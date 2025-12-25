Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

Αναζητούν τους δράστες στους κύκλους των ποινικών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.12.25 , 14:15 Η Μάρα Ζαχαρέα στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για τα Χριστούγεννα
25.12.25 , 14:12 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές θα γίνουν από 29/12 έως και 2/1
25.12.25 , 13:52 Έλληνας διεθνής στο στόχαστρο Ολυμπιακού & ΠΑΟΚ - Μάχη για την απόκτησή του
25.12.25 , 13:36 Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ!
25.12.25 , 13:22 Χρυσοχέρα η Στ. Τσιμτσιλή: Γέμισε γαλοπούλα για το οικογενειακό τραπέζι
25.12.25 , 13:00 Μία Χαρούμενη Οικογένεια 2: Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/9
25.12.25 , 12:42 Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο
25.12.25 , 12:40 Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
25.12.25 , 11:51 Συντριβή Falcon 50 στην Άγκυρα: Για μόλις 30 δευτερόλεπτα γλίτωσε ένα χωριό
25.12.25 , 11:39 Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την 4 μηνών κόρη του μπροστά στο στολισμένο δέντρο
25.12.25 , 11:14 «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» στην Καλιφόρνια: Μεγάλες πλημμύρες και διασώσεις
25.12.25 , 10:54 Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα
25.12.25 , 10:23 Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
25.12.25 , 10:13 Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα
25.12.25 , 09:59 Το μήνυμα του Ζελένσκι για τα Χριστούγεννα - Ευχήθηκε «να πεθάνει ο Πούτιν»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο: Αναζητούν τους δράστες στους κύκλους των ποινικών / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρή έκρηξη «ταρακούνησε» τα ξημερώματα των Χριστουγέννων την περιοχή του Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη μπροστά από υποκατάστημα τράπεζας. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 03:20 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς οι οποίοι ανέφεραν πως το ωστικό κύμα φάνηκε σαν «σεισμός» και τους ξύπνησε από τον ύπνο. 

Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης

Έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο

Κλιμάκιο ΤΕΕΜ στο σημείο της έκρηξης / Eurokinissi (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στην είσοδο και τις τζαμαρίες του τραπεζικού καταστήματος όσο και στο εσωτερικό χώρο του. Επιπλέον, επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών που βρίσκονται κοντά στο σημείο. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που απέκλεισαν τη γύρω περιοχή για λόγους ασφαλείας. Περισσότερα στοιχεία συλλέγονται από τις έρευνες, στις οποίες συμμετέχει και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εξετάζει τα υπολείμματα του μηχανισμού για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και η αιτία της έκρηξης. 

Καισαριανή: Εμπρησμός με γκαζάκια σε καφέ μπαρ - Εικόνες

Χάος στο σημείο της έκρηξης στον Εύοσμο

Σπασμένα τζάμια από την έκρηξη / Eurokinissi (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Οι αρχές ερευνούν εάν υπάρχουν διαθέσιμες κάμερες στην περιοχή που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο περιστατικό. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι περιμένουν επιπλέον επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ σχετικά με την εξέλιξη των ερευνών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΤΡΑΠΕΖΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΥΟΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top