Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

Ισχυρή έκρηξη «ταρακούνησε» τα ξημερώματα των Χριστουγέννων την περιοχή του Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη μπροστά από υποκατάστημα τράπεζας. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 03:20 τα ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς οι οποίοι ανέφεραν πως το ωστικό κύμα φάνηκε σαν «σεισμός» και τους ξύπνησε από τον ύπνο.

Κλιμάκιο ΤΕΕΜ στο σημείο της έκρηξης / Eurokinissi (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στην είσοδο και τις τζαμαρίες του τραπεζικού καταστήματος όσο και στο εσωτερικό χώρο του. Επιπλέον, επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών που βρίσκονται κοντά στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που απέκλεισαν τη γύρω περιοχή για λόγους ασφαλείας. Περισσότερα στοιχεία συλλέγονται από τις έρευνες, στις οποίες συμμετέχει και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εξετάζει τα υπολείμματα του μηχανισμού για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και η αιτία της έκρηξης.

Σπασμένα τζάμια από την έκρηξη / Eurokinissi (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Οι αρχές ερευνούν εάν υπάρχουν διαθέσιμες κάμερες στην περιοχή που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο περιστατικό. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι περιμένουν επιπλέον επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ σχετικά με την εξέλιξη των ερευνών.