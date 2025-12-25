Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργου Σαραντάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στο Μικρολίμανο όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο εστιατόριο γνωστού μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού.

Έκρηξη σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι με δύο τραυματίες

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, γύρω στις δύο το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12), ξέσπασε φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μεσημέρι άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την καμινάδα του εστιατορίου του δημοφιλούς παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα. 

Άλεκ Πίτερς: Βόλτα με τη σύζυγο και το μωράκι τους

Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής που με τη συνδρομή των υπαλλήλων του καταστήματος κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Εκείνη την ώρα ο Πίτερς βρισκόταν στο αεροδρόμιο μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς ταξίδευαν στο εξωτερικό στο πλαίσιο υποχρεώσεων της ομάδας για τη Euroleague.

