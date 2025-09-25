Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου

Μία πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή τους διανύουν ο Τζώνη Καλημέρης και η σύζυγός του Ελπίδα Ιακωβίδου, αφού πριν λίγους μήνες παντρεύτηκαν.

Το ζευγάρι, αφού επέστρεψε και από το ταξίδι του μέλιτος, έκανε μία έξοδο για φαγητό σε εστιατόριο της Βουκουρεστίου. Μαζί τους φυσικά, ο τετράποδος φίλος τους.

Η παρουσιάστρια με καταγωγή από την Κύπρο ήταν ντυμένη με αθλητικά ρούχα, φορώντας ένα μαύρο κολάν με ένα ασορτί τοπ και ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια - παντόφλες γνωστού brand. Η Ελπίδα Ιακωβίδου ολοκλήρωσε το look της με ένα ριγέ πουκάμισο το οποίο είχε δέσει στη μέση και ένα λευκό ζευγάρι κοκκάλινα γυαλιά ηλίου. Φυσικά, η μεγάλη Louis Vuitton τσάντα της έκλεψε τις εντυπώσεις.

Δες τις φωτογραφίες:

Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του Ελπίδα Ιακωβίδου στη Βουκουρεστίου/ NDP