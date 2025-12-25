Nissan: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στο Tokyo Auto Salon 2026

Η Nissan και η Nissan Motorsports & Customization Co., Ltd. (NMC) ετοιμάζονται να εντυπωσιάσουν στο Tokyo Auto Salon 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου στο Makuhari Messe.Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στο περίπτερο της Nissan που θα βρίσκεται στο Hall 2 (West Hall), No 217, θα παρουσιαστεί ένα ειδικά σχεδιασμένο concept μοντέλο NISMO, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν εντυπωσιακά και καινοτόμα μοντέλα που αναδεικνύουν την τεχνολογική υπεροχή της μάρκας.



NISMO Concept Model

Ένα νέο concept μοντέλο NISMO θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην έκθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Nissan στις 9 Ιανουαρίου.

Fairlady Z

Το ανανεωμένο Fairlady Z ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του, με νέα σχεδιαστική προσέγγιση που ενισχύει την αεροδυναμική του και αναβαθμίζει τις επιδόσεις του. Το εμβληματικό μοντέλο της Nissan, που αναμένεται στην ιαπωνική αγορά το καλοκαίρι του 2026, θα κυκλοφορήσει και στην έκδοση NISMO MT, με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, απευθυνόμενη στους οδηγούς που αναζητούν αυθεντική, δυναμική οδηγική εμπειρία.

X‑Trail Rock Creek Multibed Wildplay

Βασισμένο στην έκδοση Rock Creek του X-Trail και αντλώντας έμπνευση από το σκληροτράχηλο DNA του μοντέλου, το X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay έχει σχεδιαστεί για μοναδικές εξορμήσεις στη φύση. Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο, δυναμικό εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό, αδιάβροχα καθίσματα, καθώς και θεματικά πακέτα αξεσουάρ για outdoor δραστηριότητες, όπως camping. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Nissan LEAF AUTECH

Το ολοκαίνουργιο LEAF εντάσσεται στη σειρά μοντέλων AUTECH, συνδυάζοντας σπορ χαρακτήρα με πολυτελή αισθητική, και ποιοτικά υλικά στο εσωτερικό που αναβαθμίζουν συνολικά την εμπειρία στην καμπίνα.

MOTUL AUTECH GT‑R (σεζόν Super GT 2016)

Το εμβληματικό MOTUL AUTECH GT-R κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση στο περίπτερο της Nissan, τιμώντας την αποχώρηση του Tsugio Matsuda από την ενεργό δράση στο πρωτάθλημα SUPER GT μετά το τέλος της σεζόν 2025. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016, οι Tsugio Matsuda και Ronnie Quintarelli σημείωσαν δύο συνεχόμενες νίκες στην κατηγορία GT500, επικρατώντας στους αγώνες της Okayama και του Fuji.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στο πρόγραμμα της Nissan θα ξεχωρίσουν δύο σημαντικές εκδηλώσεις: στις 14:15 θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη του project «Matchy’s March» με ομιλητή τον Masahiko Kondo, Team Director της Kondo Racing στο Super GT (GT500), ενώ στις 15:00 θα ακολουθήσει η τελετή αποχώρησης του Tsugio Matsuda από το Super GT, με τον ίδιο να αναλαμβάνει τον ρόλο του ομιλητή.

Η Nissan θα μεταδώσει ζωντανά τα talk shows που θα πραγματοποιηθούν κατά της διάρκεια της έκθεσης, για τους λάτρεις της μάρκας.