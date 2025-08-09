Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα στο ταξίδι του μέλιτος με τον Τζώνη Καλημέρη

Η φωτογραφία με το τραυματισμένο πόδι στο Instagram

Ποιος είπε ότι στον μήνα του μέλιτος δε συμβαίνουν απρόοπτα; Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους, ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου απολαμβάνουν τον έρωτά τους στην Πάρο.

Τζώνη Καλημέρης: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του, Ελπίδα Ιακωβίδου

Ωστόσο, ένα μικρό απρόοπτο ήρθε να διαταράξει την ανεμελιά του ταξιδιού, καθώς η Κύπρια παρουσιάστρια είχε ένα ατύχημα. 
Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω Instagram, έπεσε σε μια τρύπα και τραυμάτισε το πόδι της.

«Και ξαφνικά πέφτω σε μια τρύπα! Κάποιος να με ξεματιάσει. Ευτυχώς δεν χτύπησα το κεφάλι», έγραψε με χιούμορ πάνω στη φωτογραφία που δημοσίευσε, δείχνοντας το τραυματισμένο πόδι της.

Παντρεύονται Καλημέρης - Ιακωβίδου: Στο Νυμφαίο το καλοκαίρι ο γάμος τους

Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα στο ταξίδι του μέλιτος με τον Τζώνη Καλημέρη

Αυτό το ατυχές γεγονός δεν κατάφερε να τους χαλάσει τη διάθεση και συνεχίζουν να  απολαμβάνουν ρομαντικές καλοκαιρινές βραδιές στο κυκλαδίτικο νησί.

Ο έρωτας που κατέληξε στα σκαλιά της εκκλησίας

Γρήγορα και οι δυο κατάλαβαν πως πρόκειται για μια σοβαρή σχέση και αποφάσισαν να την επισημοποιήσουν.

«Το συζητήσαμε, το είδαμε, και είπαμε να ευλογήσει ο Θεός τον έρωτά μας. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, τον Ιούλιο, στο Νυμφαίο εκεί που γνωριστήκαμε. Είναι ένας πολύ κλειστός γάμος, με 100-150 άτομα από Κύπρο και Ελλάδα, οι πιο στενοί μας φίλοι, οι πιο οικείοι μας άνθρωποι, για να είναι δίπλα μας σε αυτό και αρχίζει μια καινούργια ζωή και μια καινούργια πορεία, ιδιαίτερα για μένα, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα», είχε πει η Ελπίδα λίγο πριν τον γάμο.

 


«Η πρόταση έγινε πολύ ωραία στα γενέθλιά μου, μπροστά στους φίλους μου. Ήταν όλοι εκεί και μου έδωσε το δαχτυλίδι που είναι υπόσχεση αγάπης. Δε μου έκανε την παραδοσιακή πρόταση γάμου και καλά έκανε, γιατί όταν το συζητήσαμε μου είπε: “Φοβήθηκα, λέω μπορεί να σηκωθεί να τρέχει αυτή”. Μου είπε δίνοντάς μου το δαχτυλίδι ότι θέλει να είμαστε μαζί. Θα κάνουμε σε στενό κύκλο τον γάμο, στην αγαπημένη μας τοποθεσία» είχε συμπληρώσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζώνη Καλημέρης έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν, ενώ υπήρξε και σε μακροχρόνια σχέση με τη σχεδιάστρια μόδας, Χριστίνα Κοντοβά με την οποία υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι, τη μικρή Ada. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ηθοποιό, Κοραλία Καράντη, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Εδουάρδο και ο δεύτερος ήταν με τη Μαρία Ιωάννου, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Λεωνίδα και τον Αλέξανδρο.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΠΙΔΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
 |
ΤΖΩΝΗ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Back to Top