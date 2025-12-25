Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.12.25 , 16:20 Τσάρλι Τσάπλιν: Η ζωή του κωμικού που δεν πήρε ποτέ Όσκαρ
25.12.25 , 16:15 Εορταστικό σόου Τραμπ: Οι ατάκες, τα απρόοπτα και τα... «καρφιά»
25.12.25 , 16:14 Euroleague: Το σχέδιο Μυστακίδη που φέρνει τον ΠΑΟΚ στη διοργάνωση
25.12.25 , 15:47 Άλιμος: Έπεσε μάντρα πολυκατοικίας από τα ορμητικά νερά- «Γίνεται συνέχεια»
25.12.25 , 15:39 Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
25.12.25 , 15:24 Πικέρμι: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη
25.12.25 , 14:38 Τροχαίο στη Βέροια: Νεκρός 22χρονος & 4 τραυματίες- Σμπαράλια το αυτοκίνητο
25.12.25 , 14:15 Η Μάρα Ζαχαρέα στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για τα Χριστούγεννα
25.12.25 , 14:12 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές θα γίνουν από 29/12 έως και 2/1
25.12.25 , 13:52 Έλληνας διεθνής στο στόχαστρο Ολυμπιακού & ΠΑΟΚ - Μάχη για την απόκτησή του
25.12.25 , 13:36 Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ!
25.12.25 , 13:22 Χρυσοχέρα η Στ. Τσιμτσιλή: Γέμισε γαλοπούλα για το οικογενειακό τραπέζι
25.12.25 , 13:00 Μία Χαρούμενη Οικογένεια 2: Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/9
25.12.25 , 12:42 Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο
25.12.25 , 12:40 Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τα υπονοούμενα της Αθηνάς Οικονομάκου για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα / Βίντεο: Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια πολύ γλυκιά φωτογραφία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αθηνά Οικονομάκου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η οικογένειά της παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή της.

Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας πέρασε το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων σε αγαπημένη παρέα, έχοντας στο πλευρό της τόσο τους φίλους της όσο και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα. Ωστόσο, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της βραδιάς δεν ήταν άλλοι από τα δύο της παιδιά, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Η οικογενειακή φωτογραφία που μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου

Η οικογενειακή φωτογραφία που μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου

Στο τρυφερό στιγμιότυπο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Μάξιμο, ο οποίος έχει αποκοιμηθεί, ενώ δίπλα της η Σιέννα, εμφανώς κουρασμένη από τη βραδιά, απολαμβάνει τα χάδια της μητέρας της. Η εικόνα αυτή αποπνέει τρυφερότητα, ηρεμία και μητρική αγάπη, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σχέση της ηθοποιού με τα παιδιά της.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται το καλοκαίρι στην Πάρο

Η ίδια έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στο πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο ρόλος της μητέρας, τονίζοντας ότι τα παιδιά της αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της, πάνω από κάθε επαγγελματική υποχρέωση. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έρχεται να επιβεβαιώσει τα λόγια της, δείχνοντας μια καθημερινή αλλά τόσο ουσιαστική στιγμή μητρικής φροντίδας.

Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη φάση και στην προσωπική της ζωή. Πριν από λίγους μήνες δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, ενώ δημοσιεύματα τους θέλουν να παντρεύονται το προσεχές καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στην Αργεντινή, προκειμένου να υποδεχτεί εκεί τον νέο χρόνο, συνδυάζοντας ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές και νέες αρχές.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top