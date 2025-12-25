Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην τράπεζα στον Εύοσμο

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα της τράπεζας αλλά και σε περισσότερα από έξι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών.

Η έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

Η έκρηξη σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Το υποκατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος.

Έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο / Eurokinissi

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σχετίζεται με το ποινικό έγκλημα.

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αναζητούν στοιχεία για να διακριβώσουν πότε και πώς οι δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος της επίθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερα για την εξέλιξη της υπόθεσης.