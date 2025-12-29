Ιακωβίδου: «Βρήκα τον Τζώνη στο δωμάτιο μελανιασμένο, έτρεμε»

Πώς γνώρισε ο ισχυρός άντρας των media την παρουσιάστρια;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 16:07 Νέο look για την Άντζυ Σαμίου
29.12.25 , 15:00 Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά
29.12.25 , 14:37 Σύλβα Ακρίτα: Ράκος η Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της
29.12.25 , 14:25 Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
29.12.25 , 13:58 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
29.12.25 , 13:41 Καιρός: Πρωτοχρονιά με παγωνιά - Πού θα χιονίσει;
29.12.25 , 13:27 Ιακωβίδου: «Βρήκα τον Τζώνη στο δωμάτιο μελανιασμένο, έτρεμε»
29.12.25 , 13:21 Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»
29.12.25 , 13:17 Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
29.12.25 , 12:39 Φάληρο: Νεκρός άνδρας στις εκβολές του Κηφισού
29.12.25 , 12:25 H νέα τάση που λατρεύουν όλα τα fashion girls!
29.12.25 , 12:24 Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μία νεκρή
29.12.25 , 12:14 Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
29.12.25 , 12:00 H απάντηση της Καινούργιου για το unfollow της Συνατσάκη!
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαμά και γιος με ασορτί πιτζαμάκια: Η τρυφερή στιγμή της Αλεξάνδρας Νίκα
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε ένα βίντεο αρχείου για το love story του ζευγαριού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τζώνη Καλημέρης ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης με την παρουσιάστρια Ελπίδα Ιακωβίδου, μίλησε για τη γνωριμία με τη σύζυγο του, αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, αλλά έδωσε και μία απάντηση για τις κορώνες που φόρεσαν στο Νυμφαίο κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου

Ο ισχυρός άντρας της τηλεόρασης μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή Τετ-Α-Τετ τoυ Alpha Κύπρου για την πρώτη τους γνωριμία. 

«Είχα κανονίσει να πάω με τον μετέπειτα κουμπάρο μας και παιδικό μου φίλο στο Νυμφέο, που είχε ένα σπίτι. Μου είπε ότι θα είναι μαζί μας και μια Κύπρια παρουσιάστρια, μου είπε το όνομά της και μου έστειλε και τη φωτογραφία της. Το όνομα, το είχα ακούσει εγώ γιατί στην Ελλάδα, τους Κύπριους παρουσιαστές τους παρακολουθούμε. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία. Όταν είδα τη φωτογραφία, του απάντησα, “αυτή την παντρεύομαι”. Που να ήξερα ότι αυτό το αστειάκι θα γίνει πραγματικότητα» ανέφερε.

Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου σε έξοδό τους το καλοκαίρι/ φωτογραφία από NDP/ NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POUPOULIDOY

Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου σε έξοδό τους το καλοκαίρι/ φωτογραφία από NDP/ NIKOLAREAS, DASKALAKIS, POUPOULIDOY

Και η παρουσιάστρια όμως ερωτεύτηκε τον Τζώνη Καλημέρη και όπως τόνισε η ίδια ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε εκείνος με την υγεία του τους έκανε να έρθουν πιο κοντά.

Στην αρχή της σχέσης μας, βρισκόμασταν μόνο τα Σαββατοκύριακα. Εκείνη την περίοδο ο Τζώνης αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας. Είχε μπει να κάνει μία επέμβαση ρουτίνας. Εγώ είχα πάρει άδεια από την εκπομπή που παρουσίαζα. Ο Τζώνη επέστρεψε σπίτι όμως ανέβασε πυρετό. Το βράδυ πήγα να δω πως είναι και τον είδα να τρέμει, να μελανιάζει και να μην μπορεί να αναπνεύσει. Είχε χαμηλό οξυγόνο. Πήρα τον γιατρό του δεν απάντησε και πήρα έναν δικό μου γιατρό στην Κύπρο. Ήρθε ένας φίλος μου, τον ντύσαμε μαζί και τον πήγαμε στον γιατρό” τόνισε χαρακτηριστικά με τον Τζώνη να συμπληρώνει πως “ Η ιστορία και ο τρόπος που η Κύπρια παρουσιάστρια αντέδρασε σε όλο αυτό, τους έδεσε ακόμα περισσότερο” επιβεβαίωσε το ισχυρό στέλεχος της τηλεόρασης.

 

 


Τέλος, το ζευγάρι απάντησε και στο γιατί επέλεξε τη μέρα του γάμου του να φορέσει κορώνες μέσα στην εκκλησία. Όπως είπαν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή αλλά στη συγκεκριμένη εκκλησία παντρεύονται μόνο με αυτό τον τρόπο. 

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε περίπου στα μέσα του 2024, και έγινε ευρύτερα γνωστή τον Ιούλιο του 2024. Οι δυο τους λίγο καιρό αργότερα επιβεβαίωσαν τη σχέση τους αργότερα το 2024, ενώ παντρεύτηκαν το 2025. 

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Νυμφαίο της Φλώρινας, και αρχικά η σχέση τους ήταν εξ΄αποστάσεως καθώς η Ελπίδα ήταν παρουσιάστρια στην Κύπρο και ο Τζώνη δούλευε στην Αθήνα.

 

Η εκπομπή «Το Πρωινό» και ο Γιώργος Λιάγκας που είναι και στενός φίλος του ισχυρού άντρα των media, ανέφερε πως η πρόταση γάμου έγινε στα γενέθλια της Ελπίδας στην Κύπρο και λίγες μέρες μετά  στις 17 Ιουλίου 2025 το ζευγάρι παντρεύτηκε εκεί όπου άνθισε ο έρωτάς τους, στο Νύμφαιο Φλώρινας, στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Η τελετή ήταν ιδιωτική και είχε ελάχιστους καλεσμένους. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΩΝΗ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
 |
ΕΛΠΙΔΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top