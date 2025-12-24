Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά

Δικηγ. επιχειρηματία: Στις 200.000 ευρώ οι οφειλές του Μαζωνάκη - Τα «έξοδα περιπτέρου» και τα ρούχα από το Παρίσι / Alpha

Παράλληλα με τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν απασχολήσει έντονα τις τελευταίες ημέρες, η υπόθεση Μαζωνάκη περιλαμβάνει και έναν δεύτερο, καθαρά οικονομικό άξονα, ο οποίος αφορά τις χρηματικές οφειλές που, σύμφωνα με την πλευρά του επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου, παραμένουν ανοιχτές.

Πρόκειται για μια αντιδικία, στην οποία ο επιχειρηματίας απάντησε με εξώδικη δήλωση, υποστηρίζοντας ότι δεν εκβιάζει, αλλά διεκδικεί χρήματα που θεωρεί ότι του οφείλονται.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Γιώργος Μερκουλίδης, «η καταγγελία για εκβίαση είναι άδικη, αδικαιολόγητη και ουσιαστικά αβάσιμη», προσθέτοντας ότι ο εντολέας του απλώς ζητούσε την επιστροφή χρημάτων που είχαν δοθεί στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, υπήρξε προφορική συμφωνία από τον Φεβρουάριο, τόσο για εμφανίσεις την άνοιξη, όσο και για πλήρη συνεργασία τη σεζόν 2025-2026 στο νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του κ. Παπαγεωργίου.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η προκαταβολή για τη μελλοντική συνεργασία, η οποία, όπως επιβεβαιώνεται και από τις δύο πλευρές, επεστράφη. Ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η προκαταβολή επεστράφη μετά από επίμονες και επανειλημμένες οχλήσεις, στα μέσα με τέλη Οκτωβρίου». Ωστόσο, τόνισε ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν εξαντλεί τις οικονομικές εκκρεμότητες.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα «χρωστούμενα» στον επιχειρηματία - «Μόνο τα ρούχα είναι γύρω στις 40 χιλιάδες ευρώ»

Η πλευρά του επιχειρηματία υποστηρίζει ότι από τον Φεβρουάριο έως και τον Σεπτέμβριο καταβλήθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά για την καθημερινή υποστήριξη του καλλιτέχνη. Σε αυτά περιλαμβάνονται οικιακή βοηθός, έξοδα περιπτέρου, έξοδα διαβίωσης, φύλαξης 24 ωρών, κάλυψη προσωπικών αναγκών, αλλά και αγορές ρούχων από το Παρίσι, για τις οποίες, όπως ειπώθηκε, υπάρχουν παραστατικά ύψους περίπου 40.000 ευρώ. «Μόνο τα ρούχα είναι γύρω στις 40 χιλιάδες ευρώ», ανέφερε ο κ. Μερκουλίδης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αγορές που δεν έγιναν ως δώρα, αλλά ενόψει της επαγγελματικής συνεργασίας.

Αθροιστικά, σύμφωνα με τον ίδιο, τα ποσά που φέρονται να παραμένουν οφειλόμενα αγγίζουν τα 200.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η προκαταβολή που έχει ήδη επιστραφεί. «Οφείλονται ακόμα γύρω στις 200 χιλιάδες, βάσει παραστατικών και μαρτυριών», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι παρότι για κάποια έξοδα δεν υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν μάρτυρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι δεν υπήρξε γραπτό συμφωνητικό. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «δεν είχε γίνει συμβόλαιο», αλλά εξήγησε πως στον χώρο των νυχτερινών κέντρων «οι συμφωνίες συχνά γίνονται προφορικά». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο επιχειρηματίας δεν επιθυμούσε αρχικά δικαστική αντιπαράθεση, αλλά «ζητούσε επίμονα, όπως επέστρεψε την προκαταβολή, να επιστραφούν και τα λοιπά ποσά».

Η οικονομική αυτή διαμάχη παραμένει ανοιχτή και αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες της υπόθεσης Μαζωνάκη, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν τόσο ως προς το ύψος των ποσών όσο και ως προς τη φύση τους – αν δηλαδή πρόκειται για οφειλές ή για οικειοθελείς παροχές.

Νωαίνα: Η τραγουδίστρια που συνεργάστηκε με Μαζωνάκη και Stef - «Το να μιλήσω έχει κόστος. Το έχω πληρώσει στο παρελθόν»

Με ανάρτησή της στα social media, η Νωαίνα, που έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Στέφανο Παπαδόπουλο, αναφέρεται στην υπόθεση:

«Θέλω να μοιραστώ κάτι με προσοχή, γιατί εμπλέκομαι σε μια εν εξελίξει νομική διαδικασία.

Όταν ήμουν 22 ετών και ζούσα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα για να συμμετάσχω σε έναν μουσικό διαγωνισμό. Εκείνη την περίοδο – πολύ πριν το κίνημα #MeToo – ήρθα για πρώτη φορά αντιμέτωπη με υπαινιγμούς από άτομο με εξουσία στον χώρο, ότι η επαγγελματική μου εξέλιξη θα μπορούσε να συνδεθεί με προσωπική ή σεξουαλική διαθεσιμότητα.

Χρόνια αργότερα, σε άλλη μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή, βίωσα σεξιστικά σχόλια και έντονη σεξουαλικοποίηση – τόσο στα παρασκήνια όσο και δημόσια, σε ζωντανές εκπομπές. Τα σχόλια συχνά αφορούσαν το σώμα και την εικόνα μου και όχι τη δουλειά μου.

Η αντίδρασή μου τότε παρερμηνεύτηκε. Κανείς δεν ρώτησε το «γιατί». Το αποτέλεσμα ήταν να στιγματιστώ, να αποκλειστώ επαγγελματικά και να επηρεαστεί αρνητικά η πορεία μου στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια συνέχισα να εργάζομαι στη μουσική βιομηχανία. Περισσότερες από μία φορές, όταν έθεσα όρια απέναντι σε ισχυρούς ανθρώπους, έχασα δουλειές. Αυτό με οδήγησε τελικά στο να φύγω από τη χώρα για χρόνια, γιατί το περιβάλλον δεν μου φαινόταν ασφαλές ούτε ανθρώπινο.

Δέκα χρόνια μετά, πιστεύοντας ότι τα πράγματα ίσως έχουν αλλάξει, επέστρεψα για να συμμετάσχω σε νέο μουσικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε βρέθηκα μπροστά σε καταστάσεις που με ανησύχησαν βαθιά: πίεση, ανισορροπία δύναμης και μια κουλτούρα που μπλέκει την επαγγελματική εξέλιξη με τη σεξουαλική διαθεσιμότητα.

Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη:

Δεν κατηγορώ κανέναν δημόσια. Δεν αποδίδω ενοχές.

Είμαι επίσημη μάρτυρας σε υπόθεση που εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη και μιλώ μόνο για όσα βίωσα και όσα παρατήρησα προσωπικά, όχι για ιδιωτικές πράξεις.

Το να μιλήσω έχει κόστος. Το έχω πληρώσει στο παρελθόν.

Αλλά και η σιωπή έχει κόστος.

Εύχομαι η αλήθεια να εξεταστεί εκεί που πρέπει – στα δικαστήρια –

και να υπάρξει περισσότερη προστασία για τους νέους καλλιτέχνες και τις νέες καλλιτέχνιδες».