομοιώματά τους

Η σχέση τους έγινε γνωστή την άνοιξη του 2023, μέσα από κοινές εμφανίσεις και προσεκτικές αναρτήσεις στα social media. Από τότε, το ζευγάρι προχώρησε σταθερά, μοιράζοντας τη ζωή του ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς υπερβολές αλλά με ουσία.

Το καλοκαίρι του 2024 σημαδεύτηκε από μια ρομαντική έκπληξη, καθώς ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου, με εκείνη να δέχεται συγκινημένη. Αν και κρατούν χαμηλούς τόνους, οι πληροφορίες θέλουν τον γάμο τους να προγραμματίζεται για το επόμενο καλοκαίρι.

Φέτος, οι δυο τους επέλεξαν να υποδεχτούν το νέο έτος μακριά από την Ελλάδα. Η αλλαγή του χρόνου θα τους βρει στην Αργεντινή, την πατρίδα του αθλητή, σε ένα πιο οικογενειακό και προσωπικό περιβάλλον.

Τα ιδιαίτερα χριστουγεννιάτικα στολίδια δεν αποτελούν απλώς μια εορταστική λεπτομέρεια, αλλά μια γλυκιά υπενθύμιση ότι η σχέση τους έχει γερά θεμέλια — και όλα δείχνουν πως το μέλλον τους επιφυλάσσει ακόμα περισσότερες κοινές στιγμές.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top