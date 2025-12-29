Ιακωβίδου: «Βρήκα τον Τζώνη στο δωμάτιο μελανιασμένο, έτρεμε»

Ο Τζώνη Καλημέρης ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης με την παρουσιάστρια Ελπίδα Ιακωβίδου, μίλησε για τη γνωριμία με τη σύζυγο του, αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, αλλά έδωσε και μία απάντηση για τις κορώνες που φόρεσαν στο Νυμφαίο κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Ο ισχυρός άντρας της τηλεόρασης μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή Τετ-Α-Τετ τoυ Alpha Κύπρου για την πρώτη τους γνωριμία.

«Είχα κανονίσει να πάω με τον μετέπειτα κουμπάρο μας και παιδικό μου φίλο στο Νυμφέο, που είχε ένα σπίτι. Μου είπε ότι θα είναι μαζί μας και μια Κύπρια παρουσιάστρια, μου είπε το όνομά της και μου έστειλε και τη φωτογραφία της. Το όνομα, το είχα ακούσει εγώ γιατί στην Ελλάδα, τους Κύπριους παρουσιαστές τους παρακολουθούμε. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία. Όταν είδα τη φωτογραφία, του απάντησα, “αυτή την παντρεύομαι”. Που να ήξερα ότι αυτό το αστειάκι θα γίνει πραγματικότητα» ανέφερε.

Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου σε έξοδό τους το καλοκαίρι/ φωτογραφία από NDP/ NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POUPOULIDOY

Και η παρουσιάστρια όμως ερωτεύτηκε τον Τζώνη Καλημέρη και όπως τόνισε η ίδια ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε εκείνος με την υγεία του τους έκανε να έρθουν πιο κοντά.

“Στην αρχή της σχέσης μας, βρισκόμασταν μόνο τα Σαββατοκύριακα. Εκείνη την περίοδο ο Τζώνης αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας. Είχε μπει να κάνει μία επέμβαση ρουτίνας. Εγώ είχα πάρει άδεια από την εκπομπή που παρουσίαζα. Ο Τζώνη επέστρεψε σπίτι όμως ανέβασε πυρετό. Το βράδυ πήγα να δω πως είναι και τον είδα να τρέμει, να μελανιάζει και να μην μπορεί να αναπνεύσει. Είχε χαμηλό οξυγόνο. Πήρα τον γιατρό του δεν απάντησε και πήρα έναν δικό μου γιατρό στην Κύπρο. Ήρθε ένας φίλος μου, τον ντύσαμε μαζί και τον πήγαμε στον γιατρό” τόνισε χαρακτηριστικά με τον Τζώνη να συμπληρώνει πως “ Η ιστορία και ο τρόπος που η Κύπρια παρουσιάστρια αντέδρασε σε όλο αυτό, τους έδεσε ακόμα περισσότερο” επιβεβαίωσε το ισχυρό στέλεχος της τηλεόρασης.



Τέλος, το ζευγάρι απάντησε και στο γιατί επέλεξε τη μέρα του γάμου του να φορέσει κορώνες μέσα στην εκκλησία. Όπως είπαν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή αλλά στη συγκεκριμένη εκκλησία παντρεύονται μόνο με αυτό τον τρόπο.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε περίπου στα μέσα του 2024, και έγινε ευρύτερα γνωστή τον Ιούλιο του 2024. Οι δυο τους λίγο καιρό αργότερα επιβεβαίωσαν τη σχέση τους αργότερα το 2024, ενώ παντρεύτηκαν το 2025.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Νυμφαίο της Φλώρινας, και αρχικά η σχέση τους ήταν εξ΄αποστάσεως καθώς η Ελπίδα ήταν παρουσιάστρια στην Κύπρο και ο Τζώνη δούλευε στην Αθήνα.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» και ο Γιώργος Λιάγκας που είναι και στενός φίλος του ισχυρού άντρα των media, ανέφερε πως η πρόταση γάμου έγινε στα γενέθλια της Ελπίδας στην Κύπρο και λίγες μέρες μετά στις 17 Ιουλίου 2025 το ζευγάρι παντρεύτηκε εκεί όπου άνθισε ο έρωτάς τους, στο Νύμφαιο Φλώρινας, στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Η τελετή ήταν ιδιωτική και είχε ελάχιστους καλεσμένους.



