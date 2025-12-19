Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο

«Πόλεμος» μετά τη μήνυση - «Πληρώναμε μέχρι και έξοδα περιπτέρου»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βλέπει πίσω από τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης. Βάζει μάλιστα στο κάδρο συγκεκριμένο επιχειρηματία, τον οποίο –όπως λέει– προτίθεται να μηνύσει. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας έστειλε σήμερα εξώδικο και κάνει λόγο για συκοφαντίες. Η δικαστική συντάκτρια του Star, Άννα Σταματιάδου, έχει το ρεπορτάζ.

Πρόκειται για τον κ. Θανάση Παπαγεωργίου. Συνεργαζόταν στενά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε στηρίξει τον καλλιτέχνη και με την περιπέτειά του στο Δρομοκαΐτειο, και ο Μαζωνάκης τον θεωρούσε «οικογένεια».

Μαζωνάκης: «Η οικογένειά του προσπάθησε να επικοινωνήσει μετά τη μήνυση»

Πρόκειται για τον κ. Θανάση Παπαγεωργίου. Συνεργαζόταν στενά με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Είχαν δώσει τα χέρια να συνεργαστούν για φέτος τον χειμώνα. Μάλιστα, ο γνωστός επιχειρηματίας, ενόψει της συνεργασίας τους, είχε δώσει στον Μαζωνάκη όχι μόνο προκαταβολή –όπως αναφέρεται στο εξώδικο– αλλά και «γη και ύδωρ»: 24ωρη φύλαξη, οικιακές βοηθούς, ακριβά κοσμήματα, πολυτελή ξενοδοχεία, γιατρούς, κλινικές, μέχρι και το περίπτερο τού πλήρωναν.

Όλα αυτά μέχρι τον Σεπτέμβριο. Γιατί από τη στιγμή που ναυάγησε η συνεργασία, ξεκίνησε «πόλεμος», με τον επιχειρηματία να υποστηρίζει πως υπάρχει μεταξύ τους οικονομική διαφορά. Ότι δηλαδή ο Μαζωνάκης του χρωστάει χρήματα. Του έδωσε μεν πίσω την προκαταβολή, αλλά του χρωστάει τα υπόλοιπα.

Εξώδικο στον Μαζωνάκη: Τι απαντούν οι επιχειρηματίες για τον εκβιασμό

Παπαγεωργίου για Μαζωνάκη: «Δεν έχω σχέση με τη μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Θέλω πίσω τα λεφτά μου»

Και επειδή ο γνωστός καλλιτέχνης δεν θέλει να τα δώσει πίσω, τον κατηγορεί. Στο εξώδικο, ο επιχειρηματίας χαρακτηρίζει τον τραγουδιστή «αχάριστο, θρασύ, συκοφάντη», ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τη μήνυση για τη σεξουαλική παρενόχληση και τον Στέφανο Παπαδόπουλο και ζητά άμεσα να αποκατασταθεί η φήμη του και ο Μαζωνάκης να του επιστρέψει τα χρήματα που του οφείλει.

Πώς απαντά η πλευρά του τραγουδιστή; «Τίποτα δεν είναι αλήθεια από αυτά. Δεν χρωστάω ούτε ένα ευρώ. Τα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές μας».

Ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται ότι ο Μαζωνάκης του οφείλει περίπου 200.000 ευρώ.

 

