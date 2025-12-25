Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

Μια πολύ γλυκιά φωτογραφία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αθηνά Οικονομάκου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η οικογένειά της παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας πέρασε το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων σε αγαπημένη παρέα, έχοντας στο πλευρό της τόσο τους φίλους της όσο και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα. Ωστόσο, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της βραδιάς δεν ήταν άλλοι από τα δύο της παιδιά, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Η οικογενειακή φωτογραφία που μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου

Στο τρυφερό στιγμιότυπο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Μάξιμο, ο οποίος έχει αποκοιμηθεί, ενώ δίπλα της η Σιέννα, εμφανώς κουρασμένη από τη βραδιά, απολαμβάνει τα χάδια της μητέρας της. Η εικόνα αυτή αποπνέει τρυφερότητα, ηρεμία και μητρική αγάπη, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σχέση της ηθοποιού με τα παιδιά της.

Η ίδια έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στο πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο ρόλος της μητέρας, τονίζοντας ότι τα παιδιά της αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της, πάνω από κάθε επαγγελματική υποχρέωση. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έρχεται να επιβεβαιώσει τα λόγια της, δείχνοντας μια καθημερινή αλλά τόσο ουσιαστική στιγμή μητρικής φροντίδας.

Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη φάση και στην προσωπική της ζωή. Πριν από λίγους μήνες δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, ενώ δημοσιεύματα τους θέλουν να παντρεύονται το προσεχές καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στην Αργεντινή, προκειμένου να υποδεχτεί εκεί τον νέο χρόνο, συνδυάζοντας ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές και νέες αρχές.