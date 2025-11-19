Καισαριανή: Εμπρησμός με γκαζάκια σε καφέ μπαρ - Εικόνες

Στοιχεία από τις κάμερες αναζητούν οι αστυνομικοί

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (19/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξύπνησαν έντρομοι οι κάτοικοι σε γειτονιά της Καισαριανής όταν άγνωστοι, ξημερώματα, πέταξαν γκαζάκια σε καφέ-μπαρ, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να ακολουθήσει μεγάλη πυρκαγιά. Ο Άρης Λάμπος εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από τις καταστροφές που προκλήθηκαν.

Οι αδίστακτοι εμπρηστές δε λογάριασαν ότι πάνω από το μπαρ που πυρπόλησαν ζουν οικογένειες στην πολυκατοικία.

Μελβούρνη: Άνδρας πήρε φωτιά μετά από έκρηξη power bank στην τσέπη του

Έκρηξη σε καφέ μπαρ στην Καισαριανή

Στις εικόνες που εξασφάλισε το STAR φαίνονται τα ξύλινα τραπεζοκαθίσματα που έγιναν κάρβουνο και οι ζημιές από τη φωτιά σε χώρους της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δαμαρέως και Χρυστοστόμου Σμύρνης στην Καισαριανή.

Ο κρότος από την ισχυρή έκρηξη ακούστηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Οι κάτοικοι κάλεσαν την πυροσβεστική, η οποία ήρθε πολύ γρήγορα. Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να πάρουν φωτιά τα διπλανά διαμερίσματα. Δύο ώρες πάλευαν να σβήσουν τις φλόγες.

Τροχαίο Καισαριανή: «Τη σκότωσε 100 μέτρα από το σπίτι μας»

Εικόνες από το καφέ μπαρ στην Καισαριανή

Μέσα στο διαλυμένο κατάστημα εντοπίστηκαν τρία γκαζάκια που είχαν σκάσει και ένα ρολό χαρτί εμποτισμένο με εύφλεκτο υγρό. Η αστυνομία έχει πάρει το υλικό από τις κάμερες του καταστήματος και αναζητά τους εμπρηστές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΓΚΑΖΑΚΙΑ
