Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στο Μικρολίμανο όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο εστιατόριο γνωστού μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού.

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, γύρω στις δύο το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12), ξέσπασε φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μεσημέρι άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την καμινάδα του εστιατορίου του δημοφιλούς παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής που με τη συνδρομή των υπαλλήλων του καταστήματος κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Εκείνη την ώρα ο Πίτερς βρισκόταν στο αεροδρόμιο μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς ταξίδευαν στο εξωτερικό στο πλαίσιο υποχρεώσεων της ομάδας για τη Euroleague.