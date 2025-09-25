Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου

Η Ελπίδα Ιακωβίδου κρατούσε το σκυλάκι τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 21:41 Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που έγινε «παγίδα θανάτου» για τον 20χρονο
25.09.25 , 21:39 Σκέψεις για πρόσληψη Ρομά ως αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.
25.09.25 , 21:16 Nissan LEAF: Φάνηκε ήδη η μεγάλη αξία του ολοκαίνουργιου μοντέλου
25.09.25 , 21:12 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
25.09.25 , 21:04 Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση
25.09.25 , 20:58 Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά
25.09.25 , 20:48 Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου
25.09.25 , 20:44 Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”
25.09.25 , 20:29 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ
25.09.25 , 20:14 Ηγουμενίτσα: Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν χρόνια
25.09.25 , 19:54 Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της κόρης της με υπόμνημα
25.09.25 , 19:54 PEUGEOT 3008: Η τεράστια επιτυχία του νέου μοντέλου με αποδείξεις
25.09.25 , 19:48 Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου
25.09.25 , 19:26 Ευγενία Μανωλίδου: Chic στο πλευρό του συζύγου της, Άδωνη Γεωργιάδη
25.09.25 , 19:21 Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου
Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά
Ηγουμενίτσα: Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν χρόνια
Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από τον γάμο Καλημέρη -Ιακωβίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή τους διανύουν ο Τζώνη Καλημέρης και η σύζυγός του Ελπίδα Ιακωβίδου, αφού πριν λίγους μήνες παντρεύτηκαν.

Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα στο ταξίδι του μέλιτος με τον Τζώνη Καλημέρη

Το ζευγάρι, αφού επέστρεψε και από το ταξίδι του μέλιτος, έκανε μία έξοδο για φαγητό σε εστιατόριο της Βουκουρεστίου. Μαζί τους φυσικά, ο τετράποδος φίλος τους.

Η παρουσιάστρια με καταγωγή από την Κύπρο ήταν ντυμένη με αθλητικά ρούχα, φορώντας ένα μαύρο κολάν με ένα ασορτί τοπ και ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια - παντόφλες γνωστού brand. Η Ελπίδα Ιακωβίδου ολοκλήρωσε το look της με ένα ριγέ πουκάμισο το οποίο είχε δέσει στη μέση και ένα λευκό ζευγάρι κοκκάλινα γυαλιά ηλίου. Φυσικά, η μεγάλη Louis Vuitton τσάντα της έκλεψε τις εντυπώσεις.

Δες τις φωτογραφίες:

Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου

Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του Ελπίδα Ιακωβίδου στη Βουκουρεστίου/ NDP

Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου

Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου

Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΩΝΗ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top